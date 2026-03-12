Vous savez ce qui m’a frappée l’autre jour en scrollant Instagram ? Les couleurs ! C’était comme un arc-en-ciel explosé, partout. J’ai même cru que mon écran avait un bug. Mais non, c’est juste que les pastels et les néons sont en train de se battre pour la première place. Honnêtement, je ne sais pas qui gagnera, mais je suis team pastel. (Désolée, Sophie, tu sais que tu adores le néon, mais moi, c’est non.)

Et puis, les silhouettes… Pff, c’est un vrai casse-tête. Entre les robes fluides qui dansent au vent et les tailleurs structurés qui crient « je suis professionnelle », je ne sais plus où donner de la tête. Je me souviens, en 2018, j’avais acheté une robe chez Sézane, fluide à souhait, et tout le monde me disait « tu as l’air d’une fée ». Bon, peut-être un peu trop, mais c’était beau.

Bref, cette saison, c'est un vrai festival de tendances. Les matières, les accessoires, les influenceurs… Tout le monde a son mot à dire. Et vous, vous êtes plutôt team fluide ou team structuré ? Moi, je penche pour un mix des deux.

Les couleurs qui volent la vedette : osez le pastel ou le néon ?

Bon, cette saison, je pense qu’on peut toutes respirer un peu. Les couleurs qui nous font vibrer sont enfin de retour, et honnêtement, je suis ravie. Je m’appelle Sophie, je suis éditrice de mode depuis plus de vingt ans, et je peux vous dire que cette saison est un vrai festin pour les yeux.

Alors, où en sommes-nous avec les couleurs? Eh bien, c’est un peu comme si deux mondes s’affrontaient. D’un côté, les pastels doux et apaisants, et de l’autre, les néons qui crient littéralement "Regardez-moi!". Personnellement, je suis partagée. Je me souviens de cette fois en 2015, lors de la Fashion Week de Paris, où j’ai vu une robe pastel portée par une certaine Marie-Claire. C’était à la fois délicat et puissant. Mais ensuite, il y a eu ce défilé de Jean-Paul Gaultier en 2018, où les néons ont littéralement explosé sur le podium. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j’ai été électrisée.

Alors, comment choisir? Je crois que ça dépend vraiment de votre personnalité et de votre style de vie. Si vous êtes du genre à vouloir vous fondre dans la masse, peut-être que les pastels sont faits pour vous. Mais si vous aimez attirer l'attention, alors les néons sont votre meilleur ami. Pourquoi ne pas essayer un mélange des deux? Un peu de pastel pour la douceur, un peu de néon pour le punch. C'est ce que j'appelle un équilibre parfait.

Les pastels : douceur et élégance

Les pastels, c’est un peu comme un câlin. Ils sont doux, apaisants, et ils vont avec tout. Je me souviens d’une fois où j’ai porté une blouse pastel rose à un dîner. Tout le monde m’a demandé où je l’avais achetée. C’était un petit magasin à Montmartre, et honnêtement, c’était un coup de cœur. Les pastels, c’est parfait pour les journées au bureau, les brunchs entre amis, ou même un date romantique. Ils sont polyvalents, et c’est pourquoi je pense qu’ils sont si populaires.

Douceur et élégance

Polyvalence

Parfait pour toutes les occasions

Les néons : audace et énergie

Et puis, il y a les néons. Ils sont audacieux, énergiques, et ils ne passent pas inaperçus. Je me souviens d’une fois où j’ai vu une femme porter une robe néon verte dans le métro. Tout le monde la regardait, et elle rayonnait littéralement. Les néons, c’est pour ceux qui veulent se démarquer, qui veulent être vus et entendus. C’est pour les soirées, les fêtes, les moments où vous voulez vraiment briller.

Audace et énergie

Parfait pour les soirées

Attire l’attention

Alors, quelle est votre couleur préférée cette saison? Les pastels ou les néons? Ou peut-être un mélange des deux? Quelle que soit votre choix, n’oubliez pas que la mode, c’est avant tout une question de confiance en soi. Alors, osez, expérimentez, et surtout, amusez-vous!

« La mode, c’est ce qui vous fait sentir bien. Alors, choisissez ce qui vous fait vibrer. » — Marie-Claire, styliste

Les silhouettes qui dominent : entre fluidité et structure, que choisir ?

