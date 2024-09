Aujourd’hui, je vais partager trois raisons pour lesquelles votre cuisine n’est pas accueillante et comment vous pouvez y remédier. Les cuisines devraient être le cœur de la maison, mais elles peuvent souvent sembler trop froides ou peu invitantes, ce qui les rend désagréables à fréquenter. Voici trois raisons pour lesquelles la vôtre peut sembler trop froide et des choses simples que vous pouvez faire pour rendre votre cuisine instantanément plus chaleureuse, sans avoir à rénover !

1. Vous n’utilisez que des lumières suspendues.

Les lumières suspendues peuvent être utiles pendant la cuisson, mais une lampe de cuisine créera une lueur beaucoup plus douce, plus chaleureuse et plus invitante. Vous n’avez pas assez de place pour une lampe ? Utilisez une bougie chauffe-plat, une bougie sans flamme ou accrochez un applique murale.

2. Vous n’avez pas de tapis.

Un petit tapis ou un coureur ajoutera de la douceur et pourra introduire une palette de couleurs plus chaleureuse.

3. Vous n’utilisez pas d’accessoires chaleureux.

Une cuisine ne doit pas être un espace utilitaire froid ou austère. Réchauffez la vôtre avec des accessoires plus chaleureux qui ajoutent la chaleur de la personnalité et de la texture dans la pièce. Pensez à de l’art (mon art côtier préféré ici), des paniers, des livres de cuisine (mes préférés jolis ici), des vases, des rideaux de café (j’en ai un à ma fenêtre, et celui-ci sur mon coin tabouret de l’îlot), des planches en bois, des pots à ustensiles, etc.

