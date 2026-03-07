Pourquoi J’Ai Détesté le Rose pendant 15 Ans

Alors, il y a quelques années, j’étais à Paris, dans ce petit café près du Louvre. J’étais avec ma copine Sophie, et elle m’a regardé et a dit : « Claire, tu devrais vraiment essayer le rose. » J’ai ri. Franchement, le rose ? Non merci.

Mais, regardez-moi maintenant. J’ai une robe rose dans mon armoire. Une putain de robe rose. La vie est étrange, non ?

Mais passons à autre chose. Aujourd’hui, je veux parler de mode. Pas de ces conneries « comment être parfait » ou « les 10 règles d’or ». Non, je veux parler de mes expériences, de mes erreurs, de mes succès. Parce que, honnêtement, qui suis-je pour vous donner des conseils ? Je suis juste une fille qui aime les vêtements.

Mon Premier Échec Mode

Laissez-moi vous raconter une histoire. C’était en 2005, à Lyon. J’avais 20 ans et je pensais que je savais tout de la mode. J’ai acheté une jupe en cuir. Pas n’importe quelle jupe en cuir, non. Une jupe en cuir rouge vif. J’étais sûre que j’allais être la reine de la nuit.

Alors, je suis sortie avec mes amis. Et devinez quoi ? Je me sentais comme un clown. Un clown triste. Tout le monde me regardait, mais pas de la manière dont je l’avais imaginée. Non, c’était plus comme « Oh mon Dieu, regarde cette fille avec sa jupe rouge. » Pas exactly le look que je visais.

Mais vous savez quoi ? C’était une leçon d’humilité. Et c’est bien. Parfois, vous devez juste essayer des choses. Même si ça ne marche pas, vous apprendrez. Et c’est ça, la mode. C’est une expérience.

Les Tendances que Je Déteste

Alors, parlons des tendances. Certaines tendances sont géniales. D’autres sont juste stupides. Par exemple, les jeans déchirés. Pourquoi ? Pourquoi vouloir payer plus pour des vêtements abîmés ? C’est comme si vous achetiez une voiture et que vous la rayiez avant de la conduire. Ça n’a aucun sens.

Et n’oublions pas les talons hauts. Honnêtement, qui a décidé que les femmes devaient souffrir pour être à la mode ? C’est ridicule. Je préfère de loin mes baskets confortables. Elles sont pratiques, elles sont stylées, et elles ne me tuent pas les pieds.

Mon Obsession Actuelle

En ce moment, je suis obsédée par les vestes en denim. Je sais, je sais, c’est un peu basique. Mais vous savez quoi ? Je m’en fous. J’adore ça. J’ai une veste en denim bleue que je porte tout le temps. Elle est confortable, elle va avec tout, et elle me donne un look décontracté mais chic.

Et puis, il y a les accessoires. Les sacs, les ceintures, les bijoux. C’est là que vous pouvez vraiment exprimer votre personnalité. Par exemple, j’adore les ceintures larges. Elles donnent un look rétro, et je pense que c’est super cool. (Mais attention, ne les portez pas avec une jupe en cuir rouge, d’accord ?)

Un Conseil (Oui, Oui, Je vais Donner un Conseil)

Alors, voici mon conseil. Ne suivez pas les tendances aveuglement. Portez ce que vous aimez. Si vous aimez quelque chose, portez-le avec fierté. Et n’oubliez pas, la mode est censée être amusante. Ce n’est pas une science exacte. C’est une expression de vous-même.

Une Digression : Mon Amour pour les Chaussures

Alors, je dois avouer quelque chose. J’ai un faible pour les chaussures. Pas n’importe lesquelles, non. Les baskets. Je les collectionne. J’ai des baskets de toutes les couleurs et de toutes les marques. C’est mon petit plaisir coupable.

Ma dernière acquisition ? Une paire de baskets Adidas en rose et blanc. Oui, je sais, je sais. Je porte du rose maintenant. Mais c’est différent. C’est pour mes baskets. Et elles sont géniales.

Conclusion (Oui, Oui, Je vais Conclure)

Alors voilà. C’est moi. C’est ma relation avec la mode. C’est compliqué, c’est chaotique, et c’est amusant. Et vous savez quoi ? C’est parfait comme ça.

Alors, portez ce que vous aimez. Expérimentez. Amusez-vous. Et n’oubliez pas, la mode est censée être un plaisir, pas une corvée.

À propos de l’auteur : Claire Martin est une rédactrice de mode passionnée avec plus de 20 ans d’expérience. Elle a travaillé pour plusieurs grandes publications et a une opinion sur tout. Surtout sur les chaussures.