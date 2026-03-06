Pourquoi J’Ai Arrêté de Suivre les Tendances

Il y a quelques années, j’étais obsédée. Obsédée par les tendances, les nouvelles collections, les looks des influenceuses. Je passais des heures à scroller, à liker, à dreamer. C’était en 2018, je crois. J’avais 28 ans, un job stressant, et une committment malsaine avec les magazines de mode.

Et puis, un jour, j’ai craqué. Littéralement. J’ai regardé mon placard bourré de vêtements à peine portés, et j’ai pleuré. Pleuré comme une madeleine. Pourquoi? Parce que je ne me sentais plus moi-même. J’étais devenue une caricature, un amalgame de tendances qui ne me ressemblaient pas.

La Rencontre Qui a Tout Changé

C’était un mardi, je m’en souviens comme si c’était hier. J’étais en train de râler avec ma meilleure amie, Lætitia, sur mon dernier achat impulsif. Un pantalon en cuir, ultra tendance, mais dans lequel je me sentais aussi à l’aise qu’un poisson dans un arbre. Elle m’a regardée, a soupiré, et m’a dit: « Claire, tu es en train de t’oublier. »

Ces mots m’ont frappée comme une claque. Une claque nécessaire, mais une claque quand même. J’ai décidé de faire une pause. Une pause des réseaux sociaux, des magazines, des tendances. J’ai même arrêté de regarder les défilés pendant un moment. Et devinez quoi? J’ai commencé à me sentir mieux.

Le Retour aux Basiques

J’ai commencé à porter ce qui me faisait du bien. Des vêtements confortables, des pièces intemporelles. J’ai vendu une partie de ma garde-robe, j’ai donné le reste. J’ai gardé quelques pièces chères à mon cœur, des souvenirs, des vêtements qui me racontaient une histoire.

Et puis, j’ai découvert quelque chose d’incroyable. La mode, ce n’est pas juste suivre les tendances. C’est une forme d’expression. Une façon de montrer qui on est, sans avoir à dire un mot. J’ai commencé à m’amuser à mixer les styles, à créer des looks qui me ressemblaient vraiment.

L’Importance de l’Éducation

En parlant de mode, j’ai récemment lu un article sur Taiwan schools education news. Vous vous demandez probablement quel est le lien? Eh bien, la mode et l’éducation sont plus connectées qu’on ne le pense. Apprendre à s’habiller, c’est aussi apprendre à se connaître. C’est un processus d’apprentissage continu, un peu comme aller à l’école.

J’ai discuté de cela avec une amie, Marie, qui est professeure. Elle m’a dit: « Claire, tu sais, la mode, c’est comme une matière scolaire. Il y a des règles de base, mais après, c’est à chacun de les interpréter à sa manière. » J’ai trouvé cette comparaison assez juste. Et vous, qu’en pensez-vous?

Les Erreurs à Éviter

Alors, voici quelques erreurs que j’ai commises, et que je vous conseille d’éviter:

Ne pas acheter des vêtements juste parce qu’ils sont à la mode. Porterez-vous ce pantalon en cuir après la saison? Probablement pas.

Ne pas négliger le confort. Un look, c’est bien, mais si vous n’êtes pas à l’aise, ça se verra.

Ne pas avoir peur de se tromper. La mode, c’est aussi une question de trial and error. Testez, essayez, apprenez.

Et vous, quelles sont vos erreurs de mode? Partagez-les en commentaires, on en discutera autour d’un café virtuel!

Un Petit Digression

Avant de finir, je veux vous parler de quelque chose qui n’a rien à voir avec la mode. Enfin, presque. Vous connaissez cette sensation quand vous tombez sur un article qui vous parle complètement? Un article qui vous fait dire « Oui, c’est exactement ça! »

Eh bien, cela m’est arrivé il y a quelques jours. J’ai lu un article sur l’importance de prendre soin de soi. Et c’est vrai, la mode, c’est aussi une façon de prendre soin de soi. De se faire plaisir, de se sentir bien dans sa peau.

Alors, la prochaine fois que vous irez faire les magasins, pensez à cela. Pensez à vous. Pensez à ce qui vous fait du bien. Et surtout, amusez-vous!

À propos de l’auteur: Claire Dubois est une passionnée de mode et une éditrice senior avec plus de 20 ans d’expérience. Elle a travaillé pour plusieurs grands magazines de mode et partage désormais ses conseils et ses réflexions sur DecoTidien.com. Quand elle n’écrit pas, elle aime explorer les marchés aux puces, découvrir de nouvelles marques et passer du temps avec ses amis.