Alors, cette saison, c’est la guerre des silhouettes! On a d’un côté les robes fluides qui dansent au gré du vent (je pense à cette robe en mousseline que j’ai achetée à Paris en 2019, chez Sézane, un amour absolu), et de l’autre, les coupes structurées qui nous donnent des airs de super-héros. Honnêtement, je suis perdue.

Je me souviens, l’été dernier, j’étais à Nice avec mon amie Clémence. Elle portait une robe fluide, légère, et moi, un tailleur structuré. On a passé l’après-midi à se chamailler pour savoir qui avait le meilleur style. À la fin, on a décidé de fusionner nos looks. Résultat? Un désastre. (Mais un désastre glamour, je vous l’accorde.)

Alors, fluidité ou structure? Je pense que la réponse est… les deux, mon capitaine! Regardez sur Instagram. Les influenceuses oscillent entre les deux. Marine, par exemple, a posté une photo en robe fluide avec le hashtag #FreeSpirit, et Léa, une photo en tailleur avec #PowerWoman. Bref, on est perdues.

Les avantages de la fluidité

Les robes fluides, c’est la liberté incarnée. Vous pouvez danser, sauter, courir, et vous aurez toujours l’air d’une déesse. En plus, c’est ultra-confortable. Parfait pour les journées où vous avez envie de vous sentir légère, comme un nuage. (Ou comme un chou à la crème, mais bon, passons.)

Avantage 1 : Confort maximal. Vous pouvez manger une pizza entière sans craindre que votre robe ne vous trahisse.

Avantage 2 : Polyvalence. Une robe fluide peut être habillée ou décontractée, selon l'occasion.

Avantage 3: Élégante. Vous aurez toujours l'air d'une princesse, même si vous avez oublié de vous brosser les cheveux.

Les avantages de la structure

Les coupes structurées, c’est le pouvoir incarné. Vous voulez impressionner en réunion? Un tailleur bien coupé fera l’affaire. Vous voulez séduire lors d’un premier rendez-vous? Une robe ajustée fera des miracles. (Enfin, probablement. Je ne garantis rien, hein.)

Avantage 1 : Confiance en soi. Un tailleur bien coupé, et vous vous sentez invincible.

Avantage 2 : Élégance intemporelle. Un blazer bien coupé ne se démodera jamais.

Avantage 3: Parfait pour les occasions spéciales. Un mariage, un entretien d'embauche, un rendez-vous avec votre belle-mère…

Alors, que choisir? Honnêtement, je ne sais pas. Peut-être les deux? Une robe fluide pour le week-end, un tailleur structuré pour le bureau. Et pourquoi pas un mélange des deux? Une robe fluide avec une veste structurée, par exemple. Camille, une amie styliste, m’a dit un jour: « La mode, c’est comme la vie, il faut savoir mélanger les genres. » (Elle a dit ça en buvant un verre de vin, donc je ne suis pas sûre de la crédibilité de sa déclaration, mais bon.)

« La mode, c’est comme la vie, il faut savoir mélanger les genres. » — Camille, styliste et amoureuse du vin

En tout cas, une chose est sûre: cette saison, on a l’embarras du choix. Et c’est tant mieux! Parce que, comme disait ma grand-mère (qui, soit dit en passant, avait un style impeccable): « Dans la vie, il faut toujours avoir le choix. » (Elle disait aussi: « Mange ta soupe », mais c’est une autre histoire.)

Les matières tendances : du velours au cuir recyclé, quelles sont les stars ?

Alors, parlons matières tendances. Honnêtement, je suis un peu obsédée par le velours cette saison. Je me souviens, il y a quelques années, en 2018, j’étais à Paris pendant la Fashion Week, et tout le monde portait du velours. C’était magnifique, mais un peu trop chic pour mon quotidien. Aujourd’hui, c’est différent. Le velours est partout, et c’est plus accessible.

J'ai acheté une veste en velours, et je l'adore. C'est un peu comme si les stars mexicaines avaient inspiré les designers. La veste est parfaite pour un look décontracté mais élégant. Je l'ai payée 214 euros, ce qui est un peu cher, mais bon, la qualité, ça se paie.

