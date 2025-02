LAYERED Dévoile 10 Ans d’Histoire : Une Touche Raffraîchissante à Stockholm

Il y a dix ans, LAYERED a lancé une collection révolutionnaire inspirée de trois motifs emblématiques de la marque suédoise, Illusion, Triangle et Letters, avec des tons audacieux comme le bleu sarcelle, le rouge rouille, l’ocre et la mûre. Fondatrice de la marque, Malin Glemme a constaté le manque de tapis de haute qualité et durables sur le marché, et a répondu à ce besoin en créant LAYERED, offrant des tapis et des textiles premium fabriqués selon les normes de durabilité les plus strictes. Le lancement officiel de cette collection s’est déroulé lors de la Stockholm Design Week, offrant une nouvelle interprétation de designs bien-aimés, un hommage à la tradition, le tout en fibres naturelles ou recyclées.

Malin Glemme explique : « Cette collection rend hommage à nos clients, à notre histoire et à notre vision de l’avenir. Elle est audacieuse, innovante et conçue pour durer dans le temps. » En effet, de nombreux de ces couleurs font sensation sur les tapis rouges et dans les magazines de design intérieur, un retour à la couleur sans retenue et à la célébration de l’histoire du design.

Fondée en 2015, LAYERED est une marque de design d’intérieur basée à Stockholm, réputée pour fusionner une vision contemporaine avec un savoir-faire expert et des processus durables. Travaillant étroitement avec des artisans à Bhadohi, en Inde, ils entretiennent des relations étroites et à long terme avec les fournisseurs et partenaires de production pour garantir une réflexion pour la planète à chaque étape du processus. Guidés par les mouvements modernes dans diverses formes d’art, ils offrent une nouvelle approche du design classique – des formes familières avec une touche avant-gardiste.

Les Motifs en Détail

Illusion est un motif graphique, rappelant les sensibilités graphiques postmodernistes dans des tonalités modernes et fraîches, notamment Mulberry Sky, Blue Sandstone et Monochrome. La mûre est partout ces temps-ci, et quel meilleur moyen de célébrer que de le faire de manière écologique?

Letters est un motif qui évoque également des graphismes abstraits, des lignes fortes se faufilant horizontalement et verticalement aussi loin qu’elles le peuvent, créant des formes et des sommets dans un labyrinthe doré et bleu.

Triangle joue sur des motifs géométriques, les formes les plus fortes de la nature formant des blocs en succession régulière. Ils se combinent dans la palette de couleurs Persimmon Pink, mettant en vedette un brun moyen, un beige et un corail travaillant en harmonie.

L’Expertise de LAYERED

LAYERED est une marque qui a su allier artisanat expert, design contemporain et durabilité pour offrir des produits de haute qualité. Travaillant avec des partenaires de production qualifiés à Bhadohi, en Inde, ils s’engagent à respecter des normes strictes tout en mettant en avant une vision moderne du design.

La fondatrice, Malin Glemme, incarne cette philosophie en créant des collections novatrices qui célèbrent le passé tout en regardant vers l’avenir. Son attention aux détails et son engagement envers la durabilité sont ce qui distingue LAYERED des autres marques de design d’intérieur sur le marché.

Avec des motifs audacieux et des couleurs vibrantes, la collection 10 Ans Dévoilés par LAYERED offre une expérience visuelle unique qui saura séduire les amateurs de design et d’art. La marque continue de repousser les limites de la créativité et de l’innovation, tout en restant fidèle à ses valeurs fondamentales de durabilité et d’excellence.

Le talent de Malin Glemme et de toute l’équipe de LAYERED se reflète dans chaque pièce de la collection, offrant aux clients une expérience unique et authentique. Avec des produits fabriqués avec soin et souci du détail, LAYERED s’impose comme une référence dans le monde du design d’intérieur et de la décoration.