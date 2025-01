Fonds d’écran de bureau janvier 2025 : Designtex + Sophie Smallhorn

Une Collaboration Vibrante

Pour commencer l’année 2025 en beauté, nous sommes ravis de vous présenter Ribbon, une collaboration vibrante entre Designtex, un leader des matériaux appliqués pour l’environnement construit, et l’artiste britannique Sophie Smallhorn. Inspirée par une tabatière qu’elle a découverte dans un musée, Smallhorn a combiné son amour de longue date pour les rubans avec son expertise en couleur et composition pour créer ce motif dynamique et vivant. Son point de départ ? Un favori de son enfance : le collage. En utilisant du papier et des acétates colorés, elle a joué avec les formes et les couches, puis a affiné l’échelle à la perfection. « L’idée était de créer une composition linéaire et ludique, tout en utilisant le superposition de couleurs transparentes, qui est un thème récurrent dans mon travail d’impression, » explique Smallhorn.

La Puissance de l’Art dans le Design Fonctionnel

Le résultat final capture le mouvement fluide des rubans, avec une subtile texture quadrillée ajoutant une profondeur supplémentaire. Cette collaboration met en lumière le pouvoir transformateur d’intégrer l’art dans le design fonctionnel – fusionnant parfaitement l’esthétique vibrante de Smallhorn avec l’expertise de Designtex dans la création de matériaux innovants. Que ce soit en tant que textile, revêtement mural ou fond d’écran de bureau, Ribbon apporte une explosion d’énergie positive à tout espace.

Téléchargez Vos Fonds d’Écran Gratuits

Vous pouvez télécharger les fonds d’écran gratuitement avec les liens ci-dessous pour tous vos appareils technologiques dès aujourd’hui !

– BUREAU : 1024×768, 1280×1024, 1680×1050, 1900×1200, 2560×1440

– MOBILE : iPhone XS, iPhone XS Max, iPad Pro

Découvrez le Travail de Sophie Smallhorn

N’hésitez pas à consulter d’autres œuvres de Sophie Smallhorn et en apprendre davantage sur Designtex en suivant les liens ci-dessus.