Le cuir recyclé, la nouvelle star

Ensuite, parlons du cuir recyclé. C’est une tendance qui me tient vraiment à cœur. Je suis allée à un événement écolo en 2019, et j’ai rencontré une designer incroyable, Laura Martinez. Elle m’a dit : « Le cuir recyclé, c’est l’avenir. C’est beau, c’est durable, et ça sauve des vies. » Et elle avait raison. J’ai acheté un sac en cuir recyclé chez elle, et c’est mon accessoire préféré maintenant.

Le cuir recyclé, c’est pas juste une mode. C’est une déclaration. C’est dire au monde : « Je me soucie de la planète. » Et honnêtement, qui ne veut pas faire ça ?

Comparaison des matières

Matière Prix moyen Durabilité Style Velours 87-214 euros Moyenne Chic, élégant Cuir recyclé 120-300 euros Élevée Décontracté mais élégant

Alors, velours ou cuir recyclé ? C’est une question de préférence personnelle. Moi, je pense que les deux ont leur place dans ma garde-robe. Le velours pour les soirées, le cuir recyclé pour le quotidien.

« La mode, c’est une façon de se raconter sans parler. » — Coco Chanel

Et vous, quelle matière préférez-vous ? Dites-le moi dans les commentaires. Je suis toujours à la recherche de nouvelles tendances et de nouvelles matières à essayer. Qui sait, peut-être que la prochaine grande tendance, ce sera quelque chose que vous m’aurez fait découvrir.

Les accessoires incontournables : ceintures, sacs et bijoux qui font tourner les têtes

Alors, parlons de ces petits trucs qui transforment une tenue ordinaire en quelque chose de vraiment mémorable. Les accessoires, mes amis, sont les life hacks de la mode. Vous savez, comme ces astuces tech-savvy qui rendent la vie plus facile, mais en version glamour.

Je me souviens, il y a quelques années, lors d’un dîner à Paris avec mon amie Sophie, elle portait une robe toute simple. Mais laissez-moi vous dire, cette femme savait comment accessoiriser. Sa ceinture en cuir vintage, un sac à main vintage trouvé dans une boutique de seconde main à Montmartre, et ces boucles d’oreilles qui brillaient comme des étoiles. Tout le monde la regardait, et honnêtement, je me sentais un peu jalouse. Mais c’est ça le pouvoir des accessoires, non?

Les ceintures : le détail qui fait toute la différence

Les ceintures, ce n’est pas juste pour tenir ton pantalon, non non. C’est un vrai statement. Cette saison, les ceintures larges sont de retour, et je suis complètement accro. Elles donnent cette touche rétro, un peu années 70, qui va avec tout. J’en ai acheté une en cuir marron chez Sézane pour $87, et je vous jure, elle a changé ma vie. Littéralement. Je la porte avec tout, des robes aux jeans, et ça marche à chaque fois.

Mais attention, les filles, il faut faire attention aux proportions. Une ceinture large avec un haut large, c’est non. Trop de volume tue le volume. Vous voyez ce que je veux dire?

Les sacs : fonctionnels et stylés

Passons aux sacs. Cette saison, c’est tout sur les micro-sacs et les sacs banane. Oui, vous avez bien entendu. Les sacs banane. Je sais, je sais, ça fait un peu sport, mais écoutez-moi bien. Ils sont pratiques, ils sont mignons, et ils vont avec tout. J’en ai un en cuir noir que j’adore, et il tient mon téléphone, mon portefeuille, et même un petit poudrier. Parfait pour une soirée en ville.

Et puis, il y a les sacs à main vintage. Vous savez, ceux que votre grand-mère aurait pu porter. Ils sont de retour, et je suis ravie. J’en ai trouvé un chez Emmaüs pour $214, et il est magnifique. Un peu abîmé, mais c’est ça qui le rend unique.

Les bijoux : moins c’est plus

Enfin, parlons bijoux. Cette saison, c’est tout sur les pièces minimalistes. Les boucles d’oreilles fines, les colliers délicats, les bracelets fins. Moins c’est plus, comme on dit. J’adore les bijoux en or rose, ils vont avec tout et ils donnent cette touche de féminité que j’aime tant.

Mais attention, les filles, il faut faire attention à ne pas trop en faire. Un collier, une paire de boucles d’oreilles, et c’est tout. Sinon, ça fait trop. Vous voyez ce que je veux dire?

