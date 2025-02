Avez-vous vraiment besoin d’un tiroir à bordel?

Dans mon expérience, personne ne trouve jamais ce qu’il cherche dans un tiroir à bordel. Si je semble amer, c’est à cause de toutes les fois où j’ai échoué à trouver et à extraire un article divers (le plus souvent incroyablement petit) dont ma mère avait besoin sous un fouillis de vis, pièces de monnaie, torchons effilochés, cordons, menus de restaurants et sachets de sauce soja périmés. Le tiroir était-il vraiment si désorganisé, ou est-ce que je manquais simplement de dextérité, de vitesse et de précision laser nécessaires pour accomplir la tâche? Quoi qu’il en soit, la simple pensée d’un tiroir à bordel semble être une passerelle vers Hoarders et, aussi, une façon inefficace de stocker les petits objets éphémères qui n’ont vraiment pas d’autre place dans ma maison.

La fonctionnalité d’abord

Si vous souhaitez organiser votre tiroir à bordel, il existe de nombreuses façons de le faire. Mais aucune astuce d’organisation mignonne ne me convaincra de maintenir un de ces trous mal utilisés. Pour toute personne à la recherche d’alternatives aux tiroirs à bordel, que vous les détestiez ou que vous ne puissiez tout simplement pas en intégrer un dans votre espace, lisez la suite pour des solutions des designers d’intérieur Courtney Cole de TileCloud, une entreprise de carrelage basée en Australie et Becca Stern, cofondatrice et directrice créative de Mustard Made, les fabricants d’armoires de rangement colorées et joyeuses.

Parce qu’un tiroir à bordel est intrinsèquement une horreur visuelle, la tentation de les remplacer par quelque chose de plus esthétique est compréhensible. Mais Cole met en garde contre le rejet de la fonctionnalité. « Si cela a l’air magnifique mais ne fonctionne pas vraiment pour votre vie quotidienne, alors cela finira par être encombré de toute façon », dit-elle. « La clé est de choisir des choses qui sont belles mais aussi utiles. » Au lieu de jeter un tas d’objets aléatoires dans un cratère fourre-tout, pour ne jamais les revoir, Cole recommande de relocaliser le contenu de votre tiroir à bordel dans une configuration plus structurée – comme un organisateur polyvalent sous l’évier ou à l’intérieur d’un placard.

Trop de bordel dans le coffre?

Si vous n’avez tout simplement pas la place pour un tiroir à bordel, Cole se souvient d’une solution qu’elle a trouvée pour une cliente avec une petite cuisine à aire ouverte qui offrait pratiquement aucun espace de tiroir. « Lorsque nous planifiions, elle m’a dit qu’elle avait tendance à être un peu désordonnée avec le stockage », dit Cole. « Une façon dont nous avons résolu cela a été d’inclure un mince meuble coulissant à côté du réfrigérateur où elle pouvait ranger des choses comme des blocs-notes et de petits outils. Essentiellement, c’était un tiroir à bordel intentionnel! » En bref, si vous rénovez, profitez de l’occasion pour être créatif avec des options sur mesure.

Pour les locataires, les petits espaces tels que l’entrée peuvent présenter un défi organisationnel unique car, comme le souligne Stern, c’est un endroit où nous avons tendance à collecter des objets aléatoires en entrant et en sortant. Heureusement, cela se résout facilement avec l’aide d’une étagère bien placée ou d’un bac de rangement. « Une suggestion pour garder ce chaos sous contrôle – ajoutez un casier près de la porte », dit-elle. « Sur l’étagère supérieure à l’intérieur, vous pouvez garder un panier qui attrape le ‘bordel’ que vous savez que vous aurez besoin plus tard, le gardant organisé et hors de vue jusqu’au moment de l’utiliser. »

Gardez-le simple!

En supprimant votre tiroir à bordel pour une alternative plus structurée, évitez de compliquer votre système organisationnel. « Une des plus grandes erreurs que les gens commettent est de rendre le stockage plus difficile qu’il ne devrait l’être », dit Cole. « Si cela demande plus d’efforts de ranger quelque chose que de simplement le laisser sur le comptoir, alors cela ne fonctionnera pas. » Au lieu de cela, elle conseille de garder les choses aussi intuitives que possible et d’être impitoyable sur les articles à conserver et ceux à jeter. « Une fois que vous les avez réduits, réfléchissez à l’endroit où ces articles sont réellement utilisés, et déplacez-les dans des endroits où ils seront réellement utilisés. En changeant la perception des articles de ‘bordel’ à ‘j’utilise cet objet pour x’, vous serez moins susceptible de tous les mettre au même endroit. »