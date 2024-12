18 Calendriers Modernes pour l’Année 2025

Des Calendriers Modernes pour Bien Commencer l’Année 2025

Alors que l’année 2024 touche à sa fin, il est temps de penser à la nouvelle année qui approche. Rien ne peut ralentir le temps, alors autant l’embrasser et plonger directement dans l’année 2025. Si vous êtes comme nous, cela signifie commander et accrocher notre prochain calendrier avant le nouvel an. Pour vous aider, nous partageons 18 calendriers modernes qui vous permettront de bien commencer l’année 2025 et d’être bien organisé !

Parmi les choix disponibles, on retrouve :

– 2025 Abstract Shapes Modern Risograph Wall Calendar par Mezzaluna Studio à 24 $

– Punch Wall Calendar par Studio Tigress à 88 $

– Stendig Calendar 2025 à 59 $

– The Mini par RISOTTO à 9 £

– Kal WALL SET BLACK 2025 à 52 €

– 2025 Gradient Grid Calendar par Good Tuesday à 18 $

– Typodarium 2025 à 20 €

– 2025 Year Planner par Crispin Finn à 29 $

– 2025 Vinçon Wall Calendar par Octagon Design à 58 $

– 2025 Riso Calendar par Current Shapes à 60 $

– Photodarium 2025 à 30 €

– PLAYFUL MOMENTS 2025 Wall Calendar par Dozi à 23 $

– A3 Wall Hanger Risograph Calendar par RISOTTO à 20 £

– 2025 Jumping Point Calendar à 52 $

– Small 2025 365 Typographic Calendar par Studio Hinrichs à 32 $

– A4 Risograph Calendar par PTRVRKD à 27,42 $

– 2025 Wall Calendar par Modern Morse à 19,50 $

– 2025 Risograph Wall Calendar par StudioOLITTLETHING à partir de 24 $

Caroline Williamson : Une Passionnée de Design derrière les Sélections

Derrière ces recommandations se trouve Caroline Williamson, rédactrice en chef de Design Milk. Diplômée en photographie de SCAD, elle est toujours à la recherche de pièces vintage, résolvant des mots croisés du New York Times à l’encre ou peaufinant des playlists sur Spotify. Son expertise en design et sa passion pour l’esthétique moderne ont contribué à faire de ces calendriers une sélection incontournable pour bien démarrer l’année 2025.

