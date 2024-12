18 Calendriers Modernes pour 2025

Alors que 2024 touche à sa fin, il est temps de commencer à penser à la nouvelle année qui s’annonce. Puisque nous ne pouvons rien faire pour ralentir le temps, nous allons (essayer de) l’embrasser et plonger directement dans 2025 dès son arrivée. Si vous êtes comme nous, cela signifie commander notre prochain calendrier et le mettre en place avant le nouvel an. Pour vous aider, nous partageons 18 calendriers modernes qui vous permettront de commencer 2025 du bon pied et bien organisé !

1. 2025 Abstract Shapes Modern Risograph Wall Calendar by Mezzaluna Studio – $24

2. Punch Wall Calendar by Studio Tigress – $88

3. Stendig Calendar 2025 – $59

4. The Mini by RISOTTO – £9

5. Kal WALL SET BLACK 2025 – €52

6. 2025 Gradient Grid Calendar by Good Tuesday – $18

7. Typodarium 2025 – €20

8. 2025 Year Planner by Crispin Finn – $29

9. 2025 Vinçon Wall Calendar by Octagon Design – $58

10. 2025 Riso Calendar by Current Shapes – $60

11. Photodarium 2025 – €30

12. PLAYFUL MOMENTS 2025 Wall Calendar by Dozi – $23

13. A3 Wall Hanger Risograph Calendar by RISOTTO – £20

14. 2025 Jumping Point Calendar – $52

15. Small 2025 365 Typographic Calendar by Studio Hinrichs – $32

16. A4 Risograph Calendar by PTRVRKD – $27.42

17. 2025 Wall Calendar by Modern Morse – $19.50

18. 2025 Risograph Wall Calendar by StudioOLITTLETHING – $24 and up

