Les bébés sont des sujets assez faciles pour les cadeaux. Peut-être un petit livre doux, quelque chose à mâcher, un tapis de jeu, et quelque chose de musical et ils sont prêts. Mais les tout-petits, eh bien… c’est un tout autre jeu. Le monde des jouets s’ouvre vraiment pour les enfants de 1 à 5 ans (plutôt de 2 à 5 ans, mais je glisse quelques choses qui pourraient être bonnes pour les 1-2 ans aussi). C’est à ce moment-là qu’ils commencent à avoir leur mot à dire sur ce qu’ils aiment et avec quoi ils veulent jouer, des intérêts émergent (bonjour La Reine des Neiges, Bluey et Daniel Tiger !), et les chemins divergent entre les jouets éducatifs et enrichissants et le pur divertissement.

Tout cela pour dire que si vous offrez un cadeau à un tout-petit, vous allez faire face à BEAUCOUP d’options. Cela peut être épuisant, mais ne craignez rien, car moi, une maman d’une fillette de presque trois ans (COMMENT ? ? ?) suis là pour vous. Aujourd’hui, je vous présente mon guide des cadeaux pour tout-petits, composé presque entièrement de cadeaux approuvés que mon foyer possède réellement et que ma fille adore. Ce sont les choses vers lesquelles elle se tourne encore et encore. Si je me débarrassais de toutes les autres choses dans son arsenal de jeu, elle ne s’en soucierait probablement pas tant qu’elle a ces choses-là – je dis ça et, bien sûr, elle finira par chercher la balle la plus obscure qu’elle a reçue dans un sac de fête d’anniversaire, sans aucun doute.

Dans notre maison, nous avons tendance à privilégier les jouets à usage multiple pour environ 75 % des choix de ma fille. Cela prolonge la durée de vie du jouet (c’est-à-dire qu’il peut couvrir plus d’âges car un enfant change plus facilement sa façon de jouer avec la chose) et cela étend également leur cerveau et leur créativité. Nous avons bien sûr aussi quelques choses basées sur des personnages, quelques « électroniques » très spécifiques, et beaucoup de « bébés ».

J’aurais pu faire cette liste de plus de 50 éléments, mais je me suis limitée à quelques choix universels « sûrs » pour vous aider à cocher toutes ces petites personnes de votre vie et à recevoir des éloges de leurs parents. Et si rien ne vous plaît ici, eh bien… la pâte à modeler, les autocollants, les blocs, un énorme bac de solution à bulles, ou les Hot Wheels sont toujours de bons paris, aussi.

Ensemble Classique de 74 Pièces Magna-Tiles | Bac de Rangement/Tapis de Jeu Magna-Tiles

Je ne suis pas la première personne à inclure les Magna-Tiles dans un guide de cadeaux pour jeunes enfants de loin, mais c’est pour une raison : ils sont incroyables. Coûteux, mais incroyables. J’ai eu la chance de trouver un ensemble de 100 pièces en solde majeure chez Lakeshore l’année dernière pour environ 80 $ (normalement 120 $), mais vous pouvez choisir parmi plusieurs tailles d’ensemble différentes. Ma fille n’y a pas adhéré immédiatement quand nous les avons eus vers son deuxième anniversaire, mais vers deux ans et demi, c’est devenu un jouet quotidien. Nous jouons au bowling avec eux, les utilisons sur une lampe de poche pour voir les couleurs se mélanger, construisons des tours, des robots, des chameaux et des garages à voitures. Ce sont vraiment des jouets ouverts incroyables. Et si vous offrez un cadeau à quelqu’un que vous connaissez qui a déjà ces jouets, ne sous-estimez pas l’immense valeur d’un bac de rangement !

Ensemble de Démarrage du Lecteur Audio Toniebox | Étui de Transport Compatible avec l’Ensemble de Démarrage Toniebox | Casque pour Enfants avec Oreilles de Chat à LED

L’autre jouet en rotation presque constante dans notre maison (et notre voiture) est la bien-aimée Toniebox de ma fille Evelyn. Elle était obsédée par cette chose depuis le moment où elle l’a déballée l’année dernière à Noël (elle venait de fêter ses 2 ans à ce moment-là). C’est un haut-parleur sans écran qui fonctionne avec de petits personnages que vous placez dessus. Ils ont des Tonies musicaux, des Tonies raconteurs d’histoires, des Tonies bilingues, et bien d’autres encore. Un bel ajout à ce cadeau si vous avez le budget – ou si le destinataire du cadeau a déjà une Toniebox – est un sac de transport et des écouteurs filaires. Nous avons les deux modèles illustrés et ils ont été formidables pour nous.

Évier de Jeu à Eau B. toys | Ensemble de Sable Sensoriel Moule & Joue

Je n’ai jamais rencontré un tout-petit qui ne veut pas avoir constamment les mains dans l’eau ou le sable. Nous n’avons pas cet évier exact (le nôtre était dans une boîte d’abonnement Lovevery – continuez à lire), mais il est très similaire. C’est génial car vous ajoutez de l’eau à un bassin intérieur et elle est recyclée une fois qu’elle descend dans le drain pour obtenir de l’eau courante constante. Un autre excellent jouet sensoriel est le sable cinétique, et bien qu’ils le vendent sous ce nom dans toutes sortes d’ensembles cool, je recommande d’obtenir quelque chose de plus comme celui-ci qui vient avec un bac et un couvercle pour garder les choses sous contrôle et rendre le nettoyage super facile.

Cuisine pour Enfants | Chevalet Double Face pour Enfants de Tiny Land

Si vous recherchez un article plus coûteux qui se trouve également être grand (les enfants adorent une grande boîte, faites-moi confiance), je choisirais une très jolie cuisine de jeu ou un chevalet artistique. Nous avons offert à notre fille une cuisine de jeu similaire (la sienne n’est plus disponible) pour son deuxième anniversaire et elle peut bricoler avec cette chose pendant une heure.

Et bien que nous n’ayons pas réellement cet chevalet parce que nous n’avons pas de place pour cela, notre petit chevalet de table est régulièrement sorti et je sais qu’elle adorerait celui-ci si nous l’avions. Il comporte un côté pour la craie et la peinture avec un rouleau de papier en haut. J’ai offert un modèle similaire à mes neveux il y a plus d’une décennie et c’était un incontournable dans leur salle de jeu pendant des années.

Eh bien, jusqu’à présent, j’ai pensé à environ 20 autres choses à recommander (tentes de jeu, tunnels de jeu, pierres de marche, figurines de dinosaures et d’animaux, service à thé en silicone !), mais honnêtement, les enfants n’ont pas vraiment besoin de *tant de choses. Tout comme les adultes, il peut y avoir une paralysie du choix qui se produit lorsqu’il y a trop de choses à choisir, alors gardez cela à l’esprit ! N’hésitez pas à me demander plus de détails si vous en cherchez dans les commentaires, et je serai heureuse de vous aider de quelque manière que ce soit.

Bonne chance et joyeux cadeaux !