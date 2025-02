Appartement à Lisbonne de 643 000 $ avec une touche industrielle du heavy metal

À Lisbonne, un appartement d’une chambre avec une touche artistique et industrielle est en vente pour environ 615 000 €, soit environ 643 062 dollars américains. Situé au 14 Rua do Sol ao Rato, cet appartement a été rénové en 2024 par les architectes AB+AC. Avec une superficie de 775 pieds carrés, il offre un espace de vie élégant et moderne pour les amateurs de design.

Descriptif de l’appartement

L’appartement est idéalement situé à proximité de Campo de Ourique, Estrela Park, São Bento et Príncipe Real, offrant ainsi un accès facile à toutes les commodités de Lisbonne. L’entrée discrète derrière une porte en acier inoxydable mène à une cuisine spacieuse équipée d’appareils haut de gamme et de finitions de qualité. Le salon, doté d’un balcon Juliette donnant sur la rue, est divisé par un coin repas intégré menant à la chambre à coucher. Dans cette dernière, un grand miroir rectangulaire dissimule l’accès à la salle de bains.

Une touche industrielle

L’ensemble de l’appartement est imprégné d’une esthétique industrielle, avec des éléments en pin et des finitions en acier inoxydable. La cuisine, protégée par un écran métallique, présente des armoires traitées avec une teinte plus sombre. Même le rideau de douche est en acier inoxydable, créant une harmonie stylistique unique dans l’espace.

Rencontrer l’architecte

Les architectes AB+AC ont su allier avec brio l’aspect artistique et industriel dans cette rénovation. Leur approche novatrice a permis de transformer cet appartement en un espace contemporain, idéal pour les amateurs de design. Leur travail méticuleux se reflète dans chaque détail, de la disposition des pièces à la sélection des matériaux, créant ainsi une atmosphère unique et accueillante.

Will Allstetter, un écrivain, designer et ingénieur logiciel basé à New York, a partagé son insight sur l’intersection entre la technologie, l’art et la culture. Son expertise souligne l’importance de l’innovation et de la créativité dans le domaine de la conception architecturale.

En conclusion, cet appartement à Lisbonne offre une opportunité unique d’acquérir un espace de vie exceptionnel, alliant style industriel et sophistication artistique. Sa localisation centrale et ses finitions haut de gamme en font le choix idéal pour ceux qui recherchent le mélange parfait entre design moderne et confort urbain. Ne manquez pas cette occasion de vivre au cœur de la vibrante ville de Lisbonne, où l’histoire rencontre l’innovation dans un cadre élégant et raffiné.