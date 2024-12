11 Idées Cadeaux Uniques Pour Ceux Qui N’en Veulent Pas Plus – Emily Henderson

Tout le monde peut comprendre le sentiment de ne pas « avoir besoin » de plus de choses, n’est-ce pas? Bien sûr, il y aura toujours des choses que nous voulons, mais recevoir ou offrir un cadeau réfléchi mais potentiellement inutilisable est une déception pour tous les intéressés. Alors voici ce que nous voulions faire avec cette liste – vous donner des cartes-cadeaux vraiment incroyables, réfléchies et UTILES qui feront probablement de vous le favori le matin de Noël 🙂 Je ne plaisante qu’à moitié car sérieusement, j’adorerais recevoir l’une de ces cartes-cadeaux. Et ne vous inquiétez pas, si donner simplement une carte-cadeau vous semble ennuyeux, j’ai quelques idées pour les « rehausser ». Ok, plongeons-y!

### Le Cadeau QUE TOUT LE MONDE Adorera

C’est le n ° 1 cadeau qu’Emily aime offrir à sa famille et ses amis (les adultes, bien sûr). Elle dit que c’est toujours un succès et que les gens les aiment et les apprécient tellement. Une carte-cadeau Airbnb est idéale pour une famille qui aime voyager, une maman ou un couple pour encourager une petite escapade ou un nouveau diplômé sur le point de partir en sac à dos à l’étranger. C’est vraiment génial pour presque tout le monde sur votre liste. N’importe quel montant d’argent pour des vacances est toujours utile et peut même en inspirer une.

Pour le rendre un peu plus personnel:

– Si vous connaissez un endroit où ils prévoient de voyager, vous pouvez rechercher des recommandations de restaurants ou de magasins.

– Si vous savez qu’ils n’ont pas de porte-passeport ou d’étiquette de bagage, cela pourrait être un ajout amusant.

– J’adore toujours une carte sincère pour accompagner tout cadeau (ou carte-cadeau).

### Pour Les Passionnés de Livres

Un autre cadeau qui pourrait être parfait et éviter d’ajouter à leur pile de livres est un abonnement Audible. J’adore les « livres sur cassette » depuis aussi longtemps que je m’en souvienne. Pas étonnant que tout ce que je fasse maintenant soit d’écouter des podcasts. Mais pour ceux qui aspirent à lire plus (comme moi), un livre audio est une idée assez bonne car je peux écouter en travaillant, en marchant, quand je veux. Ce qui est aussi cool, c’est que vous pouvez offrir seulement un mois pour seulement 15 $ ou aller jusqu’à un an et plus!

Pour le rendre un peu plus personnel:

– En fonction du budget et des besoins, un nouvel ensemble de casques serait un ajout assez généreux!

– Une liste de livres que vous pensez qu’ils vont adorer.

– Et toujours une carte 🙂

### Pour La Personne Qui Aime TOUS Les Sujets

Emily est une FAN de Substack! Si vous ne savez pas ce qu’est Substack, c’est « une plateforme en ligne qui permet aux écrivains, journalistes et autres créateurs de contenu de publier des newsletters et de construire un public basé sur les abonnements » (Merci, Google AI). Je pense qu’Emily s’abonne à au moins 5 et je m’abonne à 2 (Maybe Baby, des essais personnels stimulants, et Snake, des entretiens axés sur la conception, des infos et des choix aux enchères). C’est juste une façon tellement cool de trouver des gens intéressants qui parlent de sujets intéressants. Il y en a pour tous les goûts!

Pour le rendre un peu plus personnel:

– Vous l’avez deviné! Faites une liste de newsletters que vous pensez qu’ils aimeront (cela peut nécessiter un peu de recherche mais c’est tellement attentionné).

– Offrez-leur un nouveau téléphone ou un nouvel ordinateur pour les lire (JE RIGOLE!) 🙂

– Mais oui, une carte.

À Suivre…