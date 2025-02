Emmanuelle Moureaux : Une explosion de couleurs à l’entrée de Google

L’architecte, artiste, designer et fondatrice d’emmanuelle moureaux architecture + design, Emmanuelle Moureaux, basée à Tokyo, a récemment collaboré avec Google pour dévoiler la nouvelle entrée de leur siège social à Mountain View, en Californie. Intitulée 100 colors no.52 « MIRAGE », l’œuvre s’étend sur toute la largeur du campus de Google, enveloppant les lieux dans un spectre coloré riche et métallique. Les panneaux d’ovales délicats verrouillés ensemble ressemblent à des zéros, tandis que lorsqu’ils sont vus perpendiculairement, les zéros deviennent des uns. Une élégante interprétation du code binaire, le siège social est à la fois protégé et limité par le langage informatique.

Une parade de couleurs accueille le spectateur au premier regard, les motifs distincts se mêlant les uns aux autres, créant des cascades de teintes de l’ensemble du spectre coloré. La science derrière la manière dont la couleur nous fait penser et ressentir est puissante, définissant les émotions, les niveaux d’énergie, et même la fonction cérébrale. Devenir intentionnel sur les couleurs avec lesquelles nous nous entourons peut apporter paix et sérénité, ou créer une sensation d’activation et d’énergie, selon l’effet souhaité. La manière dont les couleurs interagissent nous permet de nous concentrer sur les confluences de nos favoris personnels, tout en allant travailler. Alors que le trajet matinal est généralement morne, les teintes audacieuses de l’entrée ajoutent une touche d’énergie à une façade autrement grise. Alors que les produits dans l’ensemble deviennent de plus en plus grisâtres, Moureaux nous aide à célébrer la différence et la beauté entre les nuances distinctes, la diversité étant toujours présente alors que nous progressons ensemble.

Créée sur cinq ans avec 100 couleurs représentées dans l’œuvre, l’installation longue de 60 mètres contient des zéros dans une grille infinie, apparemment sans fin, alors que le nombre Googolplex le définit. À chacune des cinq entrées, les angles ont été soigneusement calculés pour révéler puis obscurcir les zéros, suggérant l’impermanence ineffable de l’infini.

Avec suffisamment de zéros pour désigner un google lui-même, la symétrie créée en regardant droit au milieu est sûre de satisfaire toute personne passionnée d’équilibre. Des ovales infinis s’étirant aussi loin que l’on ose, obstruant naturellement de plus en plus les couleurs de leur voisin. L’effet créé est si différent un module plus bas, chaque teinte étant obscurcie d’une manière différente et intrigante.

Emmanuelle Moureaux est une architecte française vivant à Tokyo, où elle a fondé emmanuelle moureaux architecture + design en 2003. Inspirée par la densité et la couleur stratifiée présentes dans les rues de Tokyo, elle a développé le concept de shikiri, qui signifie littéralement « diviser (créer) l’espace avec des couleurs ». Cela a été un principe fondamental de son travail, collaborant avec UNIQLO, ISSEY MIYAKE, et le Centre National d’Art de Tokyo. Elle partage : « Le titre de l’œuvre, ‘MIRAGE’, exprime l’espoir qu’un mirage coloré surgira dans le cœur de ceux qui voient cette œuvre, se sublimera en un rêve émettant une lumière magnifique, et se réalisera finalement dans le monde réel. »

Pour en savoir plus sur les divers projets 100 Colors, veuillez visiter le site web d’Emmanuelle Moureaux à emmanuellemoureaux.com. Photographie par Daisuke Shima.

Grandir à New York a donné à Aria une perspective unique sur l’art et le design, cherchant constamment de nouveaux projets dans lesquels s’immerger. Pâtissière passionnée, crocheteuse et fabricante de pâtes, le travail manuel et le toucher personnel sont au cœur de ce qu’elle aime dans l’environnement construit. En dehors de la ville, elle aime la randonnée, le vélo et apprendre sur l’espace.