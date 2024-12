Les 10 cabanes, caravanes et remorques de rêve pour s’échapper en 2024

Tout le monde a sa propre idée d’une escapade – pour certains, cela pourrait être une caravane conçue pour une vie nomade, tandis que d’autres rêvent d’une petite cabane cachée dans une forêt ou perchée au sommet d’une falaise balayée par le vent. Mais il y a souvent un dénominateur commun : la nature – la capacité de la regarder, de la traverser en voiture, d’être entouré par elle. L’exemple parfait ? Nos 10 meilleures cabanes et caravanes de 2024, qui varient en taille, en envergure et en emplacement, mais qui s’appuient tous sur le pouvoir de guérison de la nature à leur manière. Choisissez votre préféré et laissez-le vous inspirer pour une retraite personnelle.

De camping à glamping après la construction de deux petites cabanes jumelles dans les bois

Greg Knapp et Robyn Traynor ont travaillé avec l’architecte Peter Braithwaite pour concevoir une retraite en pleine nature pour leur famille dans une partie sauvage du Canada. Il comporte deux structures à toit en pente reliées par une passerelle surélevée au-dessus d’un chemin existant sur le terrain du couple. La cabane la plus proche de la route est le dortoir de la famille. Elle dispose d’une salle de bain complète, d’une mezzanine pour dormir et d’un espace pour l’équipement mécanique. Le deuxième volume abrite un espace de vie avec une kitchenette en chêne blanc, un salon avec un poêle à bois et une mezzanine pour les invités.

Les concepteurs de cette petite cabane chilienne à 7 000 miles de distance

Nataša Stanaćev et Manu Granados de Stanaćev Granados Arquitectura ont conçu et construit cette cabane en bord de mer à Matanzas, une région rustique et balayée par le vent du Chili, alors qu’ils vivaient en Espagne. La cabane, surnommée Galeo Pavilion, est un lieu où les enfants adolescents des propriétaires peuvent organiser des barbecues et des réunions. Pour profiter au maximum des vues impressionnantes du site, Stanaćev Granados a conçu un cube de 600 pieds carrés aux lignes simples. La cabane est faite de bois local (principalement du pin) et de verre. L’espace principal s’ouvre entièrement – visuellement et littéralement – vers l’océan Pacifique. Il est revêtu de grandes fenêtres coulissantes qui relient les espaces intérieurs à l’extérieur.

Un couple californien transforme une caravane datée en une escapade familiale de rêve

Kele Dobrinski et Christina Valencia ont passé beaucoup de temps à rechercher une caravane avec suffisamment d’espace pour dormir pour leur famille amoureuse de la nature de cinq personnes. Ils ont finalement découvert un Starstream Starcraft de 2008 en vente sur Craigslist pour 10 000 $. « J’ai vu cette caravane funky avec deux zones de couchage en tente à déplier, et j’ai sauté sur l’achat », a déclaré Kele. « Contrairement à l’apparence datée de l’intérieur, nous aimions en fait l’aspect extérieur en aluminium, donc nous ne l’avons pas changé. » Le couple a passé sept semaines à reconstruire l’intérieur au milieu d’un été de Sacramento. Ils ont démantelé l’intérieur de la caravane et l’ont remis en place, utilisant des couleurs vives, des meubles intégrés simples et des solutions de rangement astucieuses.

Synthèse

En 2024, les cabanes, caravanes et remorques de rêve offrent une évasion parfaite pour les amoureux de la nature et les aventuriers. Que vous soyez intéressé par une retraite en pleine nature, une escapade en bord de mer ou une aventure sur roues, il existe une option pour tous les goûts. Ces conceptions uniques et innovantes offrent non seulement un hébergement confortable, mais aussi une expérience de vie en harmonie avec l’environnement naturel qui les entoure. Que vous soyez en quête de tranquillité, d’aventure ou de simplicité, ces destinations de rêve sont sûres de vous inspirer pour votre prochaine escapade.