Appartement avec vue panoramique moderne au-dessus d’Amsterdam

En surplomb du quartier animé de Zuidas à Amsterdam, l’Appartement avec vue redéfinit la vie en ville. Située au 19ème étage, cette résidence de 3 229 pieds carrés conçue par le studio de design i29 offre non seulement une vue imprenable sur le skyline de la ville, mais aussi une évasion tranquille du rythme urbain. C’est un mélange de design contemporain, de luxe tactile et de savoir-faire réfléchi.

Un design d’intérieur sophistiqué

La disposition de l’appartement trouve un équilibre délicat entre ouverture et intimité. Conçu avec une fluidité qui semble naturelle, l’espace présente des éléments sur mesure qui délimitent les zones fonctionnelles sans sacrifier la cohésion. Dès que vous entrez dans l’entrée aux tons sombres, vous êtes accueilli par un contraste sophistiqué avec les espaces de vie lumineux et aérés qui suivent. Cette transition établit l’esthétique raffinée de l’appartement – une marque de la vision créative de i29.

Un refuge serein au cœur de la ville

Les surfaces boisées expansives et les finitions texturées dominent les intérieurs, ancrant l’espace dans une chaleur naturelle. Complétés par une palette de couleurs discrètes, ces éléments favorisent une atmosphère calme et accueillante. Chaque pièce est soigneusement agencée pour maintenir un sens de l’élégance et de la fonctionnalité, faisant de la maison un refuge serein au milieu de l’énergie de la ville.

Espaces pour la détente et la productivité

L’appartement propose une gamme d’espaces conçus pour la détente et la productivité. La cuisine, fabriquée sur mesure avec précision, sert de cœur de la maison, se connectant harmonieusement à l’immense espace de vie en plan ouvert. Ailleurs, deux chambres, un coin bureau et deux salles de bains dignes d’un spa offrent des espaces pour se détendre et se ressourcer. Avec des lignes épurées et des meubles sur mesure, chaque détail renforce la sophistication discrète de l’appartement.

Un couloir d’entrée accueille les visiteurs avec des tons de bois sombres menant à l’espace ouvert contrasté rempli de nuances plus claires. Un grand piano noir se détache dès le départ dans le coin vitré du salon. Dans tout l’appartement, des meubles sélectionnés auprès d’entreprises comme Arco, Hay et Dum ajoutent des couches de confort contemporain, tandis que des luminaires de la marque italienne Flos contribuent à capturer le subtil jeu de lumière, de texture et de design de la maison.

Pour en savoir plus sur i29, visitez i29.nl.

Photographie par Ewout Huibers.