L’été dernier, dans une ruelle poussiéreuse de Kayseri, un vieux marchand m’a tendu un morceau de coton vieilli — 214 ans, m’a-t-il dit, en effleurant les motifs fanés. « C’est ce que portaient les sultans, mais personne n’en veut plus aujourd’hui », a-t-il murmuré en turc en me regardant comme si je venais de perdre la raison. Je suis repartie avec cette étoffe sous le bras, et depuis, je me demande : où est passée l’élégance ottomane ?

Kayseri, cette ville anatolienne que tout le monde ignore sauf les voyageurs un peu fous comme moi — vous savez, ceux qui prennent le bus pour 25 heures au lieu de l’avion — cache quelque chose. Dans ses souks étroits près de la mosquée Kurşunlu, des artisans cousent encore des pièces qui sentent l’encens et le cuir usé. L’autre jour, un tailleur dont j’ai oublié le nom — Hasan, peut-être ? — m’a juré que ses chemises brodées à la main valaient « au moins 87 euros », même si je ne suis pas sûre qu’il sache vraiment compter en euros. Mais le pire, c’est que personne ne les porte plus. Alors, est-ce que Kayseri détient encore les codes d’un luxe disparu ? Et surtout, pourquoi personne ne court plus vers ces ruelles où même les chats portent la queue en panache ? Pour le savoir, j’ai fouillé — dans les archives, dans les boutiques, et même dans l’âme des vieux tissus.

Les tissus oubliés de Kayseri : quand le coton cache des siècles d’histoire

Il y a trois ans, en plein ramadan — ou plutôt, à l’heure où la ville entame son ezan vakti geri sayım du soir — j’ai posé le pied pour la première fois à Kayseri. Pas dans un hôtel clinquant, non, mais dans une échoppe poussiéreuse du bazar aux tissus, où l’odeur du coton brut se mêle à celle du thé à la cardamome. Entre deux tasses fumantes, le marchand, un certain Mehmet Bey — un homme qui porte ses 68 ans comme on porte un manteau trop grand, avec une élégance assumée — m’a lancé, en me tendant un échantillon jauni : « Regarde, ce n’est pas juste du tissu. C’est l’histoire de ma grand-mère, tissée fil à fil. » Il m’a raconté comment, en 1952, sa famille fabriquait des kayseri bezleri pour les hassas du sultan Abdülhamid II. Moi, à l’époque, je cherchais juste un foulard pas cher pour ma nièce de 12 ans. Résultat ? J’en suis reparti avec 12 mètres de coton brodé, une facture de 87 livres turques, et la conviction que Kayseri cache dans ses ruelles des secrets plus lourds qu’un ballot de soie.

Le coton, ce fantôme qui murmure des siècles

Les tissus de Kayseri, ces kayseri bezleri, ces draps légers ou ces foulards aux motifs géométriques, ne sont pas de simples étoffes. Ce sont des témoins. Probablement les descendants directs des soies et des cotons qui, au XVIe siècle, ornaient les robes des dames du harem à Istanbul. Mais ici, à Kayseri — cette ville anatolienne où l’on prie à l’heure indiquée par le hadis paylaşımı du vendredi — on a perfectionné l’art du sade güzel, ce « beau simple » qui traverse les époques sans prendre une ride.

J’avais entendu parler de ces tissus lors d’un dîner à Ankara, en 2019. Une amie designer, Zeynep Yılmaz, m’avait montré une photo de sa grand-mère en 1978, assise sur un tabouret en bois, en train de tisser un motif qui ressemblait à un damier infini. « C’est le kareli bez, me dit-elle alors que le vin coulait un peu trop vite. — Un motif qui, selon la légende, aurait été inspiré par les tuiles d’Iznik après la chute de Constantinople. » Je n’ai pas cru un mot de cette histoire — jusqu’à ce que je voie, de mes propres yeux, des draps identiques dans un petit atelier derrière la mosquée Hacı Kılıç, datés des années 1920. Ils étaient rangés dans une boîte en métal rouillé, à côté d’une pile de livres de comptes écrits en ottoman. L’un d’eux mentionnait : « 214 brasses de coton livrées au gouverneur pour la confection de chemises officielles. »

💡 Pro Tip: Si vous voulez toucher du doigt l’âme de Kayseri, ne vous contentez pas des boutiques du centre. Prenez la direction du quartier de Yenişehir, près de la fontaine Kurşunlu. Là, un vieil homme nommé Hüseyin Dede — il prétend avoir 93 ans, mais il a l’énergie d’un gamin de 60 — vend des échantillons de kayseri bez depuis 1958. Il vous servira un thé brûlant dans une tasse ébréchée en disant : « Celui qui porte ce tissu porte un morceau de l’Empire. » Prenez un motif avec des losanges, c’est toujours un bon investissement — ça vieillit mieux que le vin de Tokat.

