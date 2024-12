Appartement sur le toit à Prague: Une Ode Moderne à l’Histoire de la Ville

Au cœur de Prague, où les façades historiques racontent des histoires de siècles passés, un appartement sur le toit unique a émergé comme une ode moderne à l’histoire en couches de la ville. Conçu par l’équipe d’OBLIQO, cette maison de 1 808 pieds carrés marie l’élégance classique et la fonctionnalité contemporaine, nichée au sommet d’un bâtiment datant de 1893.

Une Question Évocatrice et une Réponse Innovante

Ce projet a débuté avec une question émouvante posée par ses nouveaux occupants, un couple en transition vers la retraite : comment une maison peut-elle incarner les émotions et les souvenirs d’une vie, tout en embrassant l’avenir ? Leur réponse réside dans un espace qui entrelace magistralement la grandeur du patrimoine architectural de Prague avec une modernité épurée et des touches artisanales.

En entrant, le design de l’appartement accueille les visiteurs dans un espace de vie ouvert et lumineux. Ici, l’entrée se transforme sans effort en espaces repas et de détente, soulignant un sentiment d’expansivité et d’unité. Ancrées dans l’esthétique se trouvent les œuvres d’Alina Shupikov, dont les pièces texturées intègrent de la terre et du sable provenant de lieux importants pour les propriétaires – un rappel poignant de leur voyage commun.

Une Palette Éclectique pour une Histoire de Passage du Temps

Tout au long de la maison, une palette éclectique mais cohérente de matériaux raconte une histoire du passage du temps. L’acier oxydé et la pierre se juxtaposent avec des carreaux de céramique qui font écho aux poêles traditionnels, tandis que des artisans locaux de TON et Javorina ont contribué des éléments en bois tels que des chaises, des tables et le lit principal. Ces collaborations soulignent la profonde connexion de l’appartement à son contexte culturel et géographique.

Quartiers Privés et Sérénité

Les quartiers privés de l’appartement sont une étude de sérénité, où des gradients doux de couleur contrastent avec des surfaces blanches et nettes pour évoquer le calme. Un dressing mène à la chambre principale, qui comprend un cabinet à bijoux sur mesure fabriqué avec du placage peint. Au-delà, deux salles de bains et un studio domestique multifonctionnel – conçu à la fois pour la fabrication de bijoux et en tant que chambre d’amis – illustrent la polyvalence réfléchie de l’espace.

Pour voir plus de travaux d’OBLIQO, visitez obliqo.cz.

Photographie par Václav Beran.

Caroline Williamson est rédactrice en chef de Design Milk. Elle est titulaire d’un BFA en photographie de SCAD et est généralement en train de chercher des objets vintage, de faire des mots croisés du New York Times à l’encre, ou de retravailler des listes de lecture sur Spotify.