Situé au cœur de Denver, l’appartement situé au 836 East 17th Avenue, #2E, est une véritable pépite architecturale. Construit en 1901 par l’architecte renommé Frank S. Snell, ce bien immobilier est actuellement mis en vente pour la somme de 649 000 $. Avec une empreinte de 1 605 pieds carrés, cet appartement offre 2 chambres et 1 salle de bain, alliant charme historique et vie moderne.

Dès que l’on pénètre dans le bâtiment Perrenoud, on est immédiatement frappé par la lumière naturelle qui inonde les espaces intérieurs, grâce aux cours intérieures savamment conçues qui garantissent une intimité totale. Les plafonds hauts et les intérieurs spacieux confèrent à cet endroit une atmosphère à la fois ouverte et accueillante. La cave du bâtiment abrite une cave à vin avec des armoires dédiées à chaque propriétaire, un grand atelier et un petit « musée » mettant en avant des photos encadrées, de la littérature et des artefacts qui illustrent la riche histoire du bâtiment.

En outre, la cave abrite une spacieuse salle de sport aménagée dans ce qui était autrefois la salle de bal de la communauté. Les propriétaires actuels ont pris un soin immense de la maison pendant leur possession, en remettant à neuf les planchers de bois franc d’origine et en rénovant la majorité des murs intérieurs, veillant à ce que le charme de l’espace brille à travers chaque détail.

Le bâtiment Perrenoud, situé dans le quartier historique de Swallow Hill à Denver, est un véritable trésor architectural. De nombreux détails historiques d’origine ont été préservés, notamment les marches d’entrée en marbre italien et une cheminée en onyx translucide dans le hall. Le bâtiment est également doté d’un ascenseur « cage à oiseaux », le seul de ce type encore en fonction à Denver. Ce condominium de 1 605 pieds carrés fait partie des 24 unités situées dans le bâtiment.

Les propriétaires actuels ont restauré les planchers de bois franc d’origine dans toute la maison, donnant une nouvelle vie à cet espace chargé d’histoire. Cet appartement unique offre un mélange parfait de charme du vieux monde et de confort moderne, créant ainsi un lieu de vie exceptionnel au cœur de Denver.

Ce joyau architectural est une occasion rare de posséder une partie de l’histoire de Denver, tout en profitant du confort et de la sophistication de la vie contemporaine. Ne manquez pas cette opportunité unique d’acquérir un bien immobilier exceptionnel et de vivre une expérience de vie inoubliable dans un cadre historique magnifiquement préservé.