Une Collaboration Chromée Inattendue

Durant la London Art Week 2024, la marque italienne de mobilier Secolo et la marque de bijoux fins EÉRA se sont associées pour dévoiler une frappante collection capsule en édition limitée, intitulée « Through Chrome Reflections ». Cette collaboration, qui brouille les frontières entre le mobilier et l’esthétique inspirée des bijoux, a attiré les passants curieux qui ont eu un aperçu de cette fusion inattendue de design.

Réimagination Artistique

À travers le regard distinct d’EÉRA, fondée par Chiara Capitani et Romy Blanga, la collection réimagine trois des pièces emblématiques de Secolo : le fauteuil Sibylia, les tables basses Laghi et les miroirs Laghi. S’inspirant des œuvres surréalistes et gonflées d’Erwin Wurm et des visions futuristes de Hajime Sorayama, EÉRA a insufflé une nouvelle vie à ces designs intemporels. Les lignes géométriques audacieuses et les éléments de quincaillerie utilitaire ajoutent une touche avant-gardiste, tandis que les proportions ludiques et la nouvelle finition chromée confèrent aux pièces un aspect futuriste qui incarne une élégance déformée.

Une Exposition Captivante

Chaque pièce – que ce soit les courbes gonflées du fauteuil Sibylia, les surfaces réfléchissantes des miroirs Laghi ou les silhouettes sculpturales des tables basses Laghi – capture l’essence des deux marques. L’exposition, qui s’est déroulée au cœur de Londres, était située dans un cadre épuré, offrant aux visiteurs un répit des rues animées de la ville. Parfaitement synchronisée avec la frénésie de la London Art Week et coïncidant avec la Foire d’Art Frieze, Through Chrome Reflections a captivé les visiteurs internationaux. Encadrées par de grandes fenêtres et mises en scène contre un revêtement de sol fuchsia, les pièces chromées se distinguaient, attirant les passants à l’intérieur.

Une Fusion d’Innovation Artistique

Cette collaboration en édition limitée a réuni la maîtrise des matériaux et l’artisanat italien de Secolo et l’expression de design distincte d’EÉRA. Pour ceux qui ont manqué l’événement, Through Chrome Reflections sert de rappel des possibilités qui s’ouvrent lorsque deux industries en apparence différentes entrent en collision pour repousser les limites de l’innovation artistique, créant quelque chose de vraiment nouveau et excitant.

Pour en savoir plus sur l’exposition Through Chrome Reflections, visitez secolo.design. Photographie par Marcello Maranzan.