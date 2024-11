Lorsqu’il s’agit de habiller votre meilleur ami à quatre pattes, ils méritent le meilleur absolu, et rien ne dit style audacieux et confort douillet comme cette collection Dusen Dusen x Little Beast. Connu pour sa gamme de motifs ludiques, Ellen Van Dusen de Dusen Dusen s’est associée à la marque de vêtements pour chiens Little Beast pour créer une ligne d’accessoires pour chiens qui allie style, fonctionnalité et une touche de fantaisie. Avec tant d’accessoires pour s’assurer que votre chiot ait l’air au top, cette collection attirera les regards lors de votre prochaine promenade avec votre chien à Brooklyn et au-delà.

Ellen Van Dusen n’est pas seulement une designer – c’est aussi une maman de chien. Et si vous connaissez les chiens les plus branchés de Brooklyn, vous saurez que Little Beast est leur garde-robe préférée. Selon Van Dusen, « Je pense que Little Beast a les meilleurs vêtements pour chiens du marché – leurs grenouillères sont emblématiques; vous les voyez partout à Brooklyn. » Cette passion partagée pour le design audacieux et la mode fonctionnelle a rendu cette collaboration incontournable. La co-fondatrice de Little Beast, Jisu Kim, l’a parfaitement résumé : « Travailler avec Dusen Dusen a été un rêve total ! »

Que ce soient les vestes matelassées réversibles pour chiens, les grenouillères rayées confortables ou les sacs de transport qui transforment les trajets en ville en une promenade de santé, les motifs sont frais et issus de la collection 2024 de Dusen Dusen, s’inspirant d’artistes comme Nicolas Party, Matthew Ronay et Martine Bedin. Vibrants, espiègles et indéniablement à la pointe de la mode, ces pièces insufflent à la garde-robe de votre chiot autant de personnalité qu’elles en apportent à votre vie.

Van Dusen a partagé : « Il n’y a rien de plus mignon que de voir un chien en vêtements… Un sac pour chien est une chose très importante à avoir quand on a un chien en ville. C’est un accessoire énorme, donc pouvoir adapter votre style personnel est très important ! »

L’inspiration de design de Van Dusen vient de son propre Boston Terrier, Snips. « Pour chaque produit pour animaux domestiques que j’ai conçu, je pense à Snips. Je la vois comme mon premier enfant, une extension de moi ! » Van Dusen a expliqué. Cette connexion personnelle signifie que chaque pièce est conçue non seulement pour les chiens, mais aussi pour leurs propriétaires amateurs de mode. « Je porterais chaque pièce de la collection DDxLB », a-t-elle ajouté, ce qui garantit pratiquement que votre chiot sera le mieux habillé au parc pour chiens.

Alors que le style est essentiel, le confort est roi. Kim a souligné : « La collection Dusen Dusen x Little Beast est tout simplement amusante et fonctionnelle ! Nous avons mélangé les motifs ludiques de Dusen Dusen avec la passion de Little Beast pour le confort et la mode audacieuse, créant des accessoires élégants et pratiques pour les aventures quotidiennes de votre chiot. » En d’autres termes : votre chiot peut jouer, faire la sieste et conquérir sa journée confortablement – tout en ayant l’air fabuleux.

Cette collaboration épique permet à votre ami à quatre pattes de montrer son style dans des tenues aussi audacieuses et élégantes que vous. Que votre toutou déambule sur Flatbush Ave ou prenne d’assaut le parc local, une chose est sûre : il sera habillé pour impressionner.

La collection est disponible à la fois sur dusendusen.com et littlebeast.co.

En tant que rédactrice en chef principale, Vy Yang est obsédée par la découverte de moyens de bien vivre + avec intention à travers le design. Elle partage probablement ce qu’elle trouve sur les stories Instagram. Vous pouvez également la trouver sur vytranyang.com.