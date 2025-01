Titre: Découverte de l’Art et de la Décoration étonnants au FOG Design + Art Fair

La communauté artistique et design de la région de la baie de San Francisco est très unie. Les artistes, designers et architectes qui y vivent semblent tous se connaître. Mais chaque année, fin janvier, la communauté ouvre ses portes à un public international pour une semaine dédiée à l’art qui comprend le FOG Design + Art, un événement devenu l’un des meilleurs sur la côte Ouest pour se tenir au courant de l’art et du design contemporains. Se tenant au Fort Mason Center surplombant la baie, le FOG est apprécié des locaux, mais de plus en plus d’étrangers commencent à le remarquer. Sa 11e édition propose un mélange copieux de héros locaux et de nouveaux venus internationaux, avec 59 exposants de San Francisco, Los Angeles, New York et des lieux plus éloignés comme Paris, Hong Kong et l’Afrique du Sud. Divisé sur deux jetées avec de nombreux bars et salons pour découper les espaces (et alimenter vos déambulations), le FOG est digeste en une visite, mais vous laissera rassasié. La photographe Cayce Clifford et moi avons plongé tête la première dans la soirée de prévisualisation et avons découvert des objets d’art et de design surprenants à travers différents médias et échelles qui mettaient en lumière une variété de perspectives. Voici ce qui s’est démarqué lors de la foire de cette année. Si vous ne prenez pas un selfie à la foire, êtes-vous vraiment allé?

Kim Mupangilaï and Maris Van Vlack chez Superhouse

L’année dernière, le FOG a étendu son empreinte avec le FOG FOCUS, une vitrine des designers et galeries émergents située sur une jetée adjacente. Cette année, l’événement était à nouveau animé (en partie grâce aux cocktails), avec une présentation remarquable de la galerie new-yorkaise Superhouse. La galerie a présenté une installation de meubles de la créatrice belgo-congolaise Kim Mupangilaï, qui a conçu un ensemble de sièges en trois pièces inspiré par ses racines interculturelles. « C’est une introduction aux liens entre l’Art Nouveau et le Congo, » nous a dit Mupangilaï. « Il devient de plus en plus évident que l’Art Nouveau a été très inspiré par les pays non occidentaux. » Une œuvre en fibre de Maris Van Vlack a complété l’espace, suggérant les couleurs et les formes d’un vitrail. Cayce et moi avons adoré comment il semblait se défaire et que certaines parties étaient transparentes – cela m’a rappelé que parfois, les plus beaux moments se produisent quand les choses semblent se briser.

Yvonne Mouser chez Municipal Bonds

Une des quatre galeries représentant San Francisco au FOG FOCUS, Municipal Bonds a offert une présentation en solo de l’artiste et designer d’Oakland Yvonne Mouser. Les pièces de Mouser naviguent entre fonction et exploration artistique pure, ce qui ressort dans une collection de tentures murales et de meubles au design traditionnel comprenant des tables d’appoint et une chaise longue. J’ai apprécié comment le travail de Mouser semblait tour à tour délicat et robuste, avec des formes solides ponctuées de moments de fragilité, comme dans son cabinet Janus Spiritus, dont les portes sont faites de petites lamelles de chêne peintes à l’encre sumi qui peuvent s’ouvrir et se fermer. « J’aime la dualité de quelque chose qui est deux choses différentes en même temps, » m’a dit Mouser. « Cela dépend juste de la perspective à travers laquelle vous regardez. » Les meubles et les tentures murales de Mouser jouent avec les opposés : lourd et léger, opaque et transparent, doux et dur.

Sam Shoemaker chez OCHI

OCHI, qui a des succursales à Los Angeles et à Ketchum, Idaho, avait attiré mon attention l’année dernière au FOG FOCUS avec un ensemble de peintures surréalistes de l’angeleño Ben Sanders. Cette année, deux rangées de sculptures inspirées par les champignons de l’artiste Sam Shoemaker m’ont interpelé. J’ai adoré les excroissances organiques sur les pièces en céramique, qui m’ont rappelé les anémones de mer que je trouvais à marée basse sur la côte californienne quand j’étais enfant. Shoemaker est mycologue, donc il n’est pas surprenant que ses sculptures aient été inspirées par de vrais champignons qu’il propage dans le laboratoire de son studio.