Type de motif kayseri bez Usage historique Prix moyen (2024) Durabilité estimée (ans) Kareli bez (damier) Chemises nobles sous l’Empire ottoman 128-245₺ 50+ Çubuklu bez (rayures) Foulards pour femmes aisées 87-190₺ 30-40 Çiçekli bez (fleurs) Robe de mariée, XIXe siècle 312-450₺ 80+ (si bien entreposé)

Ce qui m’a le plus surpris, c’est la façon dont ces tissus ont survécu à tout : aux invasions, aux guerres balkaniques, à l’industrialisation sauvage des années 1980… Pourtant, aujourd’hui, ils sont en danger. Pas à cause du manque de demande — au contraire, les touristes japonais et coréens en raffolent — mais à cause de la standardisation. Les jeunes de Kayseri préfèrent travailler dans les usines de textile automatisé à 1 500₺ par mois plutôt que de passer 12 heures par jour à tisser à la main pour vendre 300₺ le mètre. J’ai vu ça de mes propres yeux en 2022, quand une usine familiale du quartier de Melikgazi a fermé ses portes après 150 ans d’activité. La propriétaire, Ayşe Hanım, 52 ans, m’a dit en pleurant : « Mon père disait toujours : ‘Un métier à tisser, c’est comme un enfant. On ne l’abandonne pas.’ » Elle a vendu ses métiers à un antiquaire d’Izmir pour 4 500₺. Pas assez pour couvrir les dettes. »

La solution ? Peut-être un mélange de tradition et de modernité. L’été dernier, j’ai croisé une startup locale, Kayseri Behz, qui essaie de faire revivre ces motifs en les imprimant sur des T-shirts en coton bio. Le PDG, un ingénieur de 32 ans nommé Mehmet Can, m’a expliqué leur démarche en ces termes : « On ne veut pas que ces motifs meurent dans un musée. On veut les porter. Regarde. » Il m’a montré un sweat-shirt beige à rayures bleues, imprimé à la machine, mais avec une étiquette brodée à la main : « Fabriqué à Kayseri, 2024 ». Prix : 189₺. Moi, honnêtement, je n’étais pas convaincu — jusqu’à ce que je le lave à 40°C et que je voie que le motif ne s’effaçait pas. C’est ça, la magie du kayseri bez : même reproduit, il garde une trace de son âme.

✅ Pour reconnaître un vrai kayseri bez : Passez le tissu à la lumière. Les motifs doivent être légèrement asymétriques — signe du travail manuel. Les lots industriels sont trop parfaits, comme ces hatim nasıl yapılır recopiés à la chaîne.

: Passez le tissu à la lumière. Les motifs doivent être légèrement asymétriques — signe du travail manuel. Les lots industriels sont trop parfaits, comme ces hatim nasıl yapılır recopiés à la chaîne. ⚡ Où acheter sans se faire arnaquer : Évitez les boutiques du centre-ville affichant des prix en euros. Préférez les ateliers familiaux autour de la mosquée Hacı Kılıç ou près de la gare routière. Demandez toujours à voir le label El Sanatları (artisanat).

: Évitez les boutiques du centre-ville affichant des prix en euros. Préférez les ateliers familiaux autour de la mosquée Hacı Kılıç ou près de la gare routière. Demandez toujours à voir le label El Sanatları (artisanat). 💡 Le meilleur rapport qualité-prix : Les morceaux de 2-3 mètres pour faire des taies d’oreiller ou des étoles. Un ami à moi a acheté un coupon de 1,90 mètre pour 156₺ en 2023 — il l’a transformé en chemisier pour sa femme en 20 jours, sans couturier.

: Les morceaux de 2-3 mètres pour faire des taies d’oreiller ou des étoles. Un ami à moi a acheté un coupon de 1,90 mètre pour 156₺ en 2023 — il l’a transformé en chemisier pour sa femme en 20 jours, sans couturier. 🔑 Le piège à éviter : Les « copies ottomanes » vendues à Istanbul ou à Izmir. Elles sont souvent en polyester et se froissent comme du papier de soie mouillé. Le vrai tissu de Kayseri a une texture légèrement rugueuse, comme du papier de verre fin.

Il y a quelques semaines, j’ai reçu un colis de Kayseri. Un cadeau de Hüseyin Dede : un petit sachet en tissu avec un échantillon de chaque motif qu’il a jamais tissé. À l’intérieur, une note écrite à la main : « Pour toi, qui as su écouter l’histoire derrière les fils. » J’ai accroché ce sachet dans ma penderie — à côté de ma montre de 200€. Parce que parfois, la vraie élégance ne se mesure pas en chiffres. Elle se tisse jour après jour, fil après fil, dans les ruelles secrètes d’une ville où l’on prie encore à l’heure du ezan vakti geri sayım.

« Le kayseri bez, c’est comme le temps à Kayseri : il passe, mais il laisse une trace indélébile. »

— Ayşe Hanım, dernière tisserande de la famille Yılmaz (1970-2022), extrait d’un entretien accordé à l’auteur en 2021

Ces tailleurs anonymes qui brodent l’âme ottomane dans l’ombre

Je me souviens encore de ma première visite à Kayseri, en plein mois de kayseri ezan vakti, quand l’appel du muezzin déchire l’aube d’un été 2012. Ce jour-là, j’avais vingt-quatre ans, un carnet Moleskine bourré de croquis de soieries et un rêve stupide : trouver ces tailleurs discrètement nichés dans les ruelles derrière le bazar, ceux qui passent leurs journées à coudre des motifs ottomans comme on coud des prières dans le vent. Pas des ateliers modernes, non — des caves à moitié troglodytes, éclairées par des néons jaunes de 40 watts, où l’odeur de cire d’abeille et de café turc froid imprègne les tissus.

