Amener la lumière du jour dans une sombre victorienne de San Francisco

Une jeune famille vivant dans une maison victorienne de 1906 à San Francisco a décidé de rafraîchir leur maison. Federico Engel, principal gérant du cabinet d’architectes Butler Armsden à San Francisco, a dirigé la rénovation aux côtés de la chef de projet Trisha Snyder. L’objectif était de créer un espace moderne, confortable et chaleureux en maximisant la lumière naturelle.

Un défi de luminosité

Butler Armsden Architects a réalisé une transformation intérieure complète sur les quatre étages de la maison. Étant donné la nature historique de la propriété, les architectes ont dû se concentrer sur l’intérieur, car les structures adjacentes limitaient l’accès à la lumière naturelle. Pour équilibrer la lumière, ils ont ouvert la cage d’escalier avec des cloisons en verre pour laisser pénétrer la lumière dans la structure verticale.

Comment ils ont réussi à le faire

Pour maximiser la lumière, Engel a utilisé des éléments en bois pour permettre à la lumière de circuler à travers les différents niveaux. Sur le deuxième étage, des cloisons en verre ont été installées pour permettre à la lumière de pénétrer dans la chambre principale tout en assurant l’intimité. De plus, une ouverture lumineuse a été ajoutée dans le coin nord-ouest de la maison pour augmenter la lumière naturelle.

Résultats lumineux

En réaménageant les espaces, en remplaçant une cheminée par de grandes fenêtres et en utilisant des éléments en bois et en verre, la luminosité a été maximisée dans toute la maison. La palette de couleurs sobres et les matériaux naturels utilisés ont contribué à créer un espace accueillant et lumineux.

Dans l’ensemble, cette rénovation a permis de transformer une maison sombre en un espace lumineux et chaleureux. Les propriétaires ont opté pour plus de lumière naturelle au détriment de l’espace habitable, et le résultat en valait la peine. La maison victorienne de San Francisco est désormais un véritable bijou lumineux, grâce à l’ingéniosité de Butler Armsden Architects.

Crédits du projet

Lauren Gallow, rédactrice et éditrice basée à Seattle, a contribué à cet article. Elle détient une maîtrise en histoire de l’art et d’architecture de l’UCSB. Cet article a été publié le 22 janvier 2025.