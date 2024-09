Situé au sein du dynamique développement urbain de Dubai Creek Harbour, cet appartement aéré offre une expérience de vie calme et contemporaine. Conçu par la designer d’intérieur Muskaan Noronha de Limelight Interiors, le domicile présente un mélange harmonieux de lignes épurées et de fonds neutres relaxants. Les accents de décoration verts botaniques se marient parfaitement avec l’accent fort mis sur la durabilité à Dubai Creek Harbour. Un aménagement de meubles modernes raffiné crée une sensation d’espace avec des touches d’élégance, tandis que des moulures murales subtiles ajoutent une touche de charme classique. De grandes fenêtres bénissent le logement avec une influx de lumière naturelle, et un petit balcon permet au propriétaire de profiter des vues de son cadre prestigieux.

Un salon ouvert et accueillant

1 | Un canapé gris pâle de taille modeste offre un endroit confortable dans le salon ouvert. Des moulures murales subtiles injectent une touche de classe dans un mur principal crème derrière lui. De grandes impressions artistiques botaniques encadrent chaque extrémité du canapé moderne, donnant à la pièce une touche de beauté naturelle.

2 | Des pieds en bronze géométriques élèvent une table basse en verre devant le canapé. Le cadre de table chaud en bronze complète un ensemble de chaises d’appoint en bois et met en valeur des teintes plus sombres dans le tapis du salon.

Une décoration botanique inspirante

3 | Une grande plante d’intérieur développe le thème botanique de la pièce avec de grandes et belles frondes. De grandes fenêtres gardent les plantes d’intérieur heureuses avec une abondance de lumière naturelle. Des voilages blancs légers encadrent doucement le verre.

5 | Un sol carrelé crème reflète la lumière jusqu’au fond de l’appartement. Un miroir pleine longueur illumine l’entrée de la maison.

6 | En face du canapé moderne et de la table basse, une console média flottante contemporaine souligne la télévision murale. Son visage blanc à lamelles traverse nettement la peinture crème. Une deuxième armoire de rangement flottante remplit une alcôve adjacente recouverte d’une finition vert foncé contrastante.

7 | Au-dessus de l’unité de rangement en alcôve, un miroir mural rond crée un point d’intérêt lumineux contre le mur d’accent vert foncé; sa grande surface reflète la pièce et un lustre moderne en laiton en forme de sputnik.

8 | L’espace salon jouxte une salle à manger ouverte. Quatre chaises de salle à manger rembourrées en vert émeraude entourent une table à manger ovale blanche. Les pieds de chaise en laiton et le tissu de siège moelleux confèrent une sensation de luxe à la salle à manger. Des bougeoirs hauts donnent aux repas une élégance instantanée.

Une cuisine moderne et fonctionnelle

9 | Des sets de table en tissu gris définissent la table à manger blanche. Une vaisselle blanche simple, des couverts modernes et des verres discrets créent une table raffinée qui permet aux chaises de salle à manger audacieuses de rester le principal focus de l’espace.

10 | L’espace salle à manger contemporain est adjacent à la cuisine, séparé par un comptoir de bar. Un plafond abaissé au-dessus de la zone de la cuisine offre une zone visuelle supplémentaire.

11 | Un pilier structurel marque la séparation entre la cuisine et l’entrée de la maison. Une variété d’armoires blanches brillantes et de tons de bois naturels riches composent l’agencement de cuisine moderne. La combinaison de matériaux empêche l’installation de la cuisine de paraître dominante dans l’espace de vie ouvert.

12 | Les armoires de base en bois donnent du poids et de la profondeur au design de la cuisine. Les armoires murales blanches maintiennent l’espace de la cuisine ouvert et aéré dans le quadrant supérieur, tandis que des étagères ouvertes en cuisine spéculent sur des éléments plus chauds. Un évier de cuisine en acier inoxydable et des appareils assortis en acier semblent lumineux et modernes.

13 | Un schéma de décoration verte inspirante remplit la suite parentale. Un mur d’accent vert solide avec des moulures sophistiquées encadre une tête de lit crème contrastante et une paire de tables de chevet blanches. Des armoires en bois bordent l’entrée de la chambre et créent un contraste riche avec les murs blancs unis.

14 | Des œuvres d’art florales sont montées dans un cadre de moulures pour créer un point focal accrocheur au-dessus du lit. Des coussins verts dispersés et un jeté de laine vert doux colorent l’ensemble de lit blanc frais. Un oreiller d’accent crème tire dans la couleur de la tête de lit capitonnée.