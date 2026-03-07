Pourquoi J’Ai Arrêté de Suivre les Tendances

Il y a environ cinq ans, j’étais assise dans un café à Paris avec mon amie Claire, et elle m’a regardée et a dit: « Tu sais, Marie, tu changes de style plus souvent que de petite amie. » Et elle avait raison. J’étais obsédée par les tendances, toujours à la recherche de la prochaine grande chose. Mais aujourd’hui, je suis ici pour vous dire que j’ai arrêté de suivre les tendances, et c’est la meilleure décision que j’ai jamais prise.

Je m’appelle Marie, et je suis une éditrice de mode avec plus de 20 ans d’expérience. J’ai vu des tendances venir et partir, et honnêtement, c’est épuisant. Je me suis retrouvée dans un cycle sans fin de « j’achète, je porte, j’oublie ». Et puis, un jour, j’ai réalisé que je ne me souciais plus des tendances. Je voulais juste porter ce qui me faisait sentir bien.

Le Jour Où Tout a Changé

C’était un mardi, le 12 octobre 2018. Je suis allée à une conférence à Austin, et j’ai rencontré une femme nommée Élodie. Elle portait une robe simple mais élégante, et je lui ai demandé où elle l’avait achetée. Elle a souri et a dit: « Je l’ai eue il y a dix ans. C’est ma pièce préférée. » Et c’est là que ça m’a frappée. Pourquoi est-ce que je cours après des tendances qui ne durent que quelques mois, alors que je pourrais investir dans des pièces qui me font sentir bien pour toujours?

Alors, j’ai décidé de faire un changement. J’ai commencé à acheter moins, mais mieux. J’ai commencé à me concentrer sur des pièces qui me représentaient, qui me faisaient sentir confiante et heureuse. Et vous savez quoi? C’est libérateur.

Les Erreurs Que J’Ai Commises

Mais ce n’est pas toujours facile. J’ai fait des erreurs. Beaucoup d’erreurs. Je me suis retrouvée avec des pièces que je n’aimais pas, que je ne portais jamais. J’ai dépensé de l’argent que je n’avais pas sur des tendances qui ont disparu en quelques mois. J’ai suivi des conseils de mode qui ne me convenaient pas. (Et honnêtement, qui a besoin de 214 paires de chaussures, de toute façon?)

Mais j’ai appris de ces erreurs. J’ai appris à être plus sélective. J’ai appris à écouter mon instinct. Et surtout, j’ai appris à ne pas avoir peur de sortir des sentiers battus.

Le Conseil Que Je Donne à Tout le Monde

Alors, voici mon conseil: arrêtez de suivre les tendances. Enfin, pas complètement. Mais ne laissez pas les tendances dicter votre style. Trouvez ce qui vous fait sentir bien, et portez-le avec fierté.

Et n'oubliez pas, la mode, c'est personnel. C'est subjectif. C'est une forme d'expression. Alors, exprimez-vous. Soyez vous-même. Et surtout, amusez-vous.

Et n’oubliez pas, la mode, c’est personnel. C’est subjectif. C’est une forme d’expression. Alors, exprimez-vous. Soyez vous-même. Et surtout, amusez-vous.

Un Petit Détour

Oh, et avant que j’oublie, laissez-moi vous parler de cette fois où j’ai essayé de porter un pantalon en cuir. C’était un désastre. Un complet désastre. Je suis sortie avec, et j’ai reçu des regards toute la soirée. « Qu’est-ce que tu fais? » a demandé mon ami Pierre. « Tu ressembles à un cowboy qui a perdu sa route. » J’ai ri, mais il avait raison. Parfois, il faut essayer, même si ça ne marche pas. Et parfois, il faut juste rire de soi-même.

Alors, allez-y, essayez de nouvelles choses. Mais n’oubliez pas de rire en chemin. Parce que, après tout, la vie est trop courte pour être prise au sérieux tout le temps.

Et sur ce, je vous laisse. J’ai une réunion à 11h30, et je dois me préparer. Mais avant de partir, laissez-moi vous dire une dernière chose: la mode, c’est amusant. Alors, amusez-vous.

À propos de l’auteur: Marie est une éditrice de mode avec plus de 20 ans d’expérience. Elle a travaillé pour des publications majeures et a vu des tendances venir et partir. Aujourd’hui, elle partage ses expériences et ses conseils sur decotidien.com.