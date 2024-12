architectes-gnomes-conception-amoureuse-du-quartier

Architectes Gnomes: Réinventer le Quartier avec Amour

Au cœur de Philadelphie historique se trouve une nouvelle œuvre architecturale qui ajoute une touche contemporaine à l’histoire de cette ville emblématique. Le cabinet Gnome Architects a conçu la résidence Delancy, située dans un quartier moderniste à proximité du parc riverain de la Schuylkill River et du quartier historique de Fitler Square. En tirant parti du paysage local et en respectant la tradition architecturale existante, le cabinet crée un lien entre la nature et le quartier, le présent et le passé.

Une Histoire d’Amour Architecturale

La propriété, imprégnée de tradition, a fourni les fondations d’une structure originale, qui avait été gravement endommagée par un incendie, pour que les Architectes Gnomes puissent la transformer en une maison moderne au service d’une jeune famille. En utilisant la structure existante comme base, le défi était de trouver des moyens d’ajouter des étages tout en respectant les contraintes de zonage et en évitant les finitions extérieures ostentatoires.

« Nous essayons toujours d’incorporer dans nos projets l’importance du contexte », déclare Gabriel Deck, Principal et Directeur du Design chez Gnome Architects. « Nous reconnaissons l’importance du contexte du quartier dans notre réaction à la conception et à la solution architecturale. »

Une Composition Élégante et Fonctionnelle

L’ajout crée une série de volumes interconnectés reliés par un escalier en colimaçon éclairé par la lumière du jour. La composition est basée sur une géométrie minimaliste qui doit répondre à diverses exigences contextuelles : concilier l’esthétique avec les maisons modernistes de milieu de siècle avoisinantes, préserver la cour d’entrée existante et la terrasse du deuxième étage donnant sur la rue, et limiter l’expansion horizontale à travers des retraits avec des étages supplémentaires.

Un Esprit de Collaboration

Chaque espace a son propre caractère unique et renforce la connexion entre l’intérieur et l’extérieur, une priorité pour les habitants. En accueillant les invités, la maison offre une expérience fluide, du portail d’intimité à la salle de sport et au centre multimédia au sous-sol, en passant par les chambres à coucher du rez-de-chaussée. Les étages supérieurs offrent des espaces de vie et de divertissement spacieux, une suite principale avec un deck et un bureau ou un salon tranquille au quatrième étage.

« Les propriétaires nous ont mis au défi d’intégrer tous ces éléments programmatiques dans un espace très restreint. Ils nous ont vraiment fait confiance pour les guider tout au long du processus », ajoute Deck. « Le défi était de créer un espace fonctionnel dans un espace limité, et ils nous ont beaucoup félicités pour avoir réussi. »

Pour découvrir cette œuvre et d’autres réalisations du cabinet, visitez gnomearch.com.