aspirateur-robot-dreame-avec-des-jambes-pour-surmonter-les-obstacles

Les aspirateurs robots deviennent de plus en plus intelligents. Le fabricant d’appareils Dreame a annoncé le nouveau robot aspirateur X50 Ultra Complete, conçu pour être l’appareil de nettoyage de sol parfait pour ceux qui ont des marches courtes, des seuils et d’autres surfaces inégales dans leur maison.

En effet, la plupart des aspirateurs robots sont généralement conçus pour être utilisés sur des surfaces planes. Cependant, le X50 Ultra Complete est doté de petites jambes rétractables au bas, surnommées leur système ProLeap™, spécialement conçues pour pousser l’aspirateur sur des obstacles de 6 cm ou moins.

Bien sûr, ce n’est pas une hauteur énorme, et vous ne devriez pas vous attendre à ce que l’aspirateur puisse monter des escaliers réels de sitôt. Mais si vous avez déjà vécu l’expérience d’un aspirateur robotique incapable de franchir les seuils qui séparent les pièces, vous comprendrez pourquoi cela est important.

Même en dehors de sa capacité à monter des escaliers, le Dreame X50 Ultra Complete est un aspirateur fiable. Il est livré avec une station d’auto-vidage et des tampons de nettoyage oscillants, ainsi qu’une navigation LiDAR pour garantir qu’il peut nettoyer votre maison avec précision. Il n’est pas bon marché, se vendant à 1 699,99 $ – mais si vous en voulez un pour vous-même, ils seront disponibles à partir du 14 février sur dreametech.com.

Dreame a également annoncé un nouvel espace à Birmingham, conçu pour présenter tous les nouveaux produits de l’entreprise au fur et à mesure de leur sortie. L’espace comprend des zones pour démontrer le fonctionnement des aspirateurs, et c’est en fait le premier d’une série de nouveaux magasins au Royaume-Uni.

Dans l’ensemble, il semble que Dreame se développe relativement rapidement, en particulier au Royaume-Uni. C’est une bonne nouvelle pour les fans de ses produits – y compris ses aspirateurs robots très appréciés, ou ses aspirateurs humides/secs, comme le nouveau Dreame H15 Pro.

Pour en savoir plus sur l’aspirateur robot Dreame X50 Ultra, visitez dreametech.com.