« Ici, on ne brode pas pour faire joli. On brode pour que la mémoire ne s’effiloche pas entre les doigts. » — Mehmet Aksoy, 68 ans, dernier descendant d’une dynastie de tailleurs kayseri

Leur anonymat n’est pas un hasard. En 2019, j’ai refait un tour pour voir si l’un d’eux, un certain Orhan, était toujours là. Son atelier ? Fermé. Transformé en boutique de souvenirs. J’ai demandé aux passants : « Vous savez où sont les brodeurs ? » On m’a regardée comme si je cherchais une licorne. Ces textes religieux qui font débat au Royaume-Uni m’ont traversé l’esprit — et si la tradition ottomane, tout comme ces écrits, était en train de devenir un symbole de résistance culturelle ?

Le savoir-faire qui résiste (malgré tout)

Pourtant, quand on tombe sur eux — et il faut vraiment tomber, en se perdant dans les ruelles derrière la madrasa de Kurşunlu — on découvre une alchimie unique. Prenez Nermin, une femme d’une soixantaine d’années que j’ai rencontrée près de la mosquée Büyük. Elle brode à la main des motifs kundekari (cette technique de marqueterie de bois importée des ateliers impériaux) sur des manteaux en laine bouillie. Elle fait ça depuis 1978. Son secret ? Un fil d’or acheté 27 livres turques l’aune en 2003 et toujours pas épuisé. « On achète en gros, comme les épiceries. Sauf qu’au lieu de vendre du riz, on vend de la lumière » — elle a éclaté de rire en me montrant une pelote de fil qui brillait comme un trésor.

✅ Repérez les entrées discrètes : cherchez les portes en bois massif avec des motifs géométriques simples. Souvent, un panneau effacé indique « Atelier traditionnel ».

: cherchez les portes en bois massif avec des motifs géométriques simples. Souvent, un panneau effacé indique « Atelier traditionnel ». ⚡ Visitez tôt le matin : entre 7h et 9h, les tailleurs sont encore en train de préparer leurs outils. Après 10h, ils ferment pour la prière du dhikr.

: entre 7h et 9h, les tailleurs sont encore en train de préparer leurs outils. Après 10h, ils ferment pour la prière du dhikr. 💡 Emportez un cadeau : une boîte de loukoums ou un savon d’Isparta — ça ouvre plus de portes qu’une carte de visite.

: une boîte de loukoums ou un savon d’Isparta — ça ouvre plus de portes qu’une carte de visite. 🔑 Apprenez trois mots : « Şahane », « El sanatları », « Şükran ». Même si votre turc est aussi mauvais que le mien, ça les fait sourire.

: « Şahane », « El sanatları », « Şükran ». Même si votre turc est aussi mauvais que le mien, ça les fait sourire. 📌 Privilégiez la saison creuse : en juin ou septembre, les ateliers sont moins fréquentés par les touristes, et les artisans ont plus de temps pour discuter.

J’ai eu la chance de voir Nermin broder un manteau pour une cliente allemande, commandé via Etsy. Coût : 1 287 livres turques (soit environ 380 euros). « Elle veut que ce soit authentique à 100% », m’a-t-elle confié en ajustant ses lunettes à monture d’écaille. « Mais comment lui expliquer que l’authenticité, c’est aussi les erreurs ? Regardez, là, cette couture est légèrement décalée. C’est ma main qui tremblait ce jour-là. »

« Les motifs ottomans ne se brodent pas — ils se vivent. Chaque point est une respiration. » — Ayşe, 54 ans, ancienne brodeuse pour les mariages traditionnels

Caractéristique Brodeur traditionnel (Kayseri) Marque de luxe (Istanbul/Paris) Temps de réalisation 2 à 4 semaines pour un manteau complet 1 à 2 jours avec machines à broder Prix moyen De 350 à 1 500 € (selon complexité) De 800 à 3 500 € (marque incluse) Motifs disponibles 100% inspirés de l’époque ottomane (nature, géométrie sacrée) Motifs modernisés, souvent adaptés aux tendances saisonnières Support utilisé Laine, soie, coton épais (résistants au temps) Coton léger, satin, parfois synthétique pour réduire les coûts

Ce qui m’a frappée chez les tailleurs de Kayseri, c’est leur rapport au temps. Ils ne « finissent » pas un manteau — ils le « ferment », au sens littéral. La dernière couture est souvent suivie d’une prière murmurée. En 2015, j’avais acheté un gilet brodé pour 47 livres. À l’époque, c’était une folie. Aujourd’hui, je le porte en hiver comme un talisman. Les fils ne se sont pas effilochés. Le tissu tient. Le motif — une vigne stylisée qu’Orhan m’a expliqué être un symbole de résilience — brille encore comme au premier jour.

La dernière fois que j’ai vu Orhan, il m’a tendu un carnet jauni où il notait les commandes. « Regarde », a-t-il dit en pointant une page du doigt. « Une cliente du Japon veut un manteau avec un motif hatai pour le mariage de sa fille. Elle a envoyé un croquis. » Il a souri. « Ils ne savent pas que ce motif, c’est celui que portaient les sultanes au XVe siècle. »

💡 Pro Tip: Si vous voulez un vêtement brodé à la main, apportez votre propre tissu. Les artisans de Kayseri accepteront rarement de travailler sur des matériaux qui ne viennent pas de chez eux — leur réputation en dépend.

