Au cœur d’Athènes, en Grèce, un modeste appartement de 538 pieds carrés, nommé Kyano, au 6ème étage d’un immeuble des années 1960 dans le quartier de Pangrati, a subi une transformation complète, mêlant design contemporain (et la couleur bleue) avec le charme de son environnement historique. La rénovation de cet espace de vie compact, conçu par Space is around us, comprend un généreux balcon de 215 pieds carrés, répondant aux besoins évolutifs de la vie urbaine moderne tout en respectant le caractère original de la structure.

La refonte se concentre sur la redéfinition de la disposition de l’appartement, qui était à l’origine divisée en plusieurs pièces plus petites pour assurer l’intimité – une approche de conception courante dans les années 1960. Cette division, bien que pratique à l’époque, s’est révélée inefficace pour le style de vie d’aujourd’hui, surtout dans un petit appartement où maximiser la flexibilité et l’ouverture est essentiel. En repensant la circulation de l’espace, la rénovation apporte un concept ouvert et frais qui favorise un sentiment de connexion entre la cuisine, la salle à manger et le salon.

La cuisine et la salle à manger forment le cœur du nouveau plan, remplaçant une pièce de rangement surdimensionnée précédente. Ici, les limites entre la cuisine, la salle à manger et le salon disparaissent, créant un espace de vie polyvalent qui reflète l’amour du propriétaire pour la cuisine et le divertissement. Un canapé sur mesure ancre cette zone, servant à la fois de pièce maîtresse et de séparateur fonctionnel entre les zones de repas et de vie.

Un des changements les plus remarquables est la repositionnement de l’entrée de l’appartement. Le nouvel vestibule fonctionne comme un seuil accueillant, séparant subtilement le monde extérieur de l’intérieur du foyer. L’espace, auparavant occupé par la cuisine, sert maintenant de zone multifonctionnelle avec rangement, coin salon et même un espace buanderie discrètement dissimulé. Cet usage réfléchi de l’espace illustre l’attention du design à la fonctionnalité, même dans les moindres détails.

Le thème bleu vif, qui définit l’identité du projet – judicieusement nommé “Kyano” d’après le mot grec pour bleu – puise dans les couleurs intenses de la décoration d’origine de l’appartement. La nuance de bleu traverse l’espace, unifiant la cuisine, la salle de bains et d’autres zones clés, tout en réduisant le désordre visuel. Dans la salle de bains, des blocs de verre dans la zone de douche laissent entrer la lumière naturelle du salon, renforçant le sentiment d’ouverture de l’appartement.

Une inspiration clé pour la rénovation est venue du stade Kallimarmaro à proximité, symbole du patrimoine historique et culturel de la région. Cette influence se reflète dans le choix des matériaux à travers l’appartement, avec du marbre blanc Dionysos et du bois laqué mis en avant dans la cuisine, tandis que des meubles sur mesure en acier inoxydable complètent la structure en béton brut de l’immeuble.

L’espace extérieur, presque la moitié de la taille de l’appartement lui-même, a été transformé en une extension de la zone de vie, avec un jardin urbain et une fontaine d’eau. L’ouverture agrandie de la salle de séjour au balcon relie non seulement les espaces intérieur et extérieur, mais encadre également des vues sur les montagnes Hymettus et Lycabettus d’Athènes.

Photographie par Lea Martin.

