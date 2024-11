Comme le champagne lui-même, la Maison Ruinart revitalisée à Reims, en France, émane un sentiment de légèreté et d’effervescence. Après deux ans de restauration minutieuse, cette adresse historique, profondément enracinée dans la tradition viticole de Champagne, est renaît avec une vision fraîche et moderne – une qui capture l’essence même du champagne à travers l’architecture, le design et le paysage. Dirigée par une équipe renommée composée de l’architecte japonais Sou Fujimoto, du concepteur paysagiste Christophe Gautrand et de l’architecte d’intérieur Gwenaël Nicolas, la conception collaborative comprend un nouveau pavillon de pierre et de verre, niché au sein d’un jardin public de sculptures qui défend la biodiversité locale.

Le design de Fujimoto s’inspire de la légèreté des bulles de champagne, formant une structure aérienne et asymétrique avec des courbes enveloppantes qui évoquent la rondeur d’une coupe de champagne. Fujimoto poursuit en disant : « À travers la baie vitrée du pavillon, face à la cour principale, vous voyez la Maison Ruinart comme dans un rêve. » Le mur transparent du pavillon s’ouvre sur la cour principale, permettant aux visiteurs de voir à la fois les environs historiques et le paysage au-delà dans une seule scène fluide. À l’intérieur, les visiteurs vivent un mélange de lumière et d’ombre, se déplaçant à travers des espaces connectés qui reflètent le paysage riche en calcaire de la région. Avec ses chemins sinueux et ses grandes baies vitrées, le pavillon offre un voyage sensoriel qui met en valeur la subtile beauté de la nature.

Les intérieurs mélangent textures et teintes en clin d’œil aux vignobles de chardonnay de Ruinart, avec des détails comme des tissus verts et des meubles en chêne et en hêtre évoquant des formes pétales. Des bulles de verre flottantes de l’Atelier Barrois décorent le bar, ajoutant à l’atmosphère onirique. Une cave intimiste sous le pavillon offre une expérience de dégustation isolée pour les passionnés, mettant en vedette les millésimes les plus rares de Ruinart. « Je voulais trouver le bon équilibre entre l’histoire d’une Maison séculaire et une perspective plus contemporaine. Les visiteurs sont invités à plonger dans le monde de Ruinart, se sentant à la fois guidés et libres d’explorer à leur guise », déclare l’architecte d’intérieur Gwenaël Nicolas.

Le site restauré honore non seulement le patrimoine de la Maison Ruinart, mais sert également de lieu de dialogue moderne, accueillant artisans, artistes, chefs et visiteurs pour participer à une célébration partagée de la culture, de l’histoire et de l’art du champagne.

Photographie par Raul Cabrera.