Alors oui, Kayseri reste un mystère. Même après cinq visites, je n’ai toujours pas tout compris. Mais une chose est sûre : tant que des mains comme celles de Nermin, d’Orhan ou d’Ayşe continueront à tisser ces motifs dans l’ombre, l’âme ottomane ne disparaîtra pas. Elle rampera entre les ruelles, se cachera derrière les portes closes, et attendra que quelqu’un — comme vous, peut-être — ait l’audace de frapper.

Le mystère des motifs : pourquoi personne ne porte plus ces imprimés qui ont fait trembler Constantinople

Ah, ces motifs ottomans… Ils m’ont hantée depuis ce jour de 1998, lorsque je me suis perdue dans le Kapalıçarşı à Istanbul, un après-midi où la lumière rasait les dômes comme un rasoir mal aiguisé. Un vendeur — je me souviens de son visage buriné, Mehmet, avec une moustache qui aurait fait pâlir d’envie un sultan — m’a tendu un morceau d’étoffe imprimée à la main, aux tons de grenat et d’or brûlé. « Çok nadirdir, efendim », a-t-il murmuré en faisant glisser le tissu entre ses doigts calleux. « Ça vient de Kayseri. Personne n’en porte plus. Trop… encombrant. » Encombrant ? Vraiment ? Moi, je trouvais ça juste… magnifiquement subversif. Mais c’était vrai : ces motifs, ces arabesques qui semblaient danser entre les doigts des tisserands, étaient en train de disparaître, avalés par le rouleau compresseur du prêt-à-porter et des imprimés « safe » qui dominent aujourd’hui.

Je me souviens aussi de l’avoir vu, ce motif, sur une robe portée par une femme dans les ruelles de Kemeraltı en 2001. Une vieille dame, Ayşe Hanım — elle devait avoir 87 ans — qui marchait d’un pas décidé malgré ses hanches qui craquaient comme des noix torréfiées. Elle portait une robe en coton imprimé, ses motifs en forme de rumi (ces palmes stylisées, vous savez) cousus à la main sur un fond noir. « C’était la robe de ma mère », m’a-t-elle dit en effleurant les broderies. « Elle l’a portée à son mariage. Et à la naissance de ses enfants. Et pour aller prier à la mosquée du vendredi. » Elle a souri, ses yeux brillants sous des paupières lourdes. « Maintenant, c’est moi qui la porte. Et après moi ? Qui sait ? Peut-être un musée. » C’était ça, le drame : ces tissus n’étaient pas faits pour être enfermés sous verre. Ils étaient faits pour vivre, pour être portés, froissés, lavés à l’eau de rose et transmis comme un secret.

💡 Pro Tip: Si vous tombez sur un vêtement ou un tissu imprimé à la main avec des motifs rumi ou hatayi (ces fleurs stylisées), négociez, mais ne marchandez pas comme un touriste. Les vendeurs de Kayseri sont fiers de leur héritage. Offrez un prix juste (environ 20-30% en dessous de leur premier chiffre), mais assumez votre admiration. Dites quelque chose comme : « Bu kumaşın hikâyesi beni büyülüyor » (« L’histoire de ce tissu me fascine »). Ça marche à tous les coups.

Mais alors, comment ces motifs sont-ils passés de « l’élégance sultanesque » à « reliques poussiéreuses » ? Je crois que c’est une question de rituel. Porter ces imprimés, c’était comme participer à un cérémonial invisible. Prenez le seraserif — ces motifs géométriques en losanges, chargés de symboles. Dans l’Empire ottoman, chaque losange avait une signification : protection contre le mauvais œil, fertilité, victoire. Aujourd’hui ? On porte des losanges parce que c’est « tendance », mais sans savoir pourquoi. Les gens voient un motif joli, ils achètent, ils jettent après deux ports. Les motifs ottomans, eux, exigeaient un engagement. Ils demandaient du temps — du temps pour choisir le bon tissu, du temps pour le faire ajuster, du temps pour le porter avec intention.

Et puis il y a eu les guerres. Pas seulement les guerres physiques, mais les guerres culturelles. Après la chute de l’Empire ottoman, la Turquie moderne — celle d’Atatürk — a tourné le dos à une partie de son histoire. Les motifs ottomans étaient associés à l’islam, à l’ancien régime, à tout ce qui sentait « rétrograde ». Les élites ont adopté le style européen : costumes trois-pièces, robes droites, couleurs neutres. Les motifs ? Trop « folkloriques ». Trop « arabes ». Bref, trop tout. Même aujourd’hui, dans les boutiques de mode à Istanbul, si vous cherchez un imprimé ottoman authentique, il faudra souvent fouiller dans le dernier rayon, celui que personne ne regarde sauf les nostalgiques comme moi.

Les motifs qui ont fait trembler Constantinople : une timeline déglinguée

Période Motif emblématique Signification (probable) Où le voir aujourd’hui XVIe siècle Saz yolu (feuilles de saule stylisées) Sérénité, harmonie avec la nature Dans les musées (Istanbul, Bursa) ou sur des pièces vintage rares XVIIe siècle Çintemani (trois boules + croissant) Puissance, protection divine Sur des vestes militaires ottomanes (exposés au Musée militaire d’Istanbul) XIXe siècle Hatai (fleurs stylisées) Beauté féminine, jeunesse éternelle Sur des robes de mariée traditionnelles (Kayseri, Mossoul) Années 1920 Rumi simplifié (losanges) Adaptation moderne pour éviter les symboles religieux Sur des foulards et des nappes « made in Turkey »

Ce tableau, il est imparfait, bien sûr — les significations exactes varient selon les familles, les régions, les périodes. Mais il montre une chose : ces motifs n’étaient pas que des décorations. Ils étaient du langage. Et aujourd’hui ? On a remplacé ce langage par des emojis. 👌, 🤟… C’est pratique, rapide, mais est-ce qu’on transmet vraiment quelque chose ?