Alors, voici quelques-unes de mes pièces préférées cette saison. Bien sûr, il y a plein d’autres tendances, mais celles-là, je les ai testées et approuvées. Et vous, quelles sont vos pièces préférées? Dites-le moi en commentaire!

« Les accessoires sont comme les épices dans la cuisine. Un peu peut transformer un plat ordinaire en quelque chose d’extraordinaire. » — Sophie, ma meilleure amie et experte en mode.

Les influenceurs à suivre : qui dicte la mode cette saison sur les réseaux ?

Bon sang, cette saison, les influenceurs nous en mettent plein la vue. Je suis littéralement en train de scroller, un café à la main, dans mon petit appartement parisien, et je me dis : "Mais comment ils font pour être toujours aussi stylés ?"

Alors, laissez-moi vous guider à travers cette jungle de tendances et vous montrer qui sont les influenceurs qui font vibrer les réseaux cette saison. Honnêtement, je pourrais en parler pendant des heures, mais je vais essayer de rester concise.

D’abord, il y a Léa, une influenceuse que j’adore. Elle a ce talent fou pour mélanger les pièces vintage avec des trucs ultra-modernes. Je me souviens, en mars dernier, elle portait une robe des années 80 avec des baskets Nike Air Max 97. Genial, non ? Elle a ce style unique qui me fait toujours dire : "Pourquoi je n’y ai pas pensé avant ?"

Ensuite, il y a Marc. Ce gars est un vrai magicien de la mode masculine. Il a ce don pour rendre les tenues décontractées ultra-chic. Je me souviens d'une fois où il portait un simple t-shirt blanc avec un pantalon de costume. Simple, mais efficace.

Et puis, il y a Sophie. Elle est un peu plus nichée, mais elle a un style qui me parle énormément. Elle mélange les couleurs de manière audacieuse et n’a pas peur de prendre des risques. Je me souviens d’une tenue qu’elle portait en juin dernier : un manteau rose fluo avec un pantalon à carreaux. Fou, non ? Mais ça marchait à 100%.

Les influenceurs à suivre absolument

Voici une liste non exhaustive des influenceurs que vous devriez suivre cette saison. Je vous jure, ils vont vous inspirer.

Léa – Pour son mélange de vintage et de moderne.

– Pour son mélange de vintage et de moderne. Marc – Pour son style décontracté mais chic.

– Pour son style décontracté mais chic. Sophie – Pour ses couleurs audacieuses.

– Pour ses couleurs audacieuses. Jean – Pour ses looks streetwear.

– Pour ses looks streetwear. Élodie – Pour ses tenues de soirée.

Je pourrais continuer comme ça pendant des heures, mais je vais m’arrêter là. Honnêtement, je pense que ces influenceurs vont vraiment dicter la mode cette saison. Ils ont ce je-ne-sais-quoi qui les rend uniques et inspirants.

Et vous, quels sont les influenceurs que vous suivez en ce moment ? Dites-le moi en commentaire, j’adorerais découvrir de nouveaux comptes à suivre.

Enfin, pour ceux qui veulent vraiment se tenir au courant des dernières tendances, je vous recommande de vous informer. C'est un vrai mine d'or d'informations. Vous ne le regretterez pas.

Allez, c’est tout pour aujourd’hui. À la prochaine pour de nouvelles tendances et de nouveaux influenceurs à suivre. Bisous !

Et voilà, on y est !

Alors, cette saison, c'est clair, les réseaux sociaux dictent encore une fois la loi. Les couleurs pastel, oui, mais pas que. J'ai vu des néons à Paris en mars, chez Colette, qui m'ont rappelé les années 90. C'était fou, je vous jure. Les silhouettes ? Un vrai casse-tête. Moi, je reste team fluidité, mais avouons-le, la structure a son charme. Et les matières ! Le velours, bon sang, qui l'eût cru ? Je me souviens, en 2018, j'avais acheté un manteau en velours chez Zara pour 214 euros, et aujourd'hui, c'est partout. Les accessoires, alors là, chéri, c'est la folie. Les ceintures, les sacs, les bijoux… Honnêtement, je ne sais plus où donner de la tête. Et les influenceurs, ah, les influenceurs ! Qui les suit encore ? Bref, cette saison, c'est un mélange de tout ça. Et vous, vous en pensez quoi ? Vous osez le néon ou vous restez sage avec le pastel ? Allez, à vos claviers, on en discute !

