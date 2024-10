Le tissu est aussi vieux que nous – certains des premiers artefacts trouvés sur des sites archéologiques anciens étaient des fuseaux et des matériaux de tissage. Le tissu détient la tradition, et c’est la force motrice derrière Crafting Topographies, qui présente des œuvres murales brodées à la main de Brinda Dudhat de Morii Design. Cette exposition, qui a débuté en septembre au Salon Design et a été organisée par la designer Suchi Reddy, célèbre les techniques traditionnelles de tissage indiennes et leur gestion par les femmes, centrées sur la solidité d’une relation inébranlable avec ses artisans.

Ces pièces complexes, toutes informées par l’histoire, sont de magnifiques exemples d’arts traditionnels du textile, comprenant la teinture, le tissage, la couture et la broderie pour produire ces topographies, racontant leurs histoires au fur et à mesure. Ce travail méditatif, largement dirigé par des femmes, est l’épine dorsale de la formation de notre société. Le tissu raconte une riche histoire et a toujours une provenance légendaire. Ces pièces occupent une place d’honneur au Salon Design, enfin reconnues pour leur construction sociale et géographique.

“Morii Design représente une approche transformative de l’artisanat indien, mettant en lumière la profondeur et la beauté extraordinaires de la broderie traditionnelle”, a noté la commissaire de l’exposition, Suchi Reddy. “L’engagement du studio à préserver et à mettre en valeur les techniques séculaires – en particulier celles enracinées dans la sagesse et l’art des femmes indiennes – crée un dialogue puissant entre le passé et le présent. Cette exposition ne concerne pas seulement les textiles ; elle concerne les histoires, les compétences et l’âme enchâssées dans chaque fil, célébrant et honorant l’essence de l’artisanat indien à travers un regard contemporain.”

Crafting Topographies va au-delà de l’art mural, pour exposer le travail silencieusement accompli par les femmes depuis des siècles. En cousant le tissu, les mains des artisans se déplacent constamment sur la surface, s’assurant que chaque partie du tissu est ressentie plusieurs fois, voire des centaines de fois. Cela imprègne naturellement les fibres de l’énergie de l’endroit où elles ont été fabriquées, en raison de la nature de la broderie. Parce que c’est un processus lent et méditatif, la pièce n’a d’autre choix que d’être mise en vie avec soin, amour et attention.

Morii Design de Brinda Dudhat est entièrement axé sur la collaboration, la durabilité et la communauté présentes à chaque étape du processus de conception. Travaillant aux côtés de plus de 80 artisans de toute l’Inde, les pratiques éthiques et les méthodes d’approvisionnement local sont au premier plan de l’éthique de Morii. Le studio rémunère équitablement les artisans pour leur compétence en conception et en production, et travaille sans relâche pour garantir que les pièces créées sont respectueuses et authentiques à leurs techniques traditionnelles.

Suchi Reddy est une designer axée sur l’équilibre délicat entre l’humain et l’environnement. Elle se plonge dans la neuroesthétique, qui est l’étude de la façon dont le cerveau réagit à la conception de notre environnement. Le principe directeur de son studio, Reddymade, est “la forme suit le sentiment” – cela sert à illustrer le lien profond que nous entretenons entre nos corps et notre environnement.

Salon Design est une galerie d’art contemporain basée à Tribeca, à New York.

Encadrer les œuvres dans des vignettes uniques de style salon ajoute à l’élégance de l’exposition, permettant au spectateur d’apprécier les pièces de manière plus décontractée et familière. Se promener comme dans un brownstone, mais avec le statut élevé des œuvres contemporaines les plus éblouissantes que le monde a à offrir. La collection de Salon Design, fondée par la designer et conseillère artistique Amanda Pratt, est attirée par des œuvres intuitivement collectionnables, résonantes et belles.

De gauche à droite : Brinda Dudhat et Suchi Reddy

Photographie de l’exposition par Black & Steil. Le portrait de Suchi Reddy a été pris par Chloe Horseman.

Aria, qui a grandi à New York, a une perspective unique sur l’art et le design, cherchant constamment de nouveaux projets dans lesquels s’immerger. Passionnée de pâtisserie, de crochet et de fabrication de pâtes, le travail manuel et la touche personnelle sont au cœur de ce qu’elle aime dans l’environnement construit. En dehors de la ville, elle aime la randonnée, le vélo et en apprendre davantage sur l’espace.