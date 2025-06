6 Idées De Mariage Populaires En 2025 - Expériences Immersives, Esthétique Et Photographie De La Génération Z

Les mariages ont connu nombre de tendances au fil des ans, des séances photos « Triturer la robe », où la mariée salissait sa robe, aux couronnes de fleurs qui ont façonné le style bohème, les mariées et leur public ont expérimenté des tenues et des activités intéressantes pour rendre l’événement plus fou.

Toutefois, les modèles de mariage ne restent jamais les mêmes, et c’est la raison pour laquelle l’année 2025 ne ressemblera à aucune autre en termes de cérémonies de mariage. Compte tenu du fait que la génération Z est en train de remodeler tout ce que nous savons sur les rassemblements et les événements importants, nous nous attendons à voir davantage de souvenirs inoubliables et d’instantanés uniques plutôt que des plats luxueux et des tenues somptueuses.

Voyons donc ce que 2025 apportera aux jeunes mariés.

Le tableau d’humeur Pinterest des tenues de mariage

Les robes de mariée doivent rester élégantes et confortables, c’est la raison pour laquelle vous pouvez constater que les thèmes de mariage sont centrés sur certaines couleurs, tout droit sorties de Pinterest. Par exemple, de plus en plus de mariées adoptent des couleurs pastel comme le blush, la lavande et le champagne, autour desquelles elles créeront un thème.

En matière d’habillement des invitées de mariage, tout est affaire de couleurs, de formes et de matières dépareillées. Les robes coordonnées des demoiselles d’honneur ne sont plus à la mode, car elles ne permettent pas à chacune d’entre elles de montrer sa véritable authenticité.

Pour terminer, les robes de soirée seront tout aussi glamour, avec des teintes de vert émeraude, de bordeaux, et de bleu poussiéreux. Les robes longues avec ornements conviendront parfaitement aux coiffures de l’année, comme le carré de précision, la frange en rideau ou les longues mèches émoussées.

Les expériences immersives contre les mariages traditionnels

Les mariages traditionnels tendent à perdre du terrain au profit des évolutions modernes. La technologie est au centre des mariages de longue date, notamment avec l’apparition des faire-part de mariage, des cabines photo et vidéo à 360° et des couples qui partagent leurs AirTags.

Cette année, nous prévoyons que les mariages seront spectaculaires en termes d’innovations technologiques. Les professionnels de la création de contenu pour les mariages seront très sollicités pour immortaliser chaque minute du mariage d’une manière unique. Les invités auront accès à des codes QR leur permettant de mettre en ligne leurs propres photos dans l’album du couple, tandis que les cabines de DJ numériques personnalisées vont exploser.

Bien sûr, les mariages n’étant que de grosses fêtes, nous verrons de plus en plus de spectacles laser épiques lors de la réception ou de l’after-party. Une discothèque muette funky est également très intéressante, car elle permet aux gens d’écouter leur propre type de musique lors du même événement. Enfin, la réalité augmentée sera un élément essentiel du processus d’organisation des mariages.

#WedTok et l’essor de la photographie sans effort

Si les couples font régulièrement appel à un photographe et à un vidéaste pour saisir les moments de leur mariage de manière professionnelle, les jeunes générations font les choses de manière plus décontractée. Elles souhaitent davantage de photos des coulisses pour montrer les vraies émotions du mariage, et pas seulement ce que les invités voient.

Parmi les tendances constatées sur #WedTok, citons les photos de mariage floues pour un rendu plus organique, les photos de détails en désordre pour un maximum d’authenticité et l’utilisation d’appareils photo jetables « old school » pour prendre des photos à l’esthétique nostalgique.

Pour ce qui est de la vidéographie, nous prévoyons de voir davantage de vidéos de style documentaire dans lesquelles les couples peuvent raconter toute leur histoire d’une manière unique. C’est le meilleur moyen de faire revivre des moments authentiques aux invités et à la famille, qui s’en souviendra plus tard.

Célébrations intimes, mais pas seulement à la maison

Les fugues sont devenues très populaires ces dernières années, les couples se rendant dans des pays totalement différents de ceux où ils vivent pour se marier de la manière la plus unique qui soit. Les couples qui apprécient l’ambiance « romance en fuite » choisiront sans aucun doute l’Italie, l’Islande ou l’Écosse pour prononcer leurs vœux, car ces pays possèdent la plus belle esthétique au monde.

Ces célébrations intimes ne nécessitent aucune planification et peuvent se faire simplement avec quelques amis dans un petit restaurant. C’est le style que recherchent les jeunes couples, pour qui le mariage est une expérience plutôt qu’un événement.

Néanmoins, pour ceux qui aimeraient célébrer le mariage chez eux, mais pas de manière grandiose, un micro-mariage est ce qui leur convient. Il s’agit d’une petite célébration à laquelle ne participent que les membres de la famille et les amis les plus proches, ce qui rend le mariage plus abordable et moins pénible.

Devenir « paw-rents » avec votre partenaire duveteux préféré

Pour les passionnés de chiens (ou d’animaux en général), faire assister les animaux de compagnie au mariage et leur donner un rôle important est de nouveau tendance. Par exemple, nous nous sommes habitués à confier aux chiens la tâche de porter les alliances, avec le soutien et les tenues appropriés, bien sûr, mais vous pouvez les inclure dans les cérémonies d’unité et les vœux personnalisés afin de reconnaître leur contribution à la famille.

Les photos avec les animaux de compagnie sont indispensables, surtout lorsqu’elles portent un costume et ne semblent pas pouvoir se tenir debout. Ce sont les meilleurs souvenirs que les couples de la génération Z recherchent, et ils sont tout simplement extraordinaires !

Les couples peuvent faire appel à des spécialistes habitués aux cérémonies intégrant des animaux de compagnie pour s’assurer que l’animal se sente en sécurité et ne soit pas effrayé par un public nombreux. Par ailleurs, il est nécessaire que la cérémonie soit adaptée aux animaux de compagnie.

Personnalisation approfondie du mariage

Si les mariages suivent un modèle en termes de culture et de traditions, à partir de cette année, chaque mariage sera différent. Les jeunes couples sont intéressés par une plus grande liberté en ce qui concerne leurs cérémonies de mariage, et souhaitent des cérémonies pleines de sens.

Cela vaut aussi pour le choix de rituels issus de cultures et de pays différents, qui transcendent les barrières de la religion ou des croyances. Les gens voudront se marier de la manière qui, selon eux, les protégera à l’avenir.

Par exemple, le handfasting sera plus courant. Au cours de la cérémonie, le célébrant entoure les mains du couple pour symboliser leur amour et leur engagement l’un envers l’autre. Le rituel est généralement accompagné de musique ou de poésie.

Dernières considérations

Au fur et à mesure que les générations évoluent, les événements personnalisés tels que les mariages se transforment également. En 2025 et au-delà, nous observerons une personnalisation des mariages plus poussée que jamais, avec moins de pression sur les tenues, des photos plus décontractées et une augmentation des fugues dans de nouveaux pays. Par conséquent, les mariages du futur seront porteurs de sens plutôt que d’être une obligation ou un devoir, où les jeunes mariés et les invités s’amuseront et célèbreront l’amour !