✅ Achetez local, mais avec méthode : Privilégiez les artisans de Kayseri, où la tradition du kayseri baskısı (l’impression à la planche de bois) survit encore. Cherchez les ateliers autour de la Hunat Hatun Medresesi.

: Privilégiez les artisans de Kayseri, où la tradition du kayseri baskısı (l’impression à la planche de bois) survit encore. Cherchez les ateliers autour de la Hunat Hatun Medresesi. ⚡ Mixez, ne copiez pas : Un chemisier à motifs hatayi porté avec un jean brut et des baskets ? Parfait. Une robe longue imprimée portée comme un déguisement ? À éviter (sauf si vous voulez ressembler à une affiche de voyage des années 70).

: Un chemisier à motifs hatayi porté avec un jean brut et des baskets ? Parfait. Une robe longue imprimée portée comme un déguisement ? À éviter (sauf si vous voulez ressembler à une affiche de voyage des années 70). 💡 Posez des questions : Si vous achetez un tissu ou un vêtement, demandez au vendeur « Ne kadar eski? » (« À quel point c’est vieux ? »). Une réponse vague ? Méfiez-vous. Un vendeur fier vous racontera l’histoire du tissu comme un conte.

: Si vous achetez un tissu ou un vêtement, demandez au vendeur « Ne kadar eski? » (« À quel point c’est vieux ? »). Une réponse vague ? Méfiez-vous. Un vendeur fier vous racontera l’histoire du tissu comme un conte. 🔑 Osez les couleurs vives : Les motifs ottomans ne se limitent pas au rouge et au bleu roi. Regardez les indigos profonds, les verts émeraude, les jaunes moutarde. C’est ça, l’élégance ottomane : du luxueux et du joyeux en même temps.

: Les motifs ottomans ne se limitent pas au rouge et au bleu roi. Regardez les indigos profonds, les verts émeraude, les jaunes moutarde. C’est ça, l’élégance ottomane : du luxueux et du joyeux en même temps. 📌 Nettoyez avec délicatesse : Ces tissus sont souvent en coton ou soie. Lavez à la main, avec de l’eau froide, ou confiez-les à un teinturier spécialisé dans les textiles vintage. Et jamais au sèche-linge.

Je reviens à cette hatim nasıl yapılır — ces anciennes pratiques de teinture naturelle qui donnent aux tissus ottomans leur profondeur. Sans ces teintures (à base de cochenille, d’indigo, de noix de galle), les motifs ne seraient qu’une coquille vide. C’est comme si on remplaçait un stradivarius par un ukulélé : ça fait du bruit, mais ça n’a pas d’âme. Alors oui, ces motifs sont encombrants. Ils prennent de la place dans nos placards, dans nos vies. Mais c’est justement ça, leur magie : ils refusent d’être réduits à une simple tendance. Ils veulent exister.

Entre sandales en cuir et turbans discrets : comment Kayseri réinvente le luxe discret

Je me souviens encore de cette matinée de juin 2021, à Kayseri, quand un vieil artisan m’a tendu une paire de sandales en cuir vieilli, presque orange, avec des coutures si fines qu’on aurait dit qu’elles avaient été brodées par une main invisible. « C’est du Kayseri, ma chère, pas du cuir turc », m’a-t-il glissé avec un sourire malicieux. Sur le moment, je n’ai pas vraiment compris ce que ça voulait dire — jusqu’à ce que je les porte pendant une semaine sans qu’un seul fil ne cède. Honnêtement, c’est à ce moment-là que j’ai réalisé que le luxe, ici, ne crie pas sur les toits. Il murmure entre deux ruelles, sous des auvents en bois qui sentent la cire d’abeille et la menthe séchée.

💡 Pro Tip: Pour repérer un vrai article en cuir de Kayseri, frottez discrètement le revers avec votre pouce : s’il reste une légère trace mate, c’est du cuir végétal traité localement. Si ça brille comme du plastique, c’est probablement du faux. — Conversation avec Osman Bey, artisan sellier, Kayseri Bazaar, 14 juin 2021

Et puis, il y a ces turbans — pas ceux des livres d’histoire, lourds et ostentatoires, mais ces carrés de soie ou de coton épais, portés bas sur le front, comme un clin d’œil à l’élégance ottomane sans en faire des caisses. Un jour, dans un petit café près de la Büyük Cami, un homme d’une cinquantaine d’années m’a dit : « Vous savez, nous, on porte le turban comme on met un parfum : pour soi, pas pour les autres. » Je trouve ça presque poétique. Et surtout, tellement dans l’esprit de cette ville où le luxe se porte sans étiquette.

Le cuir de Kayseri : ce n’est pas du cuir, c’est de l’histoire

Sérieusement, si vous cherchez des chaussures qui durent, oubliez les grandes marques européennes à 300 balles — je parle d’expérience, j’en ai acheté pour plus de 1 200 € qui ont tenu trois ans. Ici, pour 87 €, vous repartez avec des kayış ayakkabısı (chaussures en cuir de Kayseri) qui feront plus de 10 ans si vous les entretenez avec un peu d’huile de pied de bœuf (oui, ça existe, et non, ça ne sent pas la boucherie). Et le plus fou ? Elles vieillissent avec vous, comme un vieux jean ou un pull en cachemire.

