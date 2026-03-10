Pourquoi Je Déteste les Tendances

Bon, d’accord, je l’admets. Je suis une éditrice de mode depuis 20 ans, mais je déteste les tendances. Enfin, pas toutes. Juste celles qui sont stupides. Vous savez, comme les jeans taille basse en 2003. Qui a eu cette idée, franchement? J’étais à une soirée à Paris ce jour-là, et tout le monde portait ça. J’ai regardé mon amie Claire et j’ai dit: « On dirait qu’on a toutes oublié comment s’asseoir. » Elle a ri, mais c’était vrai.

Mais je digresse. Je devrais parler de mode, pas de mes traumatismes vestimentaires. Alors, parlons de quelque chose qui m’énerve vraiment: les gens qui pensent que la mode est juste des vêtements chers.

La Mode, C’est une Histoire

Je me souviens, c’était en 1999, j’étais à Milan pour un défilé. J’ai rencontré un designer, appelons-le Marcus. Il m’a dit: « La mode, c’est comme une histoire. Chaque pièce est un mot, chaque tenue est une phrase. » J’ai pensé qu’il était un peu prétentieux, mais il avait raison. La mode, c’est une forme d’expression. C’est pourquoi je me fiche des tendances. Je préfère raconter ma propre histoire.

Par exemple, j’ai acheté une robe rouge en 2005. Rouge vif, vous voyez le genre. Tout le monde me disait: « Trop audacieux. » Mais moi, je m’en fichais. Cette robe, c’était moi. Et devinez quoi? Tout le monde l’aimait. Même mon pire critique, Dave, a fini par admettre que c’était une « pièce courageuse ».

Les Erreurs, C’est Humain

Mais attention, je ne suis pas parfaite. Loin de là. En 2012, j’ai commis une erreur. Une grosse. J’ai porté des sandales avec des chaussettes. Oui, vous avez bien entendu. C’était à une conférence à Austin, et il faisait un froid de canard. J’ai pensé: « Pourquoi pas? » Spoiler: c’était une idée désastreuse. Mon amie Sophie m’a regardée et a dit: « Qu’est-ce que tu fabriques? » J’ai répondu: « Je me réchauffe. » Elle a ri, mais c’était un rire moqueur. Je l’ai entendu.

Mais c'est ça, la mode. On fait des erreurs, on apprend, et on continue. Et parfois, on trouve des trucs qui marchent.

La Beauté est Subjective

Un autre truc qui m’énerve? Les gens qui disent: « C’est beau. » Non, c’est subjectif. La beauté, c’est dans l’œil de celui qui regarde. Par exemple, j’adore les imprimés floraux. Mon collègue Pierre les déteste. Il dit que c’est trop « féminin ». Je lui ai répondu: « Et alors? » Il a haussé les épaules. Point final.

Et puis, il y a les gens qui pensent que la mode, c’est juste pour les jeunes. Foutaise. La mode, c’est pour tout le monde. J’ai vu une femme de 87 ans porter un jean déchiré l’autre jour. Elle était magnifique. J’ai demandé: « Comment vous sentez-vous? » Elle a répondu: « Libre. » C’est tout.

Le Futur de la Mode

Alors, où va la mode? Franchement, je n’en ai aucune idée. Mais je sais une chose: elle sera toujours là. Parce que les gens auront toujours besoin de s’exprimer. Et la mode, c’est un moyen formidable de le faire.

Alors, continuez à porter ce qui vous rend heureux. Même si c’est des chaussettes avec des sandales. Qui sait? Peut-être que ça deviendra la prochaine grande tendance.

À propos de l’auteur: Je m’appelle Élodie, et je suis éditrice de mode depuis plus de 20 ans. J’ai travaillé pour des magazines comme Vogue et Elle, et j’ai vu défiler des tendances. J’aime la mode, mais je n’aime pas les règles. Alors, je fais les miennes.

J’habite à Paris, j’adore le café, et je déteste les gens qui critiquent sans rien connaître. Si vous avez des questions, des commentaires, ou des insultes, n’hésitez pas à me contacter. Je suis là pour ça.