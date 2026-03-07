Mon Dieu, Où Sont Passés les Pantalons ?

Alors, il y a comme un truc qui me trotte dans la tête depuis un moment. Vous vous souvenez de l’époque où les pantalons étaient, je ne sais pas, une chose importante ? Non ? Juste moi ?

Bon, d’accord, peut-être que c’est juste moi qui ai remarqué. Mais franchement, ces derniers temps, j’ai l’impression que tout le monde a oublié comment en porter. C’est comme si le monde avait décidé que les leggings et les joggers étaient la tenue officielle pour tout. Même au bureau. Même pour les rendez-vous. Même pour les enterrements, probablement.

Et puis, il y a eu cette conversation avec mon amie Sophie, il y a environ trois mois. On était dans ce petit café sur la rue de Rivoli, vous savez celui avec les chaises en plastique qui grattent. Elle m’a regardée et elle a dit : « Écoute, Marie, je ne mets plus de pantalon depuis le confinement. Et je ne compte pas recommencer de sitôt. »

Et moi, comme une idiote, j’ai répondu : « Mais… et les occasions spéciales ? »

Elle a rigolé. « Quelles occasions spéciales ? On vit en pyjama devant Netflix, maintenant. »

Et elle n’a pas tort. Enfin, je crois. Je ne suis pas sûre. Je veux dire, regardez autour de vous. Les gens portent des pyjamas dans la rue. Des pyjamas !

La Mode, C’est Comme le Temps : Ça Change

Mais bon, la mode a toujours été cyclique, non ? Je me souviens, en 2008, tout le monde portait des jeans skinny. Et puis, en 2015, c’était les mom jeans. Et maintenant, c’est le retour des années 90. Les vestes en jean, les baskets, tout ça.

Alors, peut-être que les pantalons vont revenir. Peut-être que les leggings vont disparaître. Ou peut-être que tout le monde va décider de porter des robes de chambre pour le reste de nos vies. Qui sait ?

En attendant, je vais continuer à porter mes pantalons. Parce que, franchement, je me sens plus à l’aise comme ça. Et puis, c’est plus facile pour aller aux toilettes. (Oui, je sais, c’est un détail, mais c’est important.)

Les Tendances Que Personne Ne Vous Dira

Alors, voici un truc que personne ne vous dira : les tendances de la mode post-pandémie sont un peu bizarres. D'un côté, on a le retour des années 90. De l'autre, on a des gens qui portent des masques comme accessoires de mode. (Non, je ne plaisante pas.)

Et puis, il y a les couleurs. Oh, les couleurs. Tout le monde dit que le noir est de retour. Mais franchement, regardez autour de vous. Les gens portent du rose, du bleu, du vert. C’est comme si tout le monde avait décidé de compenser les mois de gris en portant toutes les couleurs de l’arc-en-ciel.

Et puis, il y a les accessoires. Les sacs à main sont de retour, mais cette fois, ils sont plus petits. Plus pratiques. Plus faciles à nettoyer. Parce que, vous savez, la pandémie nous a tous rendu un peu paranos.

Et les chaussures ? Oh, les chaussures. Les talons sont de retour, mais cette fois, ils sont plus bas. Plus confortables. Parce que, franchement, qui a encore envie de souffrir pour la mode ?

Un Petit Détour : La Mode et la Technologie

Bon, d’accord, je vais être honnête. Je ne suis pas une grande fan de la technologie. Enfin, je veux dire, je l’utilise, bien sûr. Mais je ne suis pas du genre à suivre les dernières tendances tech. (Désolée, les geeks.)

Mais même moi, je ne peux pas ignorer le fait que la technologie a changé la mode. Les gens portent des montres connectées, des lunettes intelligentes, des vêtements avec des capteurs. C’est un peu fou, non ?

Et puis, il y a les influenceurs. Oh, les influenceurs. Ils sont partout. Sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube. Ils vous disent quoi porter, comment le porter, où l’acheter. Et franchement, parfois, c’est un peu trop.

Mais bon, c’est la vie. La mode change, les gens changent, le monde change. Et nous, on essaie de suivre.

Alors, voici mon conseil : portez ce qui vous fait sentir bien. Peu importe ce que les autres disent. Peu importe ce que les influenceurs disent. Peu importe ce que la mode dit. Si ça vous fait sentir bien, portez-le.

Et si quelqu'un vous regarde bizarrement, tant pis pour eux.

À propos de l’auteur : Marie Dubois est une rédactrice de mode avec plus de 20 ans d’expérience. Elle a travaillé pour plusieurs grands magazines de mode et a même écrit un livre sur la mode. Mais ne lui demandez pas de vous le signer, elle est timide.