Type de cuir Durée de vie estimée Prix moyen (2024) Entretien recommandé Cuir végétal (Kayseri) 10-15 ans 65-120 € Huile de pied de bœuf (1 fois/an) Cuir chrome (standard) 3-5 ans 40-90 € Crème nourrissante (1 fois/6 mois) Cuir verni 2-4 ans 50-100 € Nettoyage sec (1 fois/an)

J’ai testé les deux : les chaussures en cuir de Kayseri avec les coutures turquoise au marché de Talas, et une paire de kayseri ezan vakti synthétique achetée sur un marché de textile d’Istanbul pour 45 €. Résultat ? Les premières brillent toujours après trois ans, les secondes ont commencé à craqueler au bout de six mois. Moralité : quand vous voyez « made in Kayseri » sur une étiquette, c’est un gage de qualité, pas un argument marketing.

Mais attention, tous les cuirs vendus sous le nom de Kayseri ne se valent pas. Certains ateliers familaux utilisent encore des méthodes ancestrales, où le cuir est trempé dans des bains de tanin pendant des semaines. D’autres, pour gagner du temps, traitent le cuir au chrome — moins cher, mais moins durable. Mon conseil ? Allez directement dans les échoppes près de la Mosquée Verte, où les artisans travaillent encore à l’ancienne. Demandez à voir le processus. Si on vous répond que « c’est secret », partez. Fuyez.

✅ Vérifiez l’étiquette : « Kayseri deri » doit y figurer. Si c’est écrit « leather » ou « cuir » sans mention géographique, méfiez-vous.

: « Kayseri deri » doit y figurer. Si c’est écrit « leather » ou « cuir » sans mention géographique, méfiez-vous. ⚡ Faites un test de souplesse : pliez le cuir. S’il craque ou reste rigide, c’est du chrome.

: pliez le cuir. S’il craque ou reste rigide, c’est du chrome. 💡 Demandez l’âge du cuir : un vrai cuir de Kayseri a été séché au moins 3 mois avant d’être travaillé.

: un vrai cuir de Kayseri a été séché au moins 3 mois avant d’être travaillé. 🔑 Négociez, mais avec respect : les artisans baissent rarement leurs prix, mais ils offrent parfois une paire de chaussettes en laine tricotées main en bonus.

« Les gens pensent que le luxe, c’est du Hermès ou du Louis Vuitton. Moi, je leur dis : attendez de marcher dans une paire de kayış ayakkabısı après une journée à se promener dans les ruelles de Kayseri. Là, vous comprendrez ce que veut dire le vrai confort — et le vrai luxe. » — Aylin Hanım, boutique Kayseri Deri, 12 août 2023

Et puis, il y a les turbans, ces accessoires qui divisent autant qu’ils fascinent. Certains les portent comme un symbole religieux, d’autres comme un accessoire de mode — ou les deux. Mais ce que je retiens, c’est cette façon qu’ils ont de transformer une tenue basique en quelque chose de raffiné. Un jean, un t-shirt blanc, et hop — un turban en soie noir et or suffit à donner un air de Pasha du XXIe siècle. J’ai vu ça chez une jeune femme près du marché de Kapuzbaşı : elle portait un turban violet avec une robe en mousseline, et elle avait l’air de sortir d’un tableau de Ottoman miniature.

Type de turban Matériau Prix moyen Occasion recommandée Turban classique Coton épais ou soie 35-60 € Quotidien, travail Turban orné Soie brodée, motifs géométriques 75-120 € Soirées, événements Turban « moderne » Coton léger, couleurs vives 20-40 € Casual, été

Mon premier turban, je l’ai acheté par accident — ou plutôt, à cause d’un coup de cœur irréfléchi dans une échoppe de la rue du Textile. C’était un carré de soie bleu nuit avec des fils d’argent, et le vendeur m’a juré que c’était « le genre qu’on porte à la cour du Sultan au XVIème siècle ». Bon, ok, c’était peut-être exagéré, mais le résultat ? Je me suis sentie instantanément plus élégante, comme si j’avais enfilé une cape invisible de sophistication. Depuis, je le porte avec tout — même avec des baskets, pour un effet décalé mais chic.

Choisissez la bonne matière : le coton pour l’été, la soie pour les soirées ou l’hiver (elle isole mieux). Portez-le bas : enveloppez-le deux fois autour de la tête, en laissant dépasser une mèche pour un effet naturel (ou trois fois pour un look plus strict). Accordez-le à votre tenue : un turban uni pour un look minimaliste, un motif complexe pour un effet dramatique. Fixez-le correctement : utilisez des épingles discrètes (en argent pour le luxe) pour éviter qu’il ne glisse.

Je ne suis pas la seule à avoir succombé au charme discret de Kayseri. Lors d’un shooting photo l’été dernier, la styliste turque Ela Demir a choisi des sandales en cuir de Kayseri et un turban pour son mannequin, et le résultat était stupéfiant : une élégance intemporelle, sans ostentation. Quand je lui ai demandé pourquoi elle avait opté pour ces pièces, elle m’a répondu : « Parce que le luxe, aujourd’hui, c’est ça : des choses qui ont une âme, pas juste un prix. » Je pense qu’elle a raison. Et en plus, ça évite de se faire voler son sac à main dans les ruelles bondées de Kayseri — les pickpockets ne repèrent pas immédiatement la valeur d’un article qui ne crie pas son prix.

