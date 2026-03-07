Pourquoi Je Déteste les Tendances Éphémères

Bon, d’accord, je l’admets. Je suis une éditrice de mode depuis plus de 20 ans, mais je ne suis pas une fan des tendances éphémères. Vous savez, ces trucs qui durent deux saisons et puis plus rien. C’est comme cette fois où j’ai acheté une jupe avec des motifs géométriques en 2008. Qui m’a dit que c’était une bonne idée? Ah oui, Marie, cette collègue qui pensait que le orange fluo était une couleur.

Mais franchement, qui a besoin de suivre chaque tendance? Pas moi. Je préfère trouver mon style et m’y tenir. C’est plus simple, moins stressant, et ça me permet de garder mon budget pour des choses plus importantes, comme le vin.

Mon Premier Amour: Les Années 90

Je vais vous dire un secret. Mon style préféré, c’est celui des années 90. Les jeans baggy, les t-shirts oversize, les baskets. C’était une époque où on pouvait s’habiller confortablement sans avoir l’air d’un sac à patates. Et ne me lancez pas sur les vestes en jean. J’en ai encore une, et je la porte fièrement.

L’autre jour, j’étais en train de déjeuner avec une amie, let’s call her Sophie, et elle m’a regardée avec un sourire moqueur. « Tu portes encore tes vieilleries des années 90? », elle m’a dit. « Oui, et alors? », je lui ai répondu. « C’est toujours mieux que ton look « influenceuse » qui ressemble à un déguisement de Halloween. »

Les Erreurs de Mode Que J’ai Commises

Oh, j’en ai fait, des erreurs. Qui pourrait oublier les pantalons à pinces des années 80? Ou les cheveux crêpés? Ou, oh mon Dieu, les pantalons en cuir? J’en avais une paire, et je pensais que j’étais trop stylée. Spoiler: je ne l’étais pas.

Mais vous savez quoi? C’est en faisant des erreurs qu’on apprend. Et aujourd’hui, je peux regarder en arrière et rire de ces moments. Enfin, la plupart du temps. Certains sont encore un peu trop douloureux pour en rire.

Le Conseil de Mode le Plus Important

Alors, quel est le conseil de mode le plus important que je puisse vous donner? Soyez vous-même. Trouvez ce qui vous fait vous sentir bien, et portez-le avec confiance. Et si quelqu'un vous dit que vous avez l'air ridicule, dites-lui d'aller voir ailleurs.

Parce qu’à la fin de la journée, la mode, c’est juste des vêtements. Ce qui compte vraiment, c’est comment vous vous sentez dedans. Et si vous vous sentez bien, alors vous êtes déjà à moitié parvenu.

Oh, et une autre chose. Ne portez jamais de chaussettes avec des sandales. Jamais. C’est une règle que je ne transigerai jamais.

Une Digression: Mon Chien et la Mode

Vous savez, même mon chien a un meilleur sens de la mode que certaines personnes. Il a cette petite veste en laine que je lui ai achetée l’hiver dernier. Il la porte fièrement, et il reçoit toujours des compliments. Enfin, peut-être que les gens rient de lui, mais je préfère croire qu’ils sont impressionnés.

L’autre jour, j’étais en train de promener mon chien dans le parc, et une femme m’a regardée avec un sourire. « Votre chien est trop mignon », elle m’a dit. « Merci », je lui ai répondu. « Et il a meilleur goût que vous, visiblement. » Elle a ri, mais je pense qu’elle a compris le message.

En Conclusion… ou Pas

Donc, voilà. C’est moi, c’est ma vie de mode. Ce n’est pas parfait, c’est un peu chaotique, et parfois je fais des erreurs. Mais c’est ma vie, et je l’aime comme ça.

Et vous, qu’en pensez-vous? Avez-vous des conseils de mode à partager? Ou peut-être des erreurs de mode dont vous voulez rire? Dites-le moi dans les commentaires. Ou pas. Je ne suis pas votre mère.

À propos de l’auteur: Je m’appelle Claire, et je suis une éditrice de mode depuis plus de 20 ans. J’ai travaillé pour plusieurs grandes publications, et j’ai vu défiler des tendances. Beaucoup de tendances. Certaines étaient bonnes, d’autres moins. Mais peu importe, je suis toujours là, et je continue à aimer la mode. Même si parfois, je me demande pourquoi.