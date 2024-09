Un ami à moi est enceinte et cela me rappelle à quel point c’était excitant de nommer nos propres enfants. Nous aimons les noms traditionnels (aka: des noms désuets, aka des noms classiques) et nos deux enfants sont nommés d’après nos grands-parents – un du côté de John et un du côté de moi. Alors j’ai eu du plaisir à rassembler cette liste de mes 100 noms de garçons classiques préférés. Ils ont une histoire, comme s’ils résistaient à l’épreuve du temps, et peuvent avoir une signification spéciale s’ils sont déjà des noms dans votre famille. DE PLUS, Y A-T-IL QUELQUE CHOSE DE PLUS MIGNON QUE DES BRETTELLES POUR BÉBÉ?!?

Une chose intéressante que j’ai trouvée en écrivant cet article est que beaucoup des dix noms de garçons les plus populaires en 2024 sont sans doute assez classiques:

• #1: Liam

• #2: Noah

• #3: Oliver

• #4: James

• #5: Elijah

• #6: Mateo

• #7: Theodore

• #8: Henry

• #9: Lucas

• #10: William

Mais au-delà de cette courte liste des noms de garçons les plus populaires cette année, il y a tellement d’autres noms de garçons classiques à choisir. Alors voici ma liste géante d’environ 100 noms de garçons traditionnels/désuets:

• Adrian

• Alec

• Archie

• Arlo

• Arthur

• August (Gus)

• Baxter

• Benjamin (Ben ou Benji)

• Bennett

• Beau

• Carl

• Cedric

• Charles

• Christopher (Chris)

• Clark

• Conrad

• Dean

• Dexter

• Edward (Eddie)

• Felix

• Finn

• Flynn

• Ford (Clifford)

• Francis

• Franklin (Frankie)

• Freddie

• George

• Gideon

• Glenn

• Graham

• Grant

• Hank

• Harry

• Harvey

• Henry

• Hugh

• Hugo

• Isaac

• Jack

• Jackson

• Jacob

• James

• Jason

• Jasper

• Jensen

• John

• Joseph (Joey)

• Joshua

• Jude

• Jullian

• Kennedy

• Kenneth

• Kent

• Lawrence

• Leonard

• Lewis

• Lincoln

• Linus

• Lucas

• Lyle

• Matthew

• Maximillian (Max)

• Miles

• Milo

• Neil

• Nolan

• Oliver (Ollie)

• Oscar

• Otto

• Paul

• Perry

• Pierce

• Preston

• Quincy

• Quentin

• Robert

• Ross

• Russell

• Samuel (Sam ou Sammy)

• Sebastian

• Simon

• Sinclair

• Steven / Stephen

• Theodore (Teddy)

• Thomas (Tom)

• Tobias

• Tristan

• Truman

• Vincent

• Walt

• Wallace

• Warren

• William (Will)

• Zachary

Alors voilà. Une centaine de noms de garçons classiques qui semblent avoir une histoire et une tradition. Je les adore tous. Toujours prêt à nommer votre bébé. Appelez-moi 😉