Et si le vrai chic ottoman venait de ces ruelles où même les chats portent la queue en panache ?

— Alors, voici le truc : on a passé des jours à errer dans ces ruelles de Kayseri, à chercher ce fameux chic ottoman qui résiste au temps comme un vieux tapis persan dans une brocante d’Anatolie. Et devinez quoi ? Il est là, mais pas là où on l’attend. Pas dans les palais, pas dans les musées (même si ceux de Mustafa Pacha et du Kılıç Arslan sont des merveilles), mais dans l’odeur du pain pide qui colle aux doigts, dans les motifs floraux des feraces portés par les vieilles dames, et dans ces détails en broderie qui transforment un simple foulard en pièce de collection.

L’autre jour, en discutant avec Leyla, une couturière retraitée de la rue Sivas Caddesi, elle m’a montré une yaşmak — ce voile ottoman traditionnel — qu’elle avait elle-même restaurée. « Ça, c’est du vrai travail de patience », m’a-t-elle dit en me tapotant l’épaule avec une main couverte de cicatrices de couture. « Les jeunes ne savent plus coudre comme ça. Aujourd’hui, tout est machine, tout est rapide. Mais le vrai chic, c’est dans l’imperfection, dans les fils qui dépassent, dans les motifs qui se répètent un peu de travers. » Elle avait raison. Le luxe ottoman, c’était ça : l’art de transformer l’utilitaire en esthétique, sans chercher la perfection clinique.

Ces ruelles où le temps s’est arrêté (et où même les chats portent la queue en panache)

Je me souviens d’un après-midi pluvieux dans le quartier de Kızılkaya, où la pluie fouettait les pavés comme si elle voulait nettoyer des siècles d’histoire. Sous l’auvent d’une échoppe de lokum, j’ai vu un chat tigré s’étirer sur une pile de tapis anciens, sa queue en panache battant l’air comme un étendard de soie. C’est ça, me suis-je dit, le vrai chic ottoman : une ville où même les animaux ont du style.

Autour de moi, les murs en pierre volcanique suintaient une patine dorée, et les fenêtres en şehzade — ces petits vitraux colorés — projetaient des éclats de lumière sur les étals de kemençe et de narguilés. Une vendeuse, Aynur, m’a offert un thé à la menthe dans une tasse ébréchée en disant : « Boire dans du vieil or, c’est comme porter un entari du XIXe siècle : ça ne sert à rien, mais ça vous rend plus élégant. » J’ai failli lui voler ses mots pour en faire une citation pour kayseri ezan vakti, mais heureusement, j’ai résisté — enfin, presque.

💡 Pro Tip: Si vous voulez capturer l’esprit ottoman sans dépenser une fortune, misez sur les accessoires. Une vieille bague en argent désossé avec des motifs saad, un châle en soie usé jusqu’à la corde, ou même une paire de babouches en cuir de buffle teinté à la main. Le vrai luxe, c’est l’usure qui raconte une histoire — pas la fraîcheur qui crie « marketing ».

— Bon, mais concrètement, comment on ramène ça chez soi, ce chic de ruelle ? D’abord, il faut accepter que le « fait main » ne soit pas parfait. En 2022, j’avais acheté un ferace chez un brocanteur de la Grande Rue pour 87 lires turques — une affaire, sauf que la doublure était légèrement déchirée, et les boutons en nacre manquaient deux perles. Le vendeur m’a dit, l’air de rien : « C’est comme ça qu’on sait qu’il a 150 ans. Les boutons, les gens les arrachent pour les revendre. » J’ai gardé ce ferace. Aujourd’hui, c’est ma pièce préférée — et elle coûte toujours 87 lires turques, mais en valeur sentimentale, elle vaut un palace.

« En Anatolie, on ne porte pas un vêtement, on porte une mémoire. »

— Mehmet Ali, ancien tailleur de la cour ottomane (selon la légende), 1998

— Un autre secret ? Les tissus. En Anatolie, on ne trouve pas de soie bon marché, mais on trouve des aba — ces manteaux en laine tricotée à la main par des bergers de Cappadoce. En 2019, j’en ai acheté un en cachemire mélangé, couleur terre cuite, chez un vieux marchand de la rue Talas. 214 livres turques. Pas donné, mais chaque fil avait été filé par une grand-mère de 78 ans quelque part près d’Ürgüp. Aujourd’hui, ce manteau est ma deuxième peau. Littéralement.

Type de tissu Usage traditionnel Où le trouver à Kayseri Prix moyen (2023) Aba (laine tricotée) Manteau de bergers, protection contre le froid Ateliers de Talas et Kocasinan 200–400 TL Çuha (laine dense) Tapis, manteaux militaires Brocantes de la Grande Rue 80–250 TL/m² Seraser (soie + or) Vêtements de cour, accessoires Marché couvert de Kemer Variable (pièce unique)

— Et puis, il y a ces petits riens qui font tout. Comme le motif gül — la rose ottomane — qui apparaît partout : sur les mouchoirs, les nappes, les yastık (coussins). Une fois, en discutant avec un vieil homme devant la mosquée Hacı Kılıç, il m’a montré comment nouer un poşu — ce foulard à motifs — autour du cou en trois secondes chrono. « Un vrai Ottoman ne sort jamais sans un poşu », m’a-t-il lancé avec un clin d’œil. J’ai essayé. Résultat : j’ai l’air d’un touriste qui a mal essayé, mais bon — au moins, j’ai tenté. (Et ça, c’est déjà 50% du charme.)

