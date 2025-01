bijoux-audacieux-chaises-rouge-vif-sculptures-en-vitrail-et-plus-encore

Des Bijoux Audacieux à Sculptures en Vitrail: Découvrez l’Art Contemporain

Dans le monde de l’art contemporain, l’audace et l’innovation sont des qualités essentielles pour se démarquer. Découvrons ensemble quelques-unes des pièces les plus captivantes et uniques qui ont récemment fait sensation.

Le Khartoum II Bangle en Vermeil d’Or par KHIRY

KHIRY est une marque de luxe Afrofuturiste spécialisée dans les bijoux sculpturaux, mettant en valeur les voix et la culture noire dans une industrie qui les a systématiquement exclues. Les formes gestuelles et la communication claire du design sont au centre de l’attention, dirigées par le talent narratif du fondateur Jameel Mohammed. Lancée en 2016, ses formes habilement polies et référentielles sont très recherchées, la clientèle incluant Michelle Obama, Megan Thee Stallion et l’artiste Kelela. En s’étendant aux vêtements expérimentaux en 2021, gardez un œil sur KHIRY car ce n’est que le début.

La Chaise Eclipse par Elisa Uberti

Céramiste de formation, Elisa Uberti travaille dans plusieurs mediums pour promouvoir un côté fantaisiste du design de produits, utilisant des accents massifs et des jonctions hyper-visibles qui sont accessibles et charmants à l’échelle. Il y a une qualité tactile et blocky aux pièces, rappelant les styles Bauhaus ou Postmodernistes.

La Série Disguise 00 par Esto Estudio

Ces chaises rouge vif, simultanément enflammées et douces au toucher, sont un exemple délicieux de l’art en action. Les coups de feu organiquement placés déchirent la forme de la chaise en succession rapide, ressemblant presque à des touffes de fourrure de loin. Par nature de construction, ces chaises sont soigneusement faites à la main, greffant la housse personnalisée aux dimensions spécifiques des chaises avec une précision habile.

Les Mains Créatives de Tabitha Arnold

Se battant activement contre le cycle d’actualités modernes où l’art est ramassé et jeté comme des vêtements de la semaine dernière, l’artiste de la fibre Tabitha Arnold le dit le mieux – « Quand j’ai apporté ma tapisserie au hall du syndicat, j’ai réalisé que c’était la pièce qui me manquait. Je crée des œuvres d’art pour les gens de la classe ouvrière dans le mouvement ouvrier, et j’ai pu montrer ma nouvelle tapisserie à ces yeux avant tout le monde dans le monde. »

Grandir à NYC a donné à Aria une perspective unique sur l’art + le design, s’efforçant constamment de se plonger dans de nouveaux projets. Une fervente boulangère, crocheteuse et fabricante de pâtes, le travail manuel et le contact personnel sont au cœur de ce qu’elle aime dans l’environnement construit. En dehors de la ville, elle aime la randonnée, le vélo et apprendre sur l’espace.