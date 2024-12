Expansion de l’Aéroport de Portland avec une Canopée de Toit en Bois de Masse Impressionnante

L’agence d’architecture nationale ZGF a récemment mis en œuvre du douglas massif lamellé-collé pour une immense canopée de neuf acres, non seulement comme une solution innovante et durable, mais aussi comme un clin d’œil à l’écologie locale et aux traditions culturelles profondément enracinées. C’est loin du verre et de l’acier standard que l’on trouve dans n’importe quel autre aéroport du monde.

Avec la nouvelle PDX, nous voulions que les voyageurs sachent qu’ils étaient dans le nord-ouest du Pacifique avant même de quitter l’aéroport. Et pour les habitants, nous voulions que cela ressemble à la maison », déclare Vince Granato, directeur des projets du Port de Portland. « Créer ce sentiment d’endroit a commencé avec la conception spectaculaire de ZGF, qui a été mise en vie par des milliers d’artisans locaux. »

Conception Biophilique et Expérience des Passagers

L’installation curviligne est définie par une « forêt » de lamelles de structure en treillis ouvert qui laisse place à des renfoncements concaves, permettant à une grande quantité de lumière naturelle de filtrer à travers. À l’intérieur, les passagers interagissent avec une série de places et de concessions entièrement fermées avant d’atteindre leurs portes dans l’un des quatre concours.

Les indices de conception biophilique – l’introduction de la nature à l’intérieur comme moyen de favoriser un meilleur bien-être – se retrouvent partout. Tout, du revêtement de sol à la finition des espaces d’accueil individuels, a également été sourcé localement. La canopée ancre de grandes parois vitrées qui encadrent des vues dégagées sur le tarmac et même sur les forêts au loin.

Innovation et Durabilité

« Chacun adore l’aéroport international de Portland », conclut Gene Sandoval, associé chez ZGF. « Nous avions une grande commande pour faire évoluer un terminal qui est essentiellement plusieurs bâtiments assemblés depuis les années 1950 – et doubler la capacité tout en concevant une expérience que les passagers et les employés aimeront autant que l’original. »

Le plus grand bâtiment en bois de masse de son genre, le nouveau terminal principal de l’aéroport de Portland élève la barre en matière de conception aéroportuaire durable et respectueuse du site, mais aussi en matière d’expansion non perturbatrice. Pour la rénovation de l’aéroport de Chicago O’Hare, l’agence d’architecture renommée Studio Gang adopte une approche similaire. La prochaine phase du transport de bois de masse de la PDX devrait être achevée en 2026.

Pour voir ce projet et d’autres réalisations de l’agence, visitez zgf.com.

Photographie de Dror Baldinger FAIA et Ema Peter comme indiqué.