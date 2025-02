Dans la ville de Lviv, en Ukraine, se trouve un appartement de plus de 1 000 pieds carrés qui incarne l’essence du minimalisme moderne. Cet espace est la résidence privée de la designer Karina Mayer et de l’architecte Danylo Koshulynskyy, co-fondateurs du célèbre studio d’intérieur KOSHULYNSKYY & MAYER. Plutôt que de suivre la disposition conventionnelle des promoteurs immobiliers, Mayer et Koshulynskyy ont entrepris un voyage transformateur pour créer une maison adaptée à leur mode de vie. Le plan original, comprenant une cuisine et un salon combinés ainsi que trois chambres étroites, a cédé la place à une configuration plus réfléchie. Le couple a introduit deux chambres spacieuses, des dressings doubles, un espace buanderie pratique et deux salles de bains élégamment conçues. Cette disposition optimise non seulement l’espace, mais améliore également la vie quotidienne en mettant l’accent sur le confort et l’efficacité.

Dès l’entrée dans la maison, l’art prend le devant de la scène. L’entrée est ornée de « Renaissance », une œuvre évocatrice de l’artiste ukrainien Andriy Voznytsky, réalisée en charbon. Cette œuvre frappante est mise en valeur par des lumières de plafond stratégiquement placées, créant un jeu dynamique d’ombres et de textures. Une autre pièce captivante, « PORTAL » de Lesya Panchyshyn, orne le salon, éclairée avec soin pour accentuer ses détails vibrants.

L’absence de couloirs est un choix délibéré, éliminant les espaces inutiles et favorisant un flux naturel dans tout l’appartement. « Un autre défi courant pour ceux qui aspirent à créer une maison vraiment moderne est la présence de couloirs inutiles, qui servent souvent peu d’autre raison que de recueillir des objets décoratifs encombrants et de soustraire de l’espace précieux aux zones de vie principales. C’est pourquoi nous avons éliminé tous les couloirs », explique Mayer.

Le salon et la cuisine à aire ouverte servent de cœur de la maison, conçus pour encourager à la fois la détente et l’interaction sociale. La cuisine respire l’élégance discrète avec des panneaux de bois d’eucalyptus lisses, des appareils intégrés Miele, et une table à manger en marbre Calacatta qui s’étend facilement pour accueillir plus d’invités. Un bloc de marbre stratégiquement placé soutient le comptoir, lui donnant l’illusion de flotter tout en offrant un détail de design inattendu.

L’utilisation de carreaux de céramique simplifie l’entretien et supporte le chauffage par le sol, éliminant le besoin de radiateurs traditionnels. Le placage d’eucalyptus ajoute chaleur et texture, se fondant harmonieusement avec le décor minimaliste. Notamment, la décision de Mayer de renoncer aux rideaux dans le salon permet au paysage naturel à l’extérieur de devenir une œuvre d’art vivante, encadrée par des rebords de fenêtre uniques.

La chambre principale est un refuge serein, complète avec une salle de bains attenante et un dressing privé. La salle de bains, rappelant les suites de luxe d’hôtel, présente des cloisons en verre qui équilibrent l’intimité avec l’ouverture. Parmi les points forts, on trouve un lavabo en marbre Rosso Imperiale et des accessoires sophistiqués de Hansgrohe et Catalano, tandis que la salle de bain d’invités met en valeur un lavabo en marbre Patagonia illuminé, ajoutant une touche de glamour raffiné.

Une pièce multifonctionnelle, que Mayer appelle « la pièce d’une fonction incertaine », sert actuellement de bureau à Koshulynskyy, mais est conçue pour se transformer facilement en une chambre d’enfant ou un espace de vie supplémentaire au besoin. Cette flexibilité reflète la prévoyance du couple dans la création d’une maison qui évolue avec eux.

Réalisé en seulement six mois et demi, KM Home incarne l’essence du minimalisme moderne, où chaque élément sert un but et chaque détail contribue à un environnement cohérent qui est « pour l’âme ».

Karina Mayer, fondatrice et designer de KOSHULYNSKYY & MAYER

Pour plus d’informations, visitez kmdesignlab.com.

Photographie par Andriy Bezuglov.

