Découvrez l’excitation chaotique de Brawl Stars, un jeu de bataille en ligne au rythme effréné qui oppose les joueurs dans des matchs d’arène palpitants. Choisissez de faire équipe avec vos amis en mode 3v3 ou de relever les défis en solo. Disponible sur les appareils mobiles, ce jeu offre d’innombrables possibilités comme jeu de stratégie.

Le choix d’un brawler à maîtriser dans Brawl Stars peut s’avérer difficile pour les nouveaux joueurs, étant donné le large éventail de 78 personnages disponibles. Ce guide a pour but de simplifier le processus en recommandant les meilleurs brawlers pour les débutants, ce qui permettra aux joueurs de les débloquer plus facilement et d’exceller dans le jeu. Si vous avez besoin de gemmes Brawl stars, n’oubliez pas de venir voir U7BUY.

Les meilleurs bagarreurs pour les débutants dans Brawl Stars

El Primo

La troisième place revient à El Primo Brawl Stars du jeu populaire Brawl Stars. Ce personnage s’inspire du monde de la lutte et présente un design et des capacités impressionnantes. Connu pour être un tank redoutable doté d’une agilité et de dégâts exceptionnels, El Primo est idéal pour les débutants. L’une de ses caractéristiques les plus remarquables est la possibilité d’augmenter la puissance de son Super coup en absorbant les dégâts de ses adversaires.

El Primo déclenche un barrage de coups de poing dans son attaque féroce et délivre rapidement quatre coups de poing à courte portée infligeant d’importants dégâts.

Le super mouvement d’El Primo : le coup de coude aérien

S’élevant avec une grande force, El Primo peut s’écraser pour infliger des blessures, repousser les ennemis et détruire les barrières à proximité. Cette tactique s’avère très utile pour se rapprocher des adversaires ou pour battre rapidement en retraite lorsque les réserves sont épuisées, car El Primo reste insensible aux blessures lorsqu’il est en l’air.

Optez pour le Supplément Suplex ou acheter compte Brawl Stars, El Fuego et l’Équipement de vitesse comme options d’équipement principales. Choisissez entre les dégâts et la santé pour l’équipement secondaire en fonction de la carte et de la façon dont vous préférez jouer.

Colt

Colt dans Brawl Stars est connu sous le nom de Cowboy fringant. Inspiré du Far West, Colt est un puissant brawler à la santé limitée mais aux dégâts importants. Il se distingue d’El Primo en excellant dans les attaques à distance, ce qui compense ses défenses plus faibles.

L’assaut de Colt : les revolvers

Tirant de loin, cette attaque libère un barrage de six balles, chacune d’entre elles n’infligeant que des dégâts minimes. Cependant, lorsque les six balles touchent la cible, des dégâts considérables sont infligés.

Dans Bullet Storm, vous avez la possibilité de tirer un barrage de douze balles puissantes qui peuvent atteindre des cibles éloignées. Ces balles se déplacent rapidement et sont plus grosses que l’attaque standard de Colt. Avec ce mouvement spécial, vous pouvez même traverser les murs.

Mais attention : si Colt est interrompu par un effet d’étourdissement ou de choc alors qu’il déclenche son attaque, le super mouvement sera brusquement interrompu.

Shelly est la suivante

La première place revient à la bien-aimée Shelly Brawl Stars. En tant que brawler débutant, elle est le premier personnage que tous les joueurs utilisent pour se familiariser avec le jeu. Avec un personnage puissant et des possibilités de dégâts impressionnants, il s’agit du choix idéal pour ceux qui débutent dans le jeu.

L’offensive de Shelly : Les balles de fusil de chasse

Tirer une volée de cartouches de fusil de chasse revient à déclencher un assaut implacable comme le fait Colt. Chaque cartouche individuelle peut ne pas infliger de dégâts importants, mais lorsqu’elles atteignent toutes la cible, l’impact est dévastateur. La dispersion des cartouches de fusil de chasse signifie qu’elles sont plus efficaces à courte distance, infligeant des dégâts encore plus importants.

Le super coquillage de Shelly : Un coquillage spectaculaire.

Déclenche un puissant barrage de cartouches pour repousser les ennemis et détruire les barrières. Tout comme son assaut principal, sa super capacité inflige des dégâts accrus lorsqu’elle se rapproche des ennemis.

Optez pour les pigeons d’argile, le pansement et l’équipement de vitesse comme combinaison de base. En fonction de la position sur la carte et de votre approche personnelle du jeu, choisissez entre l’équipement pour causer des dégâts et la vision pour des performances optimales.

Envisagez d’acheter des comptes Brawl Stars si vous n’avez pas encore débloqué ces brawlers, ces équipements et ces accessoires. Vous pourrez ainsi éviter le fastidieux processus d’entraînement et vous plonger immédiatement dans le jeu.