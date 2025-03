Atelier de Jordana Maisie sur la Propreté et la Saleté: Découvrez les Secrets de l’Art de Nettoyer

Jordana Maisie, une créatrice passionnée par l’exploration de la relation entre le corps et l’espace, a marqué son empreinte dans le domaine du design au fil des ans. Ses réalisations vont de la conception d’environnements immersifs de vente au détail qui façonnent la manière dont les gens vivent un espace à des installations publiques de grande envergure qui défient la perception et l’interaction. A présent, dans la prochaine évolution de son studio de design éponyme, elle élargit sa pratique avec l’Atelier de Design de Jordana Maisie (JMDW) – une initiative parallèle dédiée à l’exploration des matériaux, à l’artisanat expérimental et à un accent sur ce qu’elle appelle les espaces « propres » et « sales ».

Une Approche Cyclique et Créative

Alors que la plupart des designers suivent un processus linéaire, Maisie adopte une approche cyclique, où l’exploration, l’itération et l’engagement avec les matériaux sont continuellement entremêlés. « Chez JMDW, l’acte de penser et de fabriquer sont indissociables », partage Maisie. « Les matériaux, les outils et l’environnement provoquent de nouvelles façons de comprendre, tandis que les idées elles-mêmes guident l’artisanat. Cette relation cyclique est là où notre processus prend vraiment vie, transformant des concepts abstraits en expériences tactiles et immersives. »

Une Dualité Créative

Cette philosophie est au cœur de JMDW, où Maisie explore une approche double du design et de la fabrication à travers le prisme des espaces « propres » et « sales ». Dans cette perspective, les espaces « propres » sont pragmatiques, nécessitant des conceptions précises, fonctionnelles et esthétiquement attrayantes. Les espaces « sales », en revanche, sont enracinés dans la matérialité et l’expérimentation de ces matériaux dans le but de créer des meubles sur mesure, des luminaires et des objets qui brouillent la frontière entre l’art et le design. Grâce à cette approche dynamique, JMDW produira tout, des petits objets pour la maison aux œuvres architecturales de grande envergure. Pour lancer ce nouveau chapitre, Maisie présente deux collections inaugurales, la Collection Cendre et Loupe et la Gamme Reliance.

Repousser les Limites

La Collection Cendre et Loupe offre une interprétation plus reconnaissable des typologies traditionnelles de meubles, mais avec des détails inattendus et des gestes sculpturaux. La série équilibre des formes géométriques audacieuses avec la beauté organique et imprévisible des textures du bois vivant, créant des pièces qui sont familières dans leur matériau et pourtant distinctement fraîches et modernes dans leur forme.

La Gamme Reliance est une leçon magistrale pour remettre en question les préconceptions sur l’apparence, le toucher et la fonction des meubles – allant au-delà de l’attendu pour créer quelque chose de totalement nouveau. Chaque pièce de la collection est conçue pour des expériences partagées, encourageant une utilisation collective plutôt que des sièges solitaires. En redéfinissant l’assise comme une activité communautaire, Maisie présente des conceptions interdépendantes, où chaque composant dépend des autres pour son intégrité structurelle.

Repenser l’Expérience Design

Avec JMDW, Maisie se taille un espace de niche où le design ne consiste pas seulement à créer des objets, mais à remodeler la manière dont nous les appréhendons de manière profondément contemporaine. La Gamme Reliance incarne cette pensée radicale pour des espaces plus exploratoires et communautaires, tandis que la Collection Cendre et Loupe offre une interprétation raffinée qui se fond parfaitement dans les intérieurs résidentiels.

Pour en savoir plus sur l’Atelier de Design de Jordana Maisie et ses dernières collections, visitez jordanamaisiedesign.works.