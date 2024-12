ARCHIVISM Stimule une Nouvelle Vague de Design Américain

ARCHIVISM présente sa collection inaugurale, apportant une nouvelle touche de brutalisme et de romantisme à tout intérieur. Une exploration sérieuse de l’histoire du travail du bois et de l’artisanat américains, ARCHIVISM s’efforce d’ouvrir une nouvelle ère, celle qui privilégie la fabrication durable et l’artisanat local. Une collaboration entre les amis de longue date Chris Hardy et Ben Gaffney, cette collection combine mobilier et préservation des connaissances.

Une Collection Innovante

La collection de lancement comprend des pièces telles que les tables d’appoint Pryn et la table à manger Elmyr, toutes deux conçues par le co-fondateur et directeur artistique Chris Hardy. « Notre approche du processus de conception commence par une vision de marque claire et globale qui sert de cadre directeur pour nos partenaires collaboratifs », explique-t-il. « Cela aide à créer un cadre dans lequel ils peuvent travailler en leur donnant la flexibilité d’exprimer leur propre point de vue, mais aussi de livrer un produit qui répond à nos objectifs pour un assortiment. » Avec des lignes solides et robustes, en prenant soin de ne pas lésiner sur les dépenses, ces tables incarnent l’intemporalité du design américain : un mélange d’art populaire, d’innovation moderne et d’héritage du travail du bois.

Un Engagement envers l’Artisanat

« Notre objectif est de créer des meubles réfléchis qui sont purs tant dans le concept que dans l’exécution, comblant un vide entre le design américain et européen haut de gamme », déclare Hardy. « Puisant son inspiration dans une multitude d’influences et de créateurs mondiaux, nous nous engageons à mettre en valeur une variété de voix de design à travers la collaboration et à favoriser une culture riche. » Le présentoir de livres Fane, conçu par Norm Architects, est un bel exemple de ces concepts. Mariant la simplicité du design danois et l’artisanat américain, la collection Fane vise à élever la présence des livres en tant que pierre angulaire de la culture.

Des Pièces uniques

La crédence Edda dégage un charme d’antan, avec la régularité envoûtante de l’Art déco. Fabriquée dans une belle noyer, cette pièce aide à mettre en valeur les qualités du bois, brillant à travers les proportions raffinées que nous avons appris à connaître et à aimer de Norm Architects. Les détails de la crédence sont intentionnellement cachés, permettant à la façade d’être parfaitement lisse. Le débordement jovial du dessus ajoute une finesse à la base, mettant en valeur la relation simple entre les pieds, dignes et solides dans leur forme.

Les tables d’appoint Pryn présentent un design de pied unique, l’empreinte du pied restant inchangée jusqu’au sommet, se terminant par une lèvre exquisément travaillée. Celle-ci s’étend légèrement depuis le plateau, presque comme une vague venant lécher le rivage. Une touche délicate de mouvement figé dans le noyer, cette table moderne serait un bel ajout à n’importe quel intérieur. La crédence Edda et la table à manger Elmyr sont produites à Berkeley Springs, en Virginie-Occidentale, tandis que les tables d’appoint Pryn sont fabriquées à Seattle. « Notre mission est de réaliser un style de vie idéalisé grâce à un design qui fusionne la beauté esthétique avec un savoir-faire précis », ajoute Gaffney. « Nous sommes fiers de fabriquer presque exclusivement aux États-Unis, offrant une alternative compétitive aux marques européennes sans sacrifier la qualité ou l’intégrité du design. »

ARCHIVISM est le fruit de l’amitié entre Hardy et Gaffney, offrant des produits de haute qualité soigneusement fabriqués aux États-Unis. Ils proposent une approche dirigée par le designer, en mettant en scène une bibliothèque de livres vintage sur l’art, l’architecture et le design, disponibles à l’achat sur leur site web. Gaffney partage : « Nous visons à promouvoir un dialogue fier et impactant autour du design et de la fabrication américains, en recherchant un niveau de qualité et d’innovation qui n’a pas été atteint au cours des 30 dernières années. Il ne s’agit pas de rechercher des gains à court terme – nous construisons une marque héritage. »

Pour en savoir plus sur ARCHIVISM et leur collection de lancement, veuillez visiter leur site web à archivism.com.