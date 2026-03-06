Pourquoi J’Ai Arrêté de Suivre les Tendances

Il y a environ cinq ans, j’étais assise dans un café à Paris avec mon amie Sophie. On regardait les gens passer, et elle m’a dit: « Claire, tu suis chaque tendance comme si ta vie en dépendait. » Et vous savez quoi? Elle avait raison.

J’ai toujours été obsédée par la mode. Depuis mon adolescence, je dépensais tout mon argent de poche dans des magazines comme Vogue et Elle. Je voulais être à la pointe, vous savez? Mais un jour, j’ai réalisé que je ne m’habillais plus pour moi. Je m’habillais pour les autres. C’était épuisant.

Alors, j’ai décidé de faire un changement. J’ai commencé à acheter moins, mais mieux. J’ai commencé à écouter mon propre style. Et honnêtement, ça a été une révélation.

Le Problème avec les Influenceurs

Regardez, je ne vais pas mordre ma langue. Les influenceurs, c’est une plaie. Ils nous vendent des rêves, des looks parfaits, des vies parfaites. Mais c’est du vent. Tout ça.

L’autre jour, j’étais en train de scroll sur Instagram, et j’ai vu une influenceuse que je suivais porter une robe à 800 euros. « Wow, » j’ai pensé. « C’est magnifique. » Mais ensuite, j’ai regardé les commentaires. « Où peut-on trouver cette robe? » « Combien coûte-t-elle? » « Je veux la même! »

Et puis, j’ai réalisé quelque chose. Cette robe, elle était belle, oui. Mais elle était aussi complètement impractical. Pour qui? Pour quoi? Pour quel moment de la vie réelle? Personne ne porte une robe à 800 euros pour aller chercher du pain, vous savez?

Alors, j’ai décidé de désactiver les notifications de ces comptes. Et vous savez quoi? Je me sens mieux. Libérée.

Mon Style, Mon Règne

Maintenant, je m’habille pour moi. Pour mon confort, pour mon plaisir. Je porte ce qui me fait sentir bien, pas ce qui est à la mode. Et ça, c’est une grande différence.

Par exemple, l’autre jour, j’ai acheté un jean vintage dans une boutique à Lyon. Il était un peu usé, un peu délavé. Mais il me va parfaitement. Et il me fait sentir bien. C’est tout ce qui compte.

Et vous savez quoi? Les gens remarquent. « Claire, tu as un style unique, » me disent-ils. « Tu es toujours si bien habillée. » Et c’est vrai. Parce que maintenant, je m’habille pour moi.

Par exemple, l’autre week-end, j’ai essayé une nouvelle recette de cuisine avec mes enfants. C’était un désastre complet. Mais c’était aussi très amusant. Et ça, c’est ce qui compte.

Les Erreurs que J’Ai Commises

Bien sûr, je ne suis pas parfaite. J’ai fait des erreurs. Beaucoup d’erreurs. Par exemple, il y a quelques années, j’ai acheté une robe parce que tout le monde en parlait. « C’est la robe de l’été, » disaient-ils. « Il faut l’avoir. » Alors, je l’ai achetée.

Et devinez quoi? Elle ne me allait pas. Pas du tout. Elle était trop serrée, trop courte, trop tout. Mais je l’ai portée quand même. Parce que je voulais faire partie du club. Parce que je voulais être à la mode.

Mais maintenant, je sais mieux. Je sais que la mode, ce n’est pas une compétition. C’est une expression. Une façon de montrer qui vous êtes.

Le Futur de la Mode

Alors, où va la mode? Je ne sais pas. Personne ne sait. Mais une chose est sûre: la durabilité est importante. De plus en plus de gens s’intéressent à la mode éthique, à la mode durable. Et c’est une bonne chose.

Par exemple, mon amie Marie porte uniquement des vêtements de seconde main. « C’est mieux pour la planète, » dit-elle. « Et ça me permet de trouver des pièces uniques. » Et elle a raison. C’est une approche intelligente de la mode.

Alors, je vais essayer de faire de même. Je vais essayer d’acheter moins, mais mieux. Je vais essayer de soutenir des marques éthiques. Parce que la mode, ça doit être plus que juste des vêtements. Ça doit être une déclaration.

À propos de l’auteur: Claire Martin est une rédactrice de mode basée à Paris. Avec plus de 20 ans d’expérience, elle a travaillé pour des publications comme Vogue Paris et Elle France. Elle est passionnée par la mode durable et le style personnel.