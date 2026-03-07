Introduction

Salut à tous, c’est Marie, votre éditrice préférée avec 20 ans d’expérience dans le milieu de la mode. Aujourd’hui, on va parler de ce qui se passe en 2023. Honnêtement, c’est un peu le bordel, mais c’est aussi super excitant.

Je vais vous parler de mes coups de cœur, de mes coups de gueule, et de tout ce qui me passe par la tête. Prêts ?

Le Retour des Années 90

Alors, vous savez ce qui m’a frappée dernièrement ? Le retour en force des années 90. Je parlais avec mon amie Sophie l’autre jour, et elle m’a dit : « Marie, tu te souviens de nos jeans baggy et de nos tops crop ? »

Et devinez quoi ? C’est de retour. J’étais au défilé de Jean-Paul Gaultier il y a trois semaines, et c’était partout. Les jeans larges, les vestes en jean, même les baskets chunky. J’ai adoré. Enfin, presque.

Parce que, soyons honnêtes, certaines tendances des années 90 devraient rester dans les années 90. Les slips qui dépassent du pantalon, par exemple. Non, merci.

La Durabilité, Enfin !

Passons à quelque chose de plus sérieux. La mode durable. Enfin, c’est ce qu’on dit. Je suis allée à une conférence à Paris il y a deux mois, et tout le monde en parlait. « La durabilité, c’est l’avenir », « Nous devons sauver la planète », bla bla bla.

Mais franchement, est-ce que les gens sont vraiment prêts à payer plus pour des vêtements éthiques ? J’en doute. J’ai posé la question à un de mes collègues, Dave, et il m’a regardée comme si je venais de Mars. « Marie, tu sais combien coûte un t-shirt éthique ? »

Oui, Dave, je sais. Et c’est pour ça que je dis que c’est un peu hypocrite. On veut sauver la planète, mais on ne veut pas payer le prix. C’est compliqué.

Les Influences Culturelles

Bon, changeons de sujet. Les influences culturelles dans la mode. C’est fascinant. Je suis allée à un événement à Lyon il y a quelques semaines, et j’ai vu des designs inspirés de tout le monde. De l’Afrique à l’Asie, en passant par l’Amérique latine.

Mais attention, il y a une ligne fine entre l’inspiration et l’appropriation. J’ai vu des choses qui m’ont rendue mal à l’aise. Par exemple, des turbans portés comme accessoires, des bindis utilisés pour « décorer » des tenues. C’est n’importe quoi.

Et puis, il y a des marques qui font les choses bien. Comme cette marque que j’ai découverte, dont le nom m’échappe, qui collabore avec des artisans locaux. C’est comme ça qu’il faut faire.

Les Erreurs à Ne Pas Faire

Bon, parlons de ce qu’il ne faut pas faire. Parce que, franchement, il y a des erreurs qui reviennent tout le temps. Par exemple, porter des chaussettes avec des baskets. Non. Juste non.

Et les combinaisons de couleurs ? Mon Dieu. J’ai vu quelqu’un porter du rouge et du vert il y a deux jours. Non, non, non. À moins que vous ne vous appeliez Noël, restez loin de cette combinaison.

Et puis, il y a les accessoires. Les ceintures, les bijoux, les sacs. Moins, c’est plus. Enfin, c’est ce que je dis toujours. Mais regardez autour de vous. Les gens s’habillent comme des sapins de Noël.

Le Rôle des Médias

Et parlons des médias. Ils ont un rôle énorme dans la mode. J'ai lu un article l'autre jour, et c'était fascinant. Ils peuvent faire ou défaire une tendance en un clin d'œil.

Mais est-ce que c’est toujours une bonne chose ? Je ne suis pas sûre. Parfois, je pense que trop d’informations tue l’information. On est submergés par les tendances, les conseils, les « must-have ». C’est épuisant.

Et puis, il y a les influenceurs. Certains sont géniaux, d’autres sont juste là pour vendre des produits. Faites attention à qui vous suivez. Pas besoin de suivre tout le monde, vous savez.

Conclusion

Bon, je pense que j’ai dit tout ce que j’avais à dire. La mode en 2023, c’est un mélange de bon et de moins bon. Mais c’est comme ça, c’est la vie.

Et vous, qu’en pensez-vous ? Dites-le moi en commentaire. Parce que, franchement, j’adorerais savoir ce que vous en pensez.

À propos de l’auteur : Marie Dubois est une éditrice de mode avec plus de 20 ans d’expérience. Elle a travaillé pour plusieurs grandes publications et a un avis sur tout. Surtout sur la mode.