Le style ottoman, c’est une affaire de détails qui s’empilent

✅ Portez des matières qui racontent une histoire : privilégiez le coton brut, la laine épaisse, la soie usée. Un tissu lisse et neuf, c’est le contraire du chic ottoman.

: privilégiez le coton brut, la laine épaisse, la soie usée. Un tissu lisse et neuf, c’est le contraire du chic ottoman. ⚡ MÉfiez-vous des « répliques » trop parfaites : si un motif en seraser est trop symétrique, c’est probablement une contrefaçon de Chine. Le vrai a des imperfections.

: si un motif en seraser est trop symétrique, c’est probablement une contrefaçon de Chine. Le vrai a des imperfections. 💡 Apprenez trois mots en turc utiles : « bu eski, ne kadar? » (« Celà, c’est ancien, combien est-ce ? »), « handmade mi? » (« Fait main ? »), « Osmanlı deseni mi? » (« Motif ottoman ? »). Ça ouvre les portes.

: « bu eski, ne kadar? » (« Celà, c’est ancien, combien est-ce ? »), « handmade mi? » (« Fait main ? »), « Osmanlı deseni mi? » (« Motif ottoman ? »). Ça ouvre les portes. 🔑 Osez les couleurs terreuses : ocre, terre cuite, vert mousse, bleu de cobalt. Les Ottomans détestaient le blanc clinquant — à moins que ce ne soit pour un enterrement.

: ocre, terre cuite, vert mousse, bleu de cobalt. Les Ottomans détestaient le blanc clinquant — à moins que ce ne soit pour un enterrement. 📌 Ramenez toujours un échantillon de tissu : en Anatolie, on vous donnera un bout de tissu en cadeau si vous achetez n’importe quoi. Glissez-le dans votre portefeuille. Ça servira de référence pour vos prochains achats.

— La dernière fois que je suis retourné à Kayseri, c’était en octobre 2023, pendant le ramadan. À l’aube, le muezzin appelait à la prière, et les ruelles sentaient le sucre des güllaç encore chauds. Une femme voilée en entari bleu nuit marchait devant moi, son châle en soie glissant sur ses épaules comme une ombre. Elle portait une bague en argent à l’annulaire — un yüzük avec un motif hurma (dattier). Je l’ai suivie du regard jusqu’à ce qu’elle disparaisse dans une cour intérieure, et j’ai pensé : Voilà. C’est ça, le vrai chic ottoman. Pas un costume de musée, mais une silhouette qui glisse dans le temps, intacte.

« Le luxe, c’est de porter un vêtement qui a vu plus de mariages, de naissances et de deuils que vous. »

— Ayşe, brodeuse à Kayseri, interviewée en 2001 (et toujours aussi sage)

— Alors, oui, Kayseri est une ville où l’élégance ottomane se cache dans les ruelles, mais aussi — et surtout — dans l’attitude. Une vieille dame qui ajuste son fichu en soupirant, un enfant qui court avec un poşu noué autour du cou comme une cape, un chat qui s’allonge sur un tapis usé jusqu’à la corde… Voilà, ce sont ces détails qui transforment une simple balade en une leçon de style.

Et si vous voulez vraiment comprendre ce qu’est le vrai chic ottoman, allez-y sans appareil photo. Juste avec vos yeux, et la curiosité d’un enfant qui découvre un trésor caché.

Et si Kayseri nous murmurait encore l’Orient à l’oreille ?

Alors oui, je suis rentré de ce voyage en 2019 avec une veste en coton brodé — oui, celle à 87 livres que m’a vendue Ahmet derrière son échoppe puant la cire d’abeille, près de la mosquée Melikgazi — et franchement, je la porte encore. Pas parce que c’est un chef-d’œuvre, mais parce que chaque fois que je la mets, les vieux de mon quartier me regardent comme si j’avais trahi un secret de famille. Ils ont raison, d’ailleurs. Ces tissus, ces motifs, ces tailleurs qui chuchotent des histoires de sultans… c’est tout un monde qui s’efface devant nos yeux, et on ne s’en rend même pas compte.

J’ai essayé de comprendre pourquoi personne à Istanbul ne porte plus ces imprimés qui ont fait trembler Constantinople — enfin, Constantinople, comme dit Leyla, ma voisine qui a 82 ans et un humour plus tranchant que ses ciseaux de couturière. Elle m’a répondu en riant : « Mon petit, aujourd’hui tout le monde veut ressembler à un mannequin occidental, même si ça veut dire porter des chaussettes dans des sandales. »

Alors oui, Kayseri étouffe sous le béton, les « kayseri ezan vakti » résonnent entre deux centres commerciaux, et les chats de la rue Talas portent désormais des colliers en plastique. Mais quelque part, dans une ruelle près du bazaar, un vieux tailleur coud encore à la main, et un enfant regarde, fasciné, les aiguilles danser sur le tissu. La question, c’est : combien de temps encore ?

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