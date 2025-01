Analyse Budgétaire: Cette Maison de 590K$ à Rhode Island est-elle Trop Californienne? Non pour ses Propriétaires

Alors que Lauren et Ryan Tracy visitaient ses parents à Newport, Rhode Island, pendant les vacances d’hiver en 2023, leur fille alors tout-petite, Renny, avait besoin de faire une sieste en voiture. En se promenant à Jamestown sur l’île Conanicut adjacente, la famille de San Diego a visité un cottage des années 1950 en mauvais état à vendre. Bien que la petite maison n’avait « aucun attrait visuel » et une odeur distincte de chat, elle offrait une vue sur l’océan depuis l’arrière-cour, selon Lauren. Le prix était également attrayant : 265 000 $, loin du marché surévalué de la Californie auquel ils étaient habitués. Ayant rénové plusieurs maisons auparavant avec leur entreprise de design-construction, Shelter Residential, il était facile pour les Tracy d’imaginer ce projet comme leur prochain projet : une maison d’été pour leur famille grandissante (qui compte maintenant le nouveau bébé Lottie et le bull terrier miniature, Hank), située à seulement 15 minutes des grands-parents.

L’attrait de la rénovation

Ayant une expérience préalable dans la rénovation de maisons, les Tracys étaient attirés par le potentiel de la maison à rénover. Ils savaient comment transformer une propriété délabrée en un espace accueillant et fonctionnel pour leur famille.

Un refuge loin de la Californie

Pour les Tracys, la maison à Rhode Island représentait un changement bienvenu par rapport au rythme effréné de la vie en Californie. C’était un refuge paisible où ils pouvaient se retrouver en famille et profiter de la beauté naturelle de la côte est.

Un investissement familial

La décision d’acheter cette maison était non seulement un investissement financier pour les Tracys, mais aussi un investissement dans la création de souvenirs durables en famille. Chaque rénovation était une occasion de se rapprocher et de construire un chez-soi unique et significatif.

En fin de compte, pour les Tracys, cette maison à Rhode Island ne serait peut-être pas typiquement californienne, mais elle représentait un nouveau chapitre passionnant dans leur histoire familiale. Un mélange de nostalgie pour le passé et d’excitation pour l’avenir, cette maison était bien plus qu’une simple propriété : c’était un foyer chaleureux rempli d’amour, de rires et de moments précieux.