Blunk Space chez FOG MRKT

Le pavillon principal était parsemé de tables pour le FOG MRKT, une nouvelle édition de la foire où les galeries et les détaillants vendaient des produits artisanaux et des objets d’artisanat. Une des attractions était Blunk Space, la galerie de la baie inspirée par l’héritage de la légende locale de l’artisanat JB Blunk. Ils avaient des pièces d’Alana Burns, une artiste de Mexico City que je suis depuis des années. Voir ses bijoux et articles de table inspirés par les coquillages en personne ne m’a fait que devenir encore plus fan. Burns crée des objets délicieusement fantaisistes tels que des cuillères et des peignes, commençant souvent par des coquillages.

Galerie Maria Wettergren

« Je sentais que les artistes scandinaves contemporains n’obtenaient pas la reconnaissance qu’ils méritaient, » m’a dit Maria Wettergren à son stand du FOG, expliquant comment elle en est venue à établir sa galerie parisienne il y a 15 ans. Wettergren représente désormais un ensemble international de créateurs, et sa première présentation sur la côte Ouest a volé la vedette. Les œuvres colorées oscillaient joyeusement entre l’art et le design, comme cette tapisserie tissée numériquement par l’artiste textile danoise Grethe Sørensen et un banc en miroir ombré par Boris Berlin et Germans Ermics.

AGO Projects

Entrer dans le stand d’AGO Projects au FOG semblait comme entrer dans une fête. Les couleurs étaient vives, les meubles étaient accueillants et exubérants, et les designers et galeristes étaient animés. Cayce et moi sommes sortis de l’exposition du studio de Mexico City en disant : « Nous aimons tout dans ce stand. » AGO travaille souvent avec des artistes émergents pour les aider à développer leur travail, y compris le créateur brésilien de meubles Rafael Triboli, dont les pièces monumentales en acajou avec incrustations de cire et de bronze ont ancré l’espace. Pour leur deuxième présentation au FOG, AGO a présenté un assortiment tumultueux de meubles, textiles, lampes et miroirs, principalement par des artistes d’Amérique latine.

Ane Lykke chez Hostler Burrows

Cayce et moi n’en avons pas eu assez de la boîte à lumière transparente de l’artiste danoise Ane Lykke au stand de Hostler Burrows, même si la galerie de New York et Los Angeles avait une multitude d’autres beautés en exposition. Comme Maria Wettergren, la galerie a commencé en montrant exclusivement des artistes nordiques mais représente aujourd’hui un ensemble international. Nous avons aimé comment l’œuvre de Lykke fonctionnait comme une sorte d’écran avec différentes vues à travers elle contrastant de manière ludique avec la rigidité de sa grille.

Galerie Casemore

Une des meilleures choses à propos du FOG est de voir l’art contemporain de la baie de San Francisco exposé en grand. La galerie Casemore a montré des œuvres d’artistes locaux incluant Lindsey White, Raymond Saunders et Sonya Rapoport. Nous avons adoré le « Livre des Nuages » en cyanotype de Sean McFarland et les sculptures de mots en céramique de l’artiste finlandaise Henna Vainio, le seul non-local de l’ensemble. La forme écrasée des pièces de Vainio a dissimulé la profondeur des aphorismes qu’elles épellent, incluant : « Plus nous sommes témoins, moins le langage suffit » et « Plus nous voyons, moins nous regardons. »

Lee ShinJa chez Tina Kim Gallery

Bien que des géants du monde de l’art comme David Zwerner, Hauser & Wirth et Marian Goodman aient offert une gamme éblouissante d’artistes internationaux, certaines des meilleures présentations internationales du FOG cette année venaient de conservateurs moins connus, comme la Tina Kim Gallery. L’artiste coréenne Lee ShinJa a été l’une des premières à introduire les textiles dans le monde de l’art en Corée, et ses tapisseries abstraites et complexes étaient fascinantes. Gardez un œil ouvert pour une présentation solo des œuvres de Lee au BAMPFA à Berkeley cet automne. La galerie a montré une sélection des œuvres textiles de Lee des années 1960 aux années 1990.

En partant inspirés et enthousiastes, nous attendons déjà avec impatience l’événement de l